Clôture Paris : le CAC40 retombe de 0,4% sous les 7.400 points

Le CAC40 qui a tenté de prolonger son rebond d'hier ce matin, en hausse de +0,6%, a fait machine arrière dans l'après-midi pour terminer en repli de 0,40% à 7.371 points. Dans un marché qui scrute toujours le moindre élément susceptible de confirmer ou de remettre en cause les espoirs d'une baisse assez rapide des taux d'intérêt directeurs des banques centrales, la fébrilité reste donc de mise...

Aux Etats-Unis, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a exhorté hier les décideurs de politique monétaire à procéder avec précaution étant donné les impacts potentiels d'événements imprévisibles, depuis les élections jusqu'aux conflits mondiaux... Le patron de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a quant à lui déclaré qu'il s'attendait à ce que l'inflation continue de refluer vers l'objectif des 2%. Il juge que la première baisse de taux devrait avoir lieu au troisième trimestre, afin de s'assurer que l'inflation revienne où elle doit se trouver... L'euro termine ce soir sur les 1,0880/$. Le pétrole monte proche des 79$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Largement en tête du palmarès sur le CAC40, Teleperformance bondit de 8,5% en cette fin de semaine. Stifel est passé à l''achat' sur le spécialiste de la relation clients avec un objectif remonté de 170 à 200 euros. L'analyste s'attend à ce que 2024 marque une inflexion après la dynamique négative des bénéfices observée l'année dernière, avec une amélioration progressive de la croissance du chiffre d'affaires et une performance solide continue au niveau des marges.

Gensight : +6% suivi de Ose (+4,5%), Antin, Waga

Nacon : +3,5% avec Exail (+2,8%), Schlumberger

Elior : +2,5% avec AXA (+2%) et Vantiva

Accor : +1,7% suivi de Vallourec, BioMerieux

Imerys : +1,5% avec Soitec

Argan (+2,5%) a publié un résultat net récurrent part de groupe 2023 en hausse de +5 %, à 126 ME, représentant une marge élevée de 69% des revenus locatifs. Argan rappelle que de résultat net récurrent constitue la meilleure mesure de sa génération de trésorerie et traduit sa capacité d à poursuivre le financement de son modèle de développement en dépit de la hausse des frais financiers enregistrée sur l'année (+43%). Intégrant l'effet mécanique de la variation de juste valeur du patrimoine pour -373,2 ME, dans un contexte de décompression des taux de capitalisation, le résultat net part du groupe s'établit, quant à lui, à -263,5 ME sur 12 mois. Le NRV (l'ANR de reconstitution) s'établit à 90,6 euros par action au 31 décembre 2023 (-14 % sur un an).

AXA reprend 2% à plus de 30 euros ce vendredi, alors que Morgan Stanley surpondère l'assureur avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 euros. La SG reste aussi à l'achat sur le titre et a relevé son objectif à 34,50 euros.

VALEURS EN BAISSE

Lisi retombe de 10% après la cession de titres PI

Atos : -7;7% suivi de Nanobiotix

Valeo : -6% avec Forvia, Voltalia

Plastic Omnium abandonne 4,7% après l'annonce de la nomination d'Olivier Dabi au poste de Directeur Financier à compter du 1er février 2024. Il rejoint le Comité de Direction de Plastic Omnium. Il succède à Kathleen Wantz-O'Rourke qui quitte le Groupe pour de nouveaux projets professionnels. Sur le front des analystes, Kepler Cheuvreux a ajusté sa cible de 13 à 12 euros tout en restant à 'conserver'.

Wavestone : -4,7% suivi de Carrefour (-4%) et FNA Darty (-3,7%)

Alstom : -3% avec LFE, Technip Energies, Rexel, Euroapi

Orpea : -3% suivi de Clariane, Eutelsat

Bastide : -2,8% avec S30, OVH, Casino, Thales (-2,5%)

Dassault Aviation : -2% avec DS

Saint-Gobain (-1,1%) a annoncé deux acquisitions sur le marché des revêtements de sol destinés au non résidentiel, renforçant sa présence sur ce segment de la chimie de la construction. R.SOL est un producteur français de solutions pour les sols à base de résine, employant environ 30 personnes. La finalisation de la transaction, attendue d'ici la fin du 1er semestre 2024, est soumise à différentes conditions d'usage et à la consultation des instances représentatives du personnel. Technical Finishes est un acteur de référence dans les solutions de revêtements de sol en résine en Afrique du Sud qui emploie environ 90 personnes. Cette acquisition renforce le profil de croissance rentable de Saint-Gobain en Afrique du Sud et dans le reste du continent africain.

Mersen (-0,5%) a conclu un partenariat technique mondial avec Canon, un leader dans les domaines de l'équipement d'imagerie professionnelle et grand public, de l'équipement industriel et des systèmes d'information, pour fournir des moteurs de scanners galvo haute performance innovants pour le marché haut de gamme des applications de balayage laser.