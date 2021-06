Clôture Paris : le CAC40 résiste au-dessus des 6.600 pts

Crédit photo © Reuters

Le CAC40 a terminé au-dessus des 6.600 pts ce mardi, en légère hausse de 0,14% à 6.611 pts. En bourse, les débats restent dominés par l'avenir de la politique monétaire américaine. A ce sujet, la Fed a publié lundi soir la déclaration que fera Jerome Powell à l'ouverture de son audition devant une commission de la chambre de représentants aujourd'hui...

Dans ce texte, M. Powell souligne la vigueur de la reprise économique américaine, mais ne semble pas pressé de resserrer les conditions monétaires aux Etats-Unis. La Fed soutiendra l'économie "aussi longtemps qu'elle n'aura pas entièrement surmonté" la crise du coronavirus, a-t-il réaffirmé... Il estime que l'économie américaine a fait "des progrès considérables" et que la croissance est en bonne voie pour atteindre environ 7% cette année, son rythme le plus élevé depuis le début des années 1980. Pour autant, il souligne que les conditions "demeurent inégales" sur le marché du travail et que le taux de chômage officiel sous-estime le nombre de personnes ayant perdu leur emploi depuis un an en raison de la crise du coronavirus...

ECO ET DEVISES

Le patron de la Fed a réaffirmé que la forte poussée d'inflation des derniers mois (+5% sur un an en mai pour le CPI) avait été causée par "des effets transitoires affectant la chaîne d'approvisionnement". Une fois que ces perturbations cesseront, "l'inflation devrait revenir vers notre objectif de long terme", a-t-il ajouté (une inflation "core PCE" de l'ordre de 2% : ndlr).

Le président de la Fed de New York, John Williams, a lui déclaré mardi qu'une discussion sur la hausse des taux d'intérêt était encore loin d'être d'actualité alors que la Réserve fédérale commence à débattre de la réduction progressive de son programme d'achat d'obligations. "C'est encore très loin dans le futur", a souligné M. Williams lors d'une interview accordée à 'Bloomberg Television'. "Pour l'instant, vraiment, je pense que l'attention est portée sur le tapering". La Fed achète actuellement 120 milliards de dollars de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires par mois, et les responsables de la Fed ont déclaré qu'elle continuerait à acheter à ce rythme jusqu'à ce que l'économie ait fait des "progrès supplémentaires substantiels" vers ses objectifs en matière d'emploi et d'inflation. "Lorsque nous arriverons à ce point où l'économie remplit les conditions que nous avons énoncées dans la déclaration du FOMC, c'est à ce moment-là que nous discuterons de la question des taux des fonds fédéraux... Nous en sommes encore loin".

L'indice du dollar (qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises de référence) reprend 0,1% à 92 points, alors que l'euro recule légèrement face au billet vert (-0,1%), à 1,19$ entre banques.

Enfin, le baril de WTI échéance juillet grignote 0,1% à 73,8 dollars sur le Nymex alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) pointe à 75$. Les deux variétés de pétrole ont enchaîné 4 semaines de hausse consécutive, et ont bondi de plus de 50% depuis le début de l'année pour le WTI et de 45% pour le Brent. Ils pointent désormais au plus haut depuis octobre 2018...

VALEURS EN HAUSSE

ArtMarket : +12% suivi de Axway (+7%), AB Science (+6%)

Rallye : +4% avec Odet, Bastide (+3,5%), SQLI et Balyo

TFF : : +3% avec Bonduelle, Cie de Alpes, Abivax

Haulotte : +2,5% avec Gensight, Technicolor, Eramet

Air Liquide : +2% suivi de Ipsen

Somfy : +1,5% suivi de Argan, TechnipFMC

FDJ : +1% avec Lagardère, Atos, Chargeurs, STM

VALEURS EN BAISSE

Transgene : -8% après l'augmentation de capital avec Metabolic

Aramis : -4% avec Synergie, GTT, Solutions 30, Believe et Mcphy (-3%)

Fountaine Pajot (-3,7%) a accusé une baisse de ses ventes de 11,3% (-9,2% à périmètre comparable) pour un chiffre d'affaires de 84,8 millions d'euros au 28 février 2021. Les derniers lancements, tant sur le segment du catamaran (Elba 45, Alegria 67) que sur le segment du monocoque (Dufour 530) ont porté l'activité du Groupe sur cette période. L'Excédent Brut d'Exploitation du 1er semestre 2020/21 ressort à 13,2 ME (12,1 ME un an auparavant), soit un taux de marge opérationnelle en hausse à 15,5% du chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation s'établit à 8,2 ME.

Renault : -2% suivi de Michelin, Vallourec

ADP : -1,5% avec Bigben, Aubay, Boiron et Valneva

AXA (-0,6%) a conclu un accord avec Generali afin de céder ses activités d'assurance en Malaisie, incluant sa participation de 49,99% dans AXA Affin General Insurance et sa participation de 49% dans AXA Affin Life Insurance. Selon cet accord, AXA va céder sa participation dans AAGI et AALI pour un montant total en numéraire de 688 millions de ringgits malaisiens (140 millions d'euros).