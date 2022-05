Clôture Paris : le CAC40 retombe déjà, Air France KLM décroche de 20% !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le sursaut d'hier de 1,17% aura été de courte durée ! Le CAC40 a déjà reperdu 1,66% à 6.253 points ce soir en clôture.

Les annonces de Christine Lagarde sur le probable retour du taux de dépôt au-dessus de zéro d'ici fin septembre, ouvrent plus que jamais la porte à une première hausse de taux de la BCE en juillet. Le climat de marché fait toujours face à ces préoccupations liées aux conséquences des politiques des banques centrales et du retour de l'inflation sur l'économie mondiale et les entreprises.

Wall Street retombe aussi ce mardi, l'avertissement de Snap, maison-mère de Snapchat, pesant très lourdement sur le Nasdaq en faisant chuter toutes les valeurs des médias sociaux.

L'indice PMI composite américain 'flash' du mois de mai 2022 est ressorti à 53,8, inférieur au consensus FactSet qui se situait à 56, mais toujours en zone d'expansion. L'indicateur manufacturier s'est établi proche des attentes à 57,5, alors que l'indice des services est ressorti à 53,5, inférieur au consensus (56).

Les ventes de logements neufs aux États-Unis pour le mois d'avril 2022 sont ressorties à 591.000 selon le rapport du jour, contre 750.000 de consensus de marché et 709.000 pour la lecture révisée (en baisse) du mois antérieur. La précédente estimation du mois de mars était de 763.000 avant révision.

Notons aussi que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois de mai, qui vient également d'être publié, s'est établi à -9, contre +12 de consensus FactSet. Inférieur à zéro, il signale une contraction de l'activité dans la région.

En attendant J. Powell qui s'exprimera ce soir, Raphael Bostic de la Fed d'Atlanta a estimé qu'une pause dans la hausse des taux en septembre pouvait faire sens... Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a jugé quant à elle que la banque centrale pouvait poursuivre son durcissement monétaire sans provoquer de récession. Esther George de la Fed de Kansas City, enfin, anticipe un taux des fonds fédéraux atteignant 2% d'ici août, mais ajoute que les hausses ultérieures de taux seront déterminées par l'évolution de l'inflation. L'euro retrouve les 1,07/$ ce soir. Le pétrole remonte à plus de 113$ le brent.

Poxel remonte de 3% avec Akwel

M&P : +2,5% avec Amplitude, Latecoere

Navya : +1,5% avec LFE

Vallourec : +1% avec Groupe Crit, Cie des Alpes, Haulotte, BioMerieux, Getlink

Pénalisé par le prochain lancement d'une augmentation de capital de 2,256 milliards d'euros, Air France-KLM chute de 20% à 3,45 uros. Cette opération, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, consistera en l'émission de 1.928 millions d'actions nouvelles à raison de 3 actions nouvelles pour 1 action existante au prix unitaire de 1,17 euro. Les Etats français et néerlandais, qui possèdent respectivement 28,6% et 9,3% du capital du groupe, souscriront à cette opération afin de maintenir leur participation à son niveau actuel. La compagnie de transport maritime CMA CGM y participera à hauteur de 400 millions d'euros, comme annoncé la semaine dernière lors de la présentation de son alliance avec Air France-KLM. China Eastern Airlines (propriétaire de 9,6% du capital) et Delta Air Lines (5,8%) souscriront eux aussi mais verront leur participation diluée car ils n'investiront que le produit de la cession de droits de souscription vendus à CMA CGM.

Abivax : -9% suivi de Publicis (-7%) dégradé par des brokers qui redoutent une récession

Valneva : -6% avec DBV, Adocia, Showroomprivé

JC-Decaux : -5% avec Alten, Innate

Genfit : -4,5% suivi de Rubis, Accor

Safran perd 4,2%, pénalisé par une information de 'Reuters'. Selon l'agence, qui cite trois sources proches du dossier, CFM International, la coentreprise entre le groupe français et General Electric, est confrontée à des retards de production de six à huit semaines en raison de problèmes dans sa chaîne d'approvisionnement et d'un récent conflit salarial en France. Le fabricant de moteurs d'avion prévoit de combler la majeure partie de ce retard d'ici le début du quatrième trimestre, selon les sources. Certains clients d'Airbus ont déjà été prévenus que les livraisons d'avions, déjà partiellement ralenties par la congestion d'usines européennes, pourraient être davantage retardées par les problèmes de CFM, souligne l'agence.

Airbus recule aussi de plus de 3%.

Nexity : -4% avec Atos

Claranova : -3% avec Elior, DS, Virbac, Stellantis, Carmila

Schneider cède 2,5%. Bryan Garnier a ramené son objectif de cours de 165 à 155 euros ('achat').