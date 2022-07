Clôture Paris : le CAC40 reste sur la défensive

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui poursuivait sa glissade en début de séance jusqu'à 5.857 points avant de se reprendre en milieu de matinée a finalement terminé en hausse timide de 0,14% à 5.931 points. Rien de bien convaincant, alors que la Bourse de Paris vient d'accuser une baisse de 11% au deuxième trimestre et de plus de 17% depuis le 1er janvier.

Les équipes de la banque d'affaires Goldman Sachs estiment que les marchés boursiers sont confrontés à un risque élevé de mouvement de repli supplémentaire à court terme, car ils ne prévoient toujours qu'une "légère récession". À moins que les rendements obligataires ne commencent à baisser sérieusement et à amortir la hausse des primes de risque des actions en raison des craintes de récession, les valorisations boursières pourraient encore diminuer, écrivent les équipes de Goldman Sachs, tandis que les révisions des bénéfices devraient devenir négatives au second semestre...

ECO ET DEVISES

La journée a par ailleurs été marquée par la publication des indices PMI manufacturiers finaux européens... Le PMI manufacturier espagnol a légèrement dépassé les attentes à 52,6 en juin, comme l'indice italien à 50,9. L'indice français s'est établi à 51,4, contre 51 de consensus FactSet. L'indicateur allemand a été de 52, en ligne avec les attentes. Enfin, l'indicateur européen est resté proche des attentes à 52,1.

L'inflation accélère sur de nouveaux sommets dans la zone euro : Selon les données préliminaires d'Eurostat, le taux d'inflation annuel dans la région est estimé à 8,6% en juin, contre 8,1% en mai, et un consensus de 8,5%. S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en juin (41,9%, comparé à 39,1% en mai), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (8,9%, comparé à 7,5% en mai), des biens industriels hors énergie (4,3%, comparé à 4,2% en mai) et des services (3,4%, comparé à 3,5% en mai), détaille Eurostat. En séquentiel, les prix affichent une hausse de 0,8%. L'inflation annuelle 'core' ralentit en revanche légèrement à 3,7%, contre 3,8% en mai et 3,9% de consensus.

L'euro termine faiblement à 1,04/$ ce soir. le pétrole revient sur les 111$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

EDF : +9% sur des rumeurs d'une nouvelle réorganisation interne suivi d'Innate (+6%) et de DBV

Neoen : +5% avec Sergeferrari, Robertet, Euroapi et Showroomprivé

Cegedim : +4,5% suivi de Rallye, P&V, Parrot

Sodexo s'adjuge 4%. Les opérateurs ont salué la belle publication du géant mondial de la restauration collective. Le groupe a enregistré, au troisième trimestre de son exercice 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 5,5 milliards d'euros, en hausse de 23,2% (+18,3% en organique). Sodexo, qui souligne que son activité est revenue à 97% du niveau pré-Covid, a confirmé anticiper sur l'ensemble de l'exercice 2022 une croissance interne "autour du bas de la fourchette de +15% à +18%" et une marge d'exploitation "proche de 5% à taux constants".

Believe : +3,5% avec Voltalia, Elior

Airbus reprend 2,8%%. Il faut dire que l'avionneur européen débute très bien le mois de juillet puisqu'il vient de décrocher une commande historique en Chine. Quatre des grandes compagnies locales vont acquérir près de 300 appareils d'une valeur globale de plus de 37 milliards de dollars (au prix catalogue) ! Dans le détail, Air China va s'offrir 64 avions à réaction à fuselage étroit de la famille A320neo, et sa filiale Shenzhen Airlines en prendra 32. China Eastern Airlines va acheter 100 A320neo et China Southern Airlines va acquérir 96 A320neo, livrés entre 2024 et 2027. Le transporteur louera séparément 19 A320neo.

Thales : +2,5% avec Chargeurs, Lagardère, Renault, Séché

Ipsen : +2% avec BioMerieux

VALEURS EN BAISSE

Valourec se dégonfle de 9% avec le pétrole.

OVH chute de plus de 8%. Le spécialiste du cloud computing aligne une troisième séance de baisse alors que les analystes sont nombreux à revoir leur copie sur le dossier malgré le relèvement de la guidance annuelle de revenus de la société d'Octave Klaba. Les opérateurs attendaient plus et la prudence du management n'incite pas à l'optimisme. Citi a ainsi dégradé la valeur à 'neutre' tout en abaissant son objectif de 30 à 18 euros. La SocGen a réduit sa cible de 30 à 23 euros mais reste à l'achat', tandis que Morgan Stanley a ramené son objectif de 20 à 18,1 euros ('sous-pondérer').

Valneva : retombe de 7% avec Abivax (-5%)

FDJ abandonne 4,5%, victime d'une note de Citi qui a dégradé la valeur à 'vendre' tout en coupant sa cible de 52 à 31 euros. Le marché est désormais assez partagé sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 3 analystes sont à l''achat', 6 sont à 'conserver' et 3 sont à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 40,5 euros.

XFab : -4% suivi de CGG, Eramet

Guillemot : -3,5% avec Amundi, Trigano, SoiTec

STM : -3% suivi de Colas (-2,5%) avec Orpea, Alten

BigBen : -2% avec Bouygues et FNAC Darty.

Vivendi : -1% avec Ipsos, Mersen, Capgemini, Rexel.