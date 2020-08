Clôture Paris : le CAC40 retombe sous les 4.900 points

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris a reperdu 0,98% ce jeudi de retour à 4.885 pts, après trois séances de progression. Quelques publications semestrielles ont continué d'animer le marché qui commence à prendre ses quartiers d'été. Les comptes d'Axa ont été sanctionnés par une baisse de plus de 3%. Crédit Agricole a terminé en baisse de 1% après une hausse initiale en matinée.

L'once d'or grimpe toujours de son côté à 2.055$, le pétrole aussi, à 45$ le brent.

ECO ET DEVISES

La Banque d'Angleterre a estimé que l'économie britannique aurait besoin d'au moins jusqu'à la fin de 2021 pour revenir aux niveaux d'activité d'avant la pandémie... Cependant, la Banque a aussi indiqué qu'elle s'attendait à ce que le déclin économique dans cet intervalle soit un peu plus faible. L'autorité monétaire britannique a effectué ces commentaires dans le cadre de l'explication d'une décision unanime de ne pas modifier ses taux d'intérêt ou ses programmes d'achat d'obligations lors de sa réunion régulière...

Sur le front sanitaire, Melbourne, deuxième ville d'Australie, a entamé un nouveau confinement de six semaines. Les commerces ont ainsi été fermés dans la capitale de l'Etat de Victoria, qui compte cinq millions d'habitants. L'Australie ne recense pourtant qu'environ 20.000 cas depuis le début de l'épidémie pour 255 décès liés au Covid-19. L'Etat de Victoria comptabilise toutefois plus de 13.000 cas identifiés, ce qui représente l'essentiel des cas du pays. Sur 24 heures, l'Etat a enregistré 471 nouveaux cas et huit décès... Le nouveau confinement est entré en vigueur ce jour.

Le nombre de cas en Allemagne a grimpé à 213.067, 1.045 cas de plus que la veille, selon les données de l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Sept décès supplémentaires ont été signalés, pour un total de 9.175 morts depuis le début de l'épidémie.

Sur les devises, l'euro grimpe à 1,1840/$ et le baril de pétrole monte sur les 45$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Eurofins Scientific bondit de 17%, porté par la confirmation de ses objectifs annuels après une solide première partie d'exercice. Le groupe de services bio-analytiques a enregistré un Ebitda ajusté de à 493 millions d'euros sur la période, en hausse de 18,9%, pour un chiffre d'affaires de 2,32 MdsE, en progression de 7,2% avec une croissance organique de 5,1%. Le cash-flow libre a bondi de 184,5% à 315 millions d'euros. Le bénéfice net s'est amélioré de 60,9% à 95 ME.

Plastivaloire : +7% avec Actia (+5%)

Verimatrix : +3,5% suivi de Catana

Sopra Steria (+3,5%) bénéficie d'une recommandation de Kepler Cheuvreux, passé à l''achat' avec une cible portée de 120 à 150 euros.

Technicolor gagne 3,3%. Les DPS seront détachés demain matin dans le cadre de l'augmentation de capital d'environ 330 millions d'euros. 6 DPS donneront droit de souscrire, à titre irréductible, à 43 actions nouvelles au prix de 2,98 euros.

Linedata : +2,5% avec Gecina, Eramet, Guerbet

Rallye : +2% avec Air France KLM et SII

Safran : +1,5% avec CNP, Pharmagest, Argan, Atari et LDC

Infotel : +0,5% avec SQLI, Neurones, Amundi, Casino, BioMerieux et SES

VALEURS EN BAISSE

Klepierre : -4,5% avec Solocal, Chargeurs et DBV

Transgene : -3,5% avec Voluntis

Axa recule de 3,5% sous les 17 euros, plombé par la chute de ses résultats intermédiaires et le renoncement à verser un dividende supplémentaire cette année en plus de celui de 0,73 euro. L'assureur a par ailleurs retiré deux de ses objectifs présentés dans le cadre du plan stratégique Ambition 2020, prévoyant un résultat opérationnel par action en hausse de 3% à 7% en moyenne par an, ainsi qu'une rentabilité courante des capitaux propres comprises entre 12% et 14% en raison de la crise économique et sanitaire. Néanmoins, les objectifs concernant le ratio de solvabilité II et les cash-flows opérationnels disponibles sont maintenus. AXA a réalisé sur les six premiers mois de l'année un résultat opérationnel de 1,9 milliard d'euros, en recul de 48% (+1% en excluant l'impact des sinistres liés au Covid-193 et de la cession d'Equitable Holding) pour un chiffre d'affaires en repli de 2% à 52 milliards d'euros, reflétant une forte croissance au premier trimestre, compensée par une baisse de l'activité au deuxième trimestre. Le résultat net baisse de 39% à 1,4 milliard d'euros. L'assureur a chiffré à 1,5 milliard d'euros l'impact de la crise sur son résultat opérationnel 2020, dont 1,2 milliard au titre de l'indemnisation de sinistres. Le ratio de solvabilité II est résilient et s'établit à 180%, en repli de 18 points sur un an.

Vallourec : -3,5% avec Scor et Cegedim

Total (-2,5%) a finalisé la vente à NEO Energy d'actifs non-stratégiques situés en mer du Nord britannique à la suite de l'obtention des autorisations réglementaires et de l'accord de ses partenaires.

AKKA : -2,5% suivi de SMCP, Orange

Accor perd 2%. Morgan Stanley a réduit sa cible sur Accor de 32 à 29 euros ('pondération en ligne') dans le sillage des semestriels en forte pertes.

Renault : -2% avec Peugeot, TechnipFMC, M6, Kering et Dior

Crédit Agricole cède 1% après la présentation de résultats trimestriels dégradés mais supérieurs aux attentes des analystes. Le véhicule coté du groupe Crédit Agricole a dégagé sur les trois mois clos fin juin un bénéfice net de 954 millions d'euros, en repli de 21,9%, pour un PNB publié de 4,897 ME (-4,9%). Le coût du risque, indicateur très surveillé qui mesure le niveau de provisions contre les risques de crédit, a quant à lui été multiplié par 2,4 à 842 millions d'euros. Le ratio Core Tier 1 atteint 12%, en hausse de 60 points de base. Le consensus 'Bloomberg' attendait un résultat net ajusté de 545,2 millions d'euros sur les trois mois clos fin juin pour des revenus de 4,9 MdsE. Dans les activités de marché et la banque d'investissement, les revenus ont bondi de 38% à 780 ME avec notamment une hausse de 44% des recettes dans le 'fixed income'.