Clôture Paris : le CAC40 reprend un peu de hauteur

Après trois séances sous les 7.000 points, le CAC40 a repris 0,88% ce vendredi, de retour à 7.060 points dans un marché qui est encore resté fébrile tout au long de la journée en attendant les chiffres de l'emploi américains pour le mois de septembre qui sont venus clore une série d'indicateurs publiés cette semaine ayant remis en évidence les tensions persistantes sur le marché du travail américain.

Le rapport sur l'emploi pour le mois de septembre qui vient d'être révélé a initialement plombé les marchés, puisqu'il traduit une situation extrêmement dynamique, qui pourrait saper les efforts de la Fed pour résorber l'inflation et repousser l'échéance d'un potentiel pivot monétaire...

D'après le rapport du Département américain au Travail ce vendredi, les créations de postes aux Etats-Unis pour le mois de septembre 2023 se sont donc établies au nombre de 336.000, contre un consensus FactSet de 163.000 et un consensus Bloomberg de 160.000. Le taux de chômage s'est établi quant à lui inchangé à 3,8%, contre un consensus de 3,7%. Les indices boursiers américains plient avant bourse sur cette nouvelle, qui signifie que le marché américain du travail reste très dynamique, au grand désespoir de la Fed... Les créations d'emplois dans le privé ont été au nombre de 263.000, contre environ 150.000 de consensus. dans le secteur manufacturier, ces créations ont été au nombre de 17.000, trois fois plus que prévu.

Les gains d'emplois en septembre ont concerné les loisirs et l'hospitalité, le secteur gouvernemental, les soins de santé, ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques et l'aide sociale.

Les principaux indicateurs du marché du travail issus de l'enquête auprès des ménages ont montré peu ou pas de changement au cours du mois... Le taux de chômage s'est maintenu à 3,8% en septembre et le nombre de chômeurs est resté pratiquement inchangé à 6,4 millions. Le taux de participation à la force de travail a été de 62,8%, en ligne avec les attentes de marché.

La variation de l'emploi salarié non agricole total pour juillet a été révisée à la hausse de 79.000, passant de +157.000 à +236.000, et la variation pour août a été révisée à la hausse de 40.000, passant de +187.000 à +227 000. Avec ces révisions, l'emploi en juillet et août combinés est plus élevé que ce qui avait été annoncé précédemment de 119.000 postes.

En septembre, le salaire horaire moyen de tous les salariés du secteur privé non agricole a augmenté de 7 cents, ou 0,2%, à 33,88$. Au cours des 12 derniers mois, le salaire horaire moyen a augmenté de 4,2%. Le consensus était de +0,3% en comparaison du mois antérieur et de +4,3% sur un an.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans grimpe à 5,08%, contre 4,81% sur le 10 ans et 4,98% désormais sur le 30 ans, qui a même franchi plus tôt ce jour les 5%, au plus haut de 16 ans. Le 10 ans se situe aussi au plus haut niveau depuis 2007...

L'euro remonte ce soir sur les 1,06/$. Le pétrole campe sur les 84$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

LDC gagne 5,7%. Le groupe a annoncé son chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2023-2024. Sur la période de mars 2023 à fin août 2023, les ventes du groupe se sont élevées à 3.022,3 ME, contre 2.735,5 ME au 1er semestre 2022-2023 en hausse de 10,5% et de +8,2% à périmètre identique et taux de change constant. Sur l'ensemble du semestre, les volumes commercialisés sont ressortis en retrait de 1,9%, malgré une tendance plus favorable constatée sur le 2ème trimestre avec le retour progressif de la production après les épisodes d'influenza aviaire...

LNA remonte de 5% suivi de Vantiva (+4%) et de P&V avec Showroomprivé

Dassault Systèmes : +3% suivi de Claranova, Groupe Crit, Air France KLM et Aramis

Axa grimpe de 2,5%. L'actualité sectorielle a été marquée par la forte hausse d'Aviva (+5%) dans la foulée d'une information du "Times" qui évoque "des conversations qui ne veulent pas retomber", s'agissant des marques d'intérêt pour l'assureur britannique... Le groupe Aviva a annoncé le mois dernier avoir racheté les activités d'assurance-vie d'AIG au Royaume-Uni pour 460 millions de livres, ce qui constitue la plus importante acquisition réalisée à ce jour par sa directrice générale, Amanda Blanc. Le cours de Bourse actuel valorise Aviva à près de 11 milliards de livres. Les spéculations autour du dossier font progresser d'autres valeurs du secteur en Europe, à commencer par le leader Axa.

Vicat : +2,5% suivi de STM, Eramet, Bouygues, K&B

Renault (+2%) et le groupe Volvo unissent leurs forces pour répondre au besoin croissant d'une logistique décarbonée et efficace, en créant une entreprise dédiée au développement d'une toute nouvelle génération de fourgons électriques. Les deux groupes se réjouissent que CMA CGM se joigne à la nouvelle société. Renault Group et le groupe Volvo continueront à rechercher d'autres investisseurs et partenaires.

Sopra Steria : +2% avec Saint-Gobain, Eiffage, Crédit Agricole

VALEURS EN BAISSE

Rallye rechute de 12% avec Casino (-6%)

Orpea : -5% avec Clariane, Eutelsat (-4%) suivi de MdM

McPhy : -4% avec Neoen

Bonduelle : -3% suivi de Elior (-2,5%) avec Esso

Rémy Cointreau cède 2,1%. La Deutsche Bank conserve le groupe de spiritueux, mais avec un objectif ramené de 154 à 125 euros.

Manitou : -1,5% avec Gl Events, Xilam, Equasens, Exail, Danone, Nexans, ADP

Alstom perd encore 0,8%, avec une capitalisation boursière qui tombe à 5 milliards d'euros, la plus faible de l'indice CAC40 désormais après une chute de 38% hier consécutive à l'avertissement sur son niveau de flux de trésorerie. HSBC reste à l'achat sur Alstom, mais a fortement réduit son objectif de cours, de 35 à 23 euros.

Sanofi cède 0,6%. Mirati Therapeutics s'est enflammé de 45% hier soir à Wall Street à plus de 62$, pour une capitalisation boursière de 4,4 milliards de dollars environ, sur la rumeur d'un intérêt du Français Sanofi pour le laboratoire de San Diego.