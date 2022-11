Clôture Paris : le CAC40 résiste, en baisse très modérée ce lundi

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris a passé la journée en légère baisse ce lundi et l'orientation négative de Wall Street cet après-midi n'a pas bouleversé la tendance alors que le rallye lié aux meilleurs chiffres de l'inflation commence à tourner court. Le CAC40 termine en déclin de 0,15% à 6.634 points. Cette bonne résistance des marchés européens a été renforcée par les prix à la production en Allemagne qui ont enregistré une baisse inattendue en octobre, en raison principalement d'un recul des prix de l'électricité et du gaz naturel. Il s'agit de la première baisse sur un mois depuis mai 2020 et cela laisse l'espoir d'assister à une hausse un peu plus modérée des taux directeurs lors de la prochaine réunion de la BCE à la mi-décembre.

L'actualité était moins favorable en Chine où plusieurs grandes villes ont enregistré une nouvelle augmentation des cas de COVID-19, amenant les autorités locales à instaurer de nouvelles restrictions sanitaires, notamment à Pékin où les habitants du quartier le plus peuplé n'ont plus le droit de sortir de chez eux. Ces informations compromettent les espoirs d'un assouplissement rapide de la stratégie anti-COVID du gouvernement et alimentent les craintes de récession mondiale. Sur ce front, la publication mercredi du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale pourrait apporter un éclairage supplémentaire sur le niveau auquel les responsables envisagent de relever les taux d'intérêt.

VALEURS EN HAUSSE

* Ipsen gagne 4,9% à 109,1 euros. JP Morgan a relevé son objectif de cours à 115 euros contre 91 euros auparavant.

* Danone monte de 1,5% à 50,64 euros ce lundi, alors que le broker Jefferies est toujours à l'achat sur le groupe agroalimentaire avec un objectif de cours ajusté de 63 à 56 euros.

* TFF Group (+3% à 36,3 euros) a annoncé la conclusion d'un accord de partenariat se traduisant par la prise de participation de 51% du capital de Goulard & Fils. Cette société familiale implantée en Charente Maritime depuis 1988 exerce une activité d'exploitation forestière, de scierie et de merranderie. Ce partenariat avec Goulard & Fils, fournisseur historique et exclusif en chêne français de Stavin, filiale de TFF Group, permet à Stavin de sécuriser ses approvisionnements. Goulard & Fils réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 ME dont près des deux tiers avec TFF Group.

VALEURS EN BAISSE

* Vallourec recule de 13% sous les 10 euros après les comptes du troisième trimestre marqués par un flux de trésorerie négatif. Les perspectives financières pour 2022 sont pourtant confirmées : le RBE est attendu entre 650 et 750 millions d'euros. Le flux de trésorerie disponible du second semestre 2022 sera positif, grâce à la forte performance attendue au quatrième trimestre et les dépenses d'investissement devraient s'élever à environ 200 millions d'euros.

* Atos (-2,5% à 10,2 euros) a signé un nouveau contrat qualifié de majeur avec l'Allemand Siemens. Atos assurera la fourniture de services SIAM et accélérera la transformation numérique de Siemens. Le Français travaillera en étroite collaboration avec Siemens et un écosystème multi-sources pour fournir des services d'intégration et d'orchestration de nouvelle génération via sa solution Atos SIO Bridge.

* Alstom cède 1% à 24,3 euros. JP Morgan est à 'surpondérer' sur Alstom avec un objectif ajusté de 30 à 35 euros.

* Lysogene (-19% à 0,61 euro) a communiqué les résultats principaux de son étude de phase 2/3 AAVance évaluant LYS-SAF302, une thérapie génique expérimentale pour le traitement de la MPS IIIA, une maladie de surcharge lysosomale neurodégénérative autosomale récessive rare qui touche environ 1 nouveau-né sur 100.000. L'étude n'a pas atteint son principal critère d'efficacité dans la cohorte principale (12 patients recrutés à l'âge supérieur à 30 mois) visant à démontrer une amélioration statistiquement significative du DQ cognitif 24 mois post traitement, tel qu'évalué par le BSID-III, comparé à la cohorte NH.