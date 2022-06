Clôture Paris : le CAC40 retombe sous les 6.000 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La barre des 6.000 points a craqué ce jeudi, le CAC40 terminant finalement en repli de 1,80% à 5.922 points ce soir. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a de nouveau reconnu qu'il y avait un risque que la banque centrale "en fasse trop" en termes de politique monétaire pour tenter de dompter l'inflation. La question qui taraude les investisseurs est donc de savoir jusqu'où la Fed sans risquer de provoquer une profonde récession.

En France, en attendant, l'inflation a atteint de nouveaux sommets en juin : Selon l'estimation provisoire de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 5,8% en juin, après +5,2% le mois précédent, ce qui reste conforme aux prévisions.

ECO ET DEVISES

Pas de surprise du côté de l'Opep+... Le cartel et ses alliés se sont mis d'accord pour accroître de nouveau leur production de 648.000 barils par jour en août, affirme 'Bloomberg', en citant des délégués. Il n'y a pas eu de discussion concernant la production de septembre et au-delà. Le prochain rendez-vous entre ministres du pétrole des principaux pays producteurs est programmé le 3 août. Malgré ce statu quo, les experts estiment que l'alliance de pays (qui inclut la Russie) n'est pas en capacité de produire suffisamment pour respecter ces quotas. Plusieurs pays, dont le Nigéria, la Libye et l'Equateur, font face à des problèmes d'exploitation, tandis que celle de la Russie pâtit des sanctions occidentales. Les cours du brut restent dans le rouge après cette information à l'image du brent qui revient à 115$. L'euro pointe sous les 1,05/$.

VALEURS EN HAUSSE

Navya : +5% avec Inventiva, Lysogène

Moncey : +3% avec Believe, Xilam

Ekinops (+3%) a été sélectionné par l'opérateur américain Everstream, spécialiste des solutions de connectivité par fibre optique à haute capacité et faible latence dans les régions du centre-nord et de l'est des Etats-Unis.

Axway : +2% avec Genomic, SES Imagotag

BioMerieux : +1,5% avec LFE

Latecoere : +1% avec Prodways, Sodexo, Bassac, Eurofins, Figeac

Publicis : +0,5% suivi de Somfy, Aramis, Remy Cointreau, Bic, Dassault Aviation, Safran

Thales profite de son statut défensif pour gagner 0,9%

VALEURS EN BAISSE

Metabolic Explorer s'effondre de plus de 42% au lendemain d'un gros avertissement sur résultats. Evoquant l'environnement inflationniste actuel, une situation sanitaire dégradée et une forte incertitude, l'entreprise de chimie biologique a suspendu sa guidance 2022 communiquée précédemment, à savoir un chiffre d'affaires de 350 ME avec 8% de marge d'EBITDA. Elle anticipe désormais une réduction de ses volumes de vente et un impact significatif des coûts de matières premières sur son Ebitda, le menant à envisager un Ebitda négatif.

Alstom cède 8% avec Carmila, Chargeurs, Lisi

Trigano chute de près de 8% aussi, alors que le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021-2022 du groupe a affiché une progression de 1,7%, à 921,2 millions d'euros. Comme attendu, les tensions sur les approvisionnements en bases roulantes de camping-cars ont engendré un retrait du chiffre d'affaires à périmètre et change constants (-10,4%), par rapport à un 3e trimestre 2020-2021 qui constituait un record. L'activité des prochains mois devrait être à nouveau fortement impactée par les arrêts de production de certains fabricants de bases roulantes pour camping-cars.

Balyo : -7% avec Mercialys (-6,5%) avec Vallourec, SG, Verallia

Valeo : -5,5% suivi de Faurecia, Synergie, Séché, EDF, Valneva

Sanofi trébuche de 4,5% après que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a décidé de suspendre partiellement les études de phase 3 du tolebrutinib dans la sclérose en plaques (SEP) et la myasthénie grave. En conséquence, les nouvelles inscriptions aux États-Unis sont suspendues, et les participants américains qui participent à l'essai depuis moins de 60 jours doivent suspendre la prise du médicament à l'étude. Ceux qui participent à l'essai depuis au moins 60 jours doivent en revanche poursuivre le traitement. L'action de la FDA est basée sur un nombre limité de cas de lésions hépatiques induites par le médicament qui ont été identifiés avec l'exposition au tolebrutinib dans les études de phase 3.

Worldline abandonne 4,5%. Le Crédit Suisse a débuté le suivi de la valeur avec un conseil 'sous-performer' et une cible de 36,5 euros.

Nexans : -4,5% suivi de Bolloré, Air France KLM

Getlink : -4% avec Mersen, Tikehau, CGG

BNP Paribas : -3,5% avec Technip Energies

Spie n'échappe pas à la morosité ambiante avec un titre qui perd 2,6%. L'actualité autour du groupe de prestations de services multi-techniques est marquée par une note de Stifel qui a abaissé son opinion à 'conserver' avec une cible maintenue à 24 euros.

TotalEnergies ne perd que 1,1%. Le groupe a confirmé une remise d'été de 12 cts d'euro/litre dans toutes les stations-service autoroutières de sa marque en France métropolitaine. Du 1er juillet au 31 août 2022, TotalEnergies offre cette remise de 12 cts/litre de carburant, qui s'additionne à celle de l'Etat de 18 cts/litre TTC. La remise globale dans les stations TotalEnergies concernées sera donc de 30 cts/litre.