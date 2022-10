Clôture Paris : le CAC40 retombe sous les 6.000 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après un rebond de 6% en l'espace de 3 séances, le CAC40 a reperdu 0,9% ce mercredi, de retour sous la barre des 6.000 points, à 5.985 points en clôture. Ce recul ne remet pas en cause l'espoir d'une accalmie dans la remontée des taux des grandes banques centrales mais prouve une nouvelle fois la grande nervosité des opérateurs, en particulier à l'égard des secteurs les plus sensibles aux indices de croissance comme l'automobile... Par ailleurs, les derniers chiffres de l'emploi privé américain sont ressortis plus résistants que prévu, ce qui laisse encore un peu de marge à la Fed pour durcir sa politique monétaire.

ECO ET DEVISES

D'après le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain, les créations de postes du mois de septembre sont ressorties légèrement supérieures aux attentes, à 208 000 contre 200 000 de consensus FactSet. Les créations pour le mois d'août ont été révisées à 185 000, contre 132 000 précédemment estimé. ADP explique l'amélioration légère des créations par la réouverture des écoles et l'apaisement de la pandémie. Néanmoins, alors que la croissance de l'emploi se maintient, elle reste inférieure à la moyenne récente à trois mois. En septembre, les salaires annuels ont progressé de 7,8%. "Nous continuons d'observer des gains constants en matière d'emploi", indique Nela Richardson, chef économiste d'ADP.

La journée a aussi été marquée par la réunion de l'OPEP+ à Vienne. L'organisation et ses alliés ont décidé de réduire leur production de pétrole de 2 millions de barils par jour, la diminution la plus importante depuis la pandémie de COVID-19, malgré la pression des Etats-Unis pour une augmentation de l'offre. Le baril de brent remonte à 93$. L'euro revient à 0,9850/$.

VALEURS EN HAUSSE

Guillemot : +4,5% avec Prodways, Erytech

Claranova : +4% suivi de SII

Latecoere : +3,5% avec Synergie, Ose

Genomic : +2,5% avec Lumibird, M&P, Linedata, Xilam

Une seule hausse vraiment significative sur le CAC40 : EssilorLuxottica progresse de 1,5%.

STMicroelectronics (+1,5%) a annoncé la construction d'une unité de fabrication de substrats en carbure de silicium (SiC) sur son site de Catane, en Italie, afin de répondre à la demande croissante du secteur industriel et de l'automobile pour de type de composants. Cette usine, qui bénéficie d'un investissement de 730 millions d'euros sur cinq ans et du soutien financier du gouvernement italien (subvention de 292,5 ME), sera la première du genre en Europe et intégrera toutes les étapes du flux de production.

Bassac : +1,5% avec Guerbet, Gl Events, Hexaom, Sodexo, TotalEnergies, Transgène, Publicis

Sanofi gagne 0,5%. Morgan Stanley a ajusté la mire de 93 à 95 euros ('surpondérer') et Goldman Sachs a minoré son objectif de 130 à 128 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

Faurecia : -7,7% avec Valeo (-6,5%)

Casino (-7%) et Rallye (-6%). Lourdement endetté malgré un vaste programme de cessions, le distributeur est sous la pression de ses créanciers et notamment des banques françaises : Crédit Agricole, BNP Paribas et Natixis. Voyant le temps s'écouler et un groupe dont la dette atteignait encore 7,5 milliards d'euros au premier semestre, les banques hexagonales mèneraient "des réflexions stratégiques, en lien avec Casino, autour d'un recentrage sur la France avec Monoprix, Franprix et Cdiscount ", croit savoir 'BFM Business' en citant des sources proches du dossier.

Argan : -6% suivi de Mauna Kea, Carmila (-5,5%) et Klepierre

Michelin : -5% avec Atos, Bonduelle

Elior : -4% suivi d'Icade, TF1, Lagardere, Ubisoft, Mersen et LNA

Vallourec -3,5% avec Orpea, Korian, Carrefour

Kering retombe de 3,5%. L'actualité autour du groupe de luxe est marquée par plusieurs notes d'analystes. Oddo BHF a coupé sa cible de 588 à 522 euros afin de prendre en compte l'abaissement modéré de ses prévisions de résultats mais aussi et surtout les nouveaux paramètres de marché. Si le titre traite à des multiples PE et VE/EBIT faisant apparaître une décote proche de 35% par rapport à LVMH et supérieure aux niveaux observés sur la période récente (entre 25% et 30%), ce creusement récent de la décote reflète la prise en compte d'un risque plus fort sur Kering alors que le climat d'ensemble macroéconomique va se durcir et que la performance de Gucci en relatif au secteur ne montre pas, à ce stade, un redressement tangible. Ce mouvement paraît plutôt légitime et l'analyste préfère toujours Hermès et LVMH dans un tel contexte. Il reste ainsi 'neutre' sur Kering.

BNP Paribas :-3% avec Seb et Eiffage

Bouygues (-2,8%) a finalisé, ce 4 octobre, l'acquisition d'Equans et franchit une étape clé de son développement. Le prix final d'acquisition des titres Equans s'établit à 6,1 milliards d'euros. Après prise en compte de la dette nette d'Equans au jour de l'acquisition, l'incidence sur l'endettement net de Bouygues est de 6,5 MdsE, dont 130 millions d'euros versés à Engie le 12 mai 2022 à la signature du contrat d'acquisition. Constitué d'Equans et du pôle Energies & Services de Bouygues, le nouvel ensemble représentera environ 17 MdsE de chiffre d'affaires et regroupera environ 97.000 collaborateurs dans plus de 20 pays.