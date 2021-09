Clôture Paris : le CAC40 reste ferme

Clôture Paris : le CAC40 reste ferme









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a évolué plus calmement qu'hier tout en restant ferme ce jeudi, en hausse de 0,06% à 6.763 pts en clôture.

Les craintes liées au 'tapering' ont de nouveau diminué aux Etats-Unis après le chiffre (très) faible de l'enquête mensuelle d'ADP sur l'emploi et la contraction de la composante emploi du PMI manufacturier d'ISM. L'attention des investisseurs demeure ainsi focalisée vers les Etats-Unis, à la veille de la publication du rapport mensuel du département du Travail, qui pourrait relancer le débat sur la nécessité d'une diminution rapide des achats d'obligations de la Réserve fédérale.

Le consensus FactSet est actuellement situé à environ 750.000 créations de postes non-agricoles, pour un taux de chômage réduit à 5,2%. Le taux de participation à la force de travail, de 61,7% le mois dernier, pourrait augmenter légèrement. Le salaire horaire moyen est anticipé en hausse de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 3,9% en glissement annuel.

La Bourse de New York reste en attendant proche de ses sommets...

ECO ET DEVISES

En Europe aussi, la Banque centrale est attendue à l'approche de sa réunion de politique monétaire des 8 et 9 septembre. Les spéculations vont bon train sur le calendrier de réduction du programme d'urgence d'achat d'actifs mis en place en 2020 pour lutter contre la crise du Covid-19 (PEPP). Dans un entretien avec le directeur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, publié mercredi par le magazine 'Time', la présidente de la BCE Christine Lagarde a apporté des éléments de réflexion en estimant que "l'enjeu ne porte plus sur un soutien massif, il va porter sur un soutien concentré, ciblé sur les secteurs qui ont été durement touchés".

Le pétrole remonte sur les 73$ le brent après l'accord de l'OPEP hier. L'euro est ferme à 1,1860/$.

VALEURS EN HAUSSE

Innate Pharma (+27%) a annoncé que deux présentations orales importantes sont à venir au congrès virtuel annuel de l'ESMO (European Society for Medical Oncology).

AstraZeneca présentera des données récentes de l'essai de Phase 2 COAST, portant sur la survie sans progression (PFS) avec durvalumab en combinaison avec de potentiels nouveaux médicaments, monalizumab et oleclumab, un anticorps anti-CD73, dans le cancer du poumon non à petites cellules, non opérable, de stade III. Monalizumab, le produit le plus avancé d'Innate sous partenariat, est un inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement "first-in-class" ciblant le récepteur NKG2A exprimé sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur.

De plus, Innate présentera des données précliniques issues de sa plateforme propriétaire ANKET (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics). ANKET permet de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques.

Transgene (+17%) a annoncé participer à un nouveau consortium de recherche contre le cancer. Ce Consortium International de Recherche vise à mettre en place un processus reproductible de séquençage de cellule unique afin de mieux comprendre les mécanismes de persistance des traitements dans les tumeurs.

Metabolic grimpe de 9% avec Figeac Aero (+7%) et GL Events (+6%)

Navya (+5%) a annoncé son premier déploiement sur voie publique au Royaume-Uni au sein du Harwell Science and Innovation Campus, un site de référence dédié à l'innovation. La navette de Navya transportera employés et visiteurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au sein de ce hub britannique dédié aux sciences et technologies. Situé dans l'Oxfordshire, en Angleterre, le Harwell Science and Innovation Campus s'étend sur 700 hectares, accueille plus de 6.000 personnes et héberge 240 organisations publiques ou privées dans trois domaines d'expertise : l'espace, les énergies renouvelables et la santé.

Beneteau : +5% avec Atari (+4%) et CGG

Nexans : +3% suivi de SES et Eutelsat (+2,5%)

Euronext : +2% avec Lagardère, TechnipFMC et Vallourec

Stellantis (+2%) a scellé un accord définitif pour l'acquisition de F1 Holdings Corp., société mère de First Investors Financial Services Group, société de financement automobile indépendante de premier plan aux États-Unis, dans le cadre d'une transaction au comptant pour environ 285 millions de dollars, sous réserve des ajustements au bilan de clôture et de certaines options en suspens, auprès d'un groupe d'investisseurs dirigé par Gallatin Point Capital LLC et y compris les sociétés affiliées de Jacobs Asset Management, LLC.

Total : +1,5% avec Seb, Neurones et JC Decaux

Pernod Ricard gagne encore 0,8%. Le titre du groupe de spiritueux a déjà bondi de 3,7% hier après la publication de solides comptes annuels et l'annonce d'un relèvement du dividende à 3,12 euros par action. Pernod Ricard a enregistré une hausse de 18,3% de son ROC 2020-2021 à 2,423 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires en progression de 9,7% à 8,824 MdsE. Le management anticipait une hausse organique du ROC d'environ 16%, et même de seulement +10% en début d'exercice. Avec un cash-flow courant de 1,745 milliard d'euros à fin juin, à son plus haut historique, le groupe a également annoncé qu'il allait reprendre son programme de rachat d'actions de 500 ME au cours de l'exercice en cours. Les analystes sont logiquement nombreux à s'ajuster sur le dossier à la suite de ces annonces. La Deutsche Bank remonte son objectif de 220 à 221 euros et reste à 'acheter', Jefferies revalorise le dossier de 210 à 225 euros avec un avis maintenu à 'acheter', Bernstein relève le curseur de 193 à 200 euros ('performance de marché') et HSBC porte sa cible de 162 à 172 euros ('conserver').

VALEURS EN BAISSE

Korian reperd 4% suivi de SES Imagotag et Séché

Balyo : -3,5% avec Alstom et McPhy

Carmila : -2% suivi de Nicox, Guillemot, Scor

Worldline : -1% avec Lectra, Safran, Engie, Airbus, Renault et Vinci