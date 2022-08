Clôture Paris : le CAC40 reprend près de 1% avec SG et AXA

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 s'est redressé de 0,97% ce mercredi, à 6.472 points, en grande partie grâce au compartiment financier suite aux bonnes publications d'Axa et de Société Générale, mettant fin à deux séances de consolidation.

La présidente de la Chambre US des représentants, Nancy Pelosi, qui a lancé sa 'tournée' dans plusieurs pays asiatiques, est repartie de Taïwan, de quoi pousser un ouf de soulagement sur les marchés qui redoutaient une escalade entre Pékin et Washington.

ECO ET DEVISES

Les cours du brut reculent après l'annonce d'une nette hausse des réserves de pétrole aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont progressé de 4,5 millions de barils lors de la semaine close le 29 juillet à 426,6 mb. Le consensus tablait sur une baisse de 0,6 mb. Les stocks d'essence ont augmenté de 0,2 million de barils (-1,6 mb de consensus), et ceux de produits distillés ont baissé de 2,4 millions de barils (+1 mb de consensus). Le baril de brent revient sur les 98$ ce soir.

L'Opep+, qui réunit l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, a décidé pour sa part de relever ses objectifs de production de septembre de 100.000 barils par jour. L'Opep et ses alliés avaient précédemment augmenté leur production d'environ 430.000 à 650.000 bpj par mois...

L'Organisation a donc refusé de passer à des augmentations de production plus importantes, des sources du groupe invoquant un manque de capacité de réserve de certains membres ainsi que la nécessité d'une coopération accrue avec la Russie dans le cadre du groupe Opep+.

VALEURS EN HAUSSE

Nanobiotix : +14% suivi de Metabolic Explorer (+10%)

Navya : +8% avec AB Science, DBV

Aramis : +7% avec P&V (+6,5%) et S30 avec SMCP

AXA s'offre la tête du CAC40 à la faveur d'un gain de 5,5%. L'assureur a nettement dépassé les attentes des analystes au premier semestre, la hausse des revenus en assurance dommage et assurance santé ayant permis de compenser l'impact de la guerre en Ukraine. Le groupe, qui a confirmé ses objectifs 2022, a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1 milliard d'euros. Sur les six premiers mois de l'année, le numéro deux de l'assurance en Europe a vu son bénéfice net atteindre 4,1 milliards d'euros, contre 3,99 milliards un an plus tôt et 3,4 MdsE de consensus, pour des revenus en hausse de 2% à 55,14 MdsE. Le résultat opérationnel s'est établi à 3,9 milliards d'euros, en amélioration de 4% (+7% de croissance organique et -3% en raison des cessions). Axa a précisé avoir chiffré l'impact de la guerre en Ukraine à quelque 300 millions d'euros avant impôts, en raison de provisions passées dans ses comptes en vue de possibles versements d'indemnisations pour l'immobilisation d'avions en Russie suite aux sanctions occidentales.

Bic gagne 5%. Le groupe a révisé à la hausse ses perspectives pour l'exercice 2022 et anticipe une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10% et 12% à taux de change constants (précédemment 7%-9%), tirée par une croissance des volumes et un impact prix favorable. L'inflation des coûts devrait avoir un impact d'environ 100 ME sur l'année mais BIC prévoit une augmentation en valeur absolue du résultat d'exploitation ajusté 2022, grâce à la hausse des volumes, à un impact favorable des prix et à des économies supplémentaires.

Air France KLM remonte de 5% avec Faurecia, Ubisoft, (+4,5%) et Atos (+4%)

Michelin : +3% avec Euroapi, Casino, Trigano, Eutelsat, Neurones et Vicat

Société Générale grimpé de 3%. Si la banque rouge et noire a essuyé une lourde perte au deuxième trimestre en raison du coût de la vente de sa filiale russe Rosbank, ses résultats ont dépassé les attentes du marché alors que la direction s'est engagée à accroître sa rentabilité. Sur les trois mois clos fin juin, la banque de la Défense a essuyé une perte nette de 1,48 milliard d'euros pour un produit net bancaire de 7,06 milliards d'euros. Du côté des activités de marché, les revenus ont grimpé de 23,3% à 1,52 milliard d'euros, avec un bond de 50% des activités taux, crédit et change et une hausse de 7,5% pour le trading actions. Dans la banque de détail, les revenus ont progressé de 8,5% en France et de 12,7% à l'international. Le coût du risque, à 217 millions d'euros, est également ressorti bien en deçà des attentes des analystes.

Chargeurs : +2,5% avec SoiTec, Vilmorin

VALEURS EN BAISSE

TFF : -5% suivi de Synergie (-3%) avec GLEvents (-2,5%)

Veolia (-2,5%) a fait état de résultats de nouveau en forte progression au deuxième trimestre, soulignant le lancement "avec succès" de l'intégration de Suez et confirmant ses objectifs. Sur l'ensemble du premier semestre, Veolia a dégagé un chiffre d'affaires de 20,2 milliards d'euros, en hausse de 46,2% à change constant par rapport au premier semestre 2021 alimentée à la fois par l'intégration des activités de Suez et la croissance organique. "Par rapport au 30 juin 2021 combiné, le chiffre d'affaires 2022 progresse de +12,9% à périmètre et change constants", précise la direction du groupe. Le résultat net courant part du groupe ressort à 528 millions d'euros sur la période allant de janvier à juin et l'Ebitda consolidé du groupe s'établit à 2,953 milliards d'euros, en hausse de 6,1% à périmètre et change constants.

Eramet : -2% suivi de Tarkett (-1,5%) avec Orange et Scor

Renault recule de 1% après 5 séances de hausse. Morgan Stanley a pourtant revalorisé Renault de 36 à 38 euros ('surpondérer').

Engie : -1% avec Haulotte

Ipsen (-1%) a annoncé aujourd'hui que l'étude de Phase III RESILIENT n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal, à savoir la survie globale (OS), par rapport au Topotecan. L'étude évalue Onivyde (injection d'irinotecan liposomal) par rapport au topotecan chez des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules (SCLC) ayant progressé pendant ou après un traitement de première ligne à base de platine. RESILIENT est une étude de Phase III menée en deux parties. La première partie a confirmé en 2020 la tolérance, le dosage et l'efficacité d'Onivyde. La deuxième partie évalue l'efficacité d'Onivyde par rapport au topotecan. Les résultats détaillés de l'étude RESILIENT seront présentés lors d'une prochaine conférence médicale.