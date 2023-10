Clôture Paris : le CAC40 reste sous les 7.000 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 termine sous la barre des 7.000 points, parfaitement stable ce mercredi, à 6.996 points, après un petit sursaut en matinée qui n'a pas tenu la distance... L'ambiance demeure toujours tendue sur les taux longs, malgré un rapport d'ADP aux Etats-Unis moins bon que prévu concernant l'emploi privé. Selon ces données, les créations de postes dans le privé au mois de septembre se sont établies à seulement 89.000, contre 150.000 de consensus Bloomberg et 140.000 de consensus FactSet. Un mois plus tôt, ces créations se chiffraient à 180.000... Sur fond d'indicateurs économiques toujours déprimés en Europe, l'euro campe ce soir sur les 1,05/$, tandis que le pétrole retombe sur les 87$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea : +11% avec Nacon (+5%) et Adocia suivi de Believe (+4%)

Ramsay : +3% avec Clariane

Eiffage : +2% en compagnie de Capgemini, STM, Orange

Elior : +1,5% avec Trigano, X-Fab et Verallia

LVMH (+1%) et Hermès (+1,5%) reprennent un peu de hauteur, mais Kering est stable. Si les stratèges de Citigroup et de Bank of America 'surpondèrent' à nouveau le secteur du luxe qui a corrigé le tir récemment, affirmant qu'une opportunité d'achat se dessine après la chute de 20% depuis les plus hauts de l'année, d'autres sont encore prudents comme Bernstein qui vient d'abaisser sa recommandation sur Kering à "performance-marché", contre "surperformance", et ramène son objectif de cours de 582 à 492 euros. Pour RBC aussi, la fin d'un "supercycle" du luxe avec des taux de croissance "insoutenables", les pires vents contraires macroéconomiques depuis des décennies sont autant de raisons qui poussent à rester sur la défensive sur les valeurs du compartiment...

Sanofi (+0,2%) et Teva Pharmaceuticals, filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd, annoncent aujourd'hui avoir conclu une collaboration en vue du co-développement et de la co-commercialisation du TEV'574, un actif qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase IIb pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, deux maladies inflammatoires de l'intestin.

VALEURS EN BAISSE

OVH recule de plus de 8% avec Poxel (-7%)

Atos (-6,7% à 6,07 euros) a nommé Yves Bernaert Directeur Général. Sa prise de fonction est effective ce jour. Il aura pour première mission de mener à bien les prochaines étapes du plan de transformation, et d'accélérer le redressement des activités du Groupe. Dans l'éventualité où la finalisation de la séparation venait à être décidée par le Conseil d'administration, il serait ensuite exclusivement en charge de développer le nouveau groupe Eviden, seul acteur français d'envergure mondiale en mesure d'offrir une gamme complète de solutions pour la transformation numérique, y compris des solutions digitales, de cloud, d'IA, de cybersécurité et de calcul de haute performance.

BigBen : -5% avec McPhy, Linedata (-4%)

P&V : -3% suivi de Manitou, Esso, FNAC Darty, Vallourec

Argan : -2,5% en compagnie de Bastide, Plastic Omnium et Dassault Aviation

TotalEnergies cède 2%. HSBC a relevé son objectif de cours à 73 euros, contre 69,3 euros et Jefferies reste acheteur avec un objectif réhaussé de 66 à 70 euros.

Aubay : -1,5% avec Eramet, Thales, Technip Energies

Alstom (-1%). Alstom et FNM ont présenté hier le train Coradia Stream à hydrogène. Il marque le début d'une nouvelle ère dans le transport ferroviaire de passagers en Italie en répondant à l'objectif européen de réduction des émissions de CO2 de 100% d'ici 2050.