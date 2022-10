Clôture Paris : le CAC40 reprend 4,2% et remonte au-dessus des 6.000 points !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Déjà consistant dès l'ouverture, le rebond de la bourse de Paris n'a cessé de s'amplifier au fil de la séance. En clôture, le CAC40 progresse finalement de 4,24% de retour à 6.040 points dans un marché actif. Un mouvement dans la foulée de la belle reprise de Wall Street, alors que les craintes concernant la banque Credit Suisse se sont finalement dissipées sur fond de discours plus accommodant des banques centrales, à commencer par la BCE...

Pour illustrer cette inflexion, François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la banque centrale européenne a estimé que l'établissement relèvera ses taux directeurs "autant que nécessaire pour endiguer l'inflation sous-jacente... même si le rythme du resserrement monétaire pourrait ralentir après la fin de l'année". Le gouverneur de la banque centrale française a déclaré en parallèle que l'inflation "de base", qui exclut l'énergie et les produits alimentaires non-transformés, restait trop élevée dans la zone euro. Une manière de temporiser sans abaisser la garde non plus... Interrogé par le quotidien néerlandais NRC, François Villeroy de Galhau a ajouté que les banques européennes étaient " plus solides que ce que certains craignent". Après la hausse de taux de la BCE de 50 points de base en juillet et de 75 en septembre, ce dernier estime qu'il est désormais important que les prochaines mesures de l'institution restent "ordonnées", ce qui, selon lui, signifie " qu'il ne faut pas surprendre les marchés, ni resserrer trop brusquement les conditions financières pour les ménages et les entreprises ". Et de baliser le terrain en précisant que la BCE devrait relever ses taux "sans hésitation, d'ici la fin de l'année" pour parvenir au fameux "taux neutre", qui ne stimule ni ne freine la croissance, un niveau "inférieur ou proche de 2%". Après cela, la banque centrale entamera la deuxième étape de son cycle de normalisation monétaire, qui sera, "plus souple et peut-être plus lent". Un message visiblement reçu 5/5 par les investisseurs !

ECO ET DEVISES

L'annonce d'un ralentissement de l'activité dans le secteur manufacturier américain a été bien accueillie. Pour certains, cela redonne du crédit à l'hypothèse selon laquelle la Réserve fédérale puisse se montrer moins agressive dans le relèvement de ses taux. Un signe ? La banque centrale d'Australie a surpris en relevant son principal taux directeur de 25 points de base, une hausse moins importante qu'attendu.

L'outil FedWatch fait désormais ressortir pour le 2 novembre (prochaine réunion FOMC) une probabilité de 55% d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base, qui serait la quatrième consécutive et porterait le taux des fed funds entre 3,75 et 4%.

Notons que la hausse du jour s'est aussi accélérée aux Etats-Unis suite à des chiffres de l'emploi américain très inférieurs aux attentes de marché (ouvertures de postes). La Fed avait en effet repoussé jusqu'à présent l'idée d'une récession, malgré la décroissance de l'activité américaine depuis deux trimestres... Elle soulignait la bonne tenue parallèle du marché du travail. Cet argument ne semble donc plus valable désormais, l'impact du ralentissement économique commençant à se faire sentir sur le marché de l'emploi. Les marchés considèrent qu'un tel contexte devrait freiner les ardeurs de la Fed, qui pourrait par conséquent limiter ses durcissements monétaires...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI reprend actuellement 3% à 86$. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans revient sous les 3,6%.

D'après le rapport du jour, les commandes industrielles américaines du mois d'août sont donc ressorties stables en comparaison du mois antérieur, contre +0,2% de consensus FactSet et -1% un mois avant...

Selon le rapport JOLTS du Département au Travail qui vient lui aussi d'être publié, les ouvertures de postes aux Etats-Unis pour le mois d'août sont ressorties au nombre de 10,05 millions d'unités, contre 11,1 millions de consensus et 11,17 millions en juillet - en lecture révisée.

VALEURS EN HAUSSE

Kaufman and Broad gagne plus de 11%. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires devrait progresser d'environ 2%. Le taux de Résultat opérationnel courant (MOP) ou d'EBIT devrait être supérieur à 7% et le Résultat net part du groupe devrait progresser d'environ 10% d'après les prévisions du groupe.

OVH : +10% suivi de BigBen, Parrot, Valneva (+8%)

Atos reprend 8%. Alors que la spéculation autour de la société de services informatiques reste forte compte tenu du plongeon de l'action cette année et des multiples déboires rencontrés par le groupe, Bertrand Meunier quittera ses fonctions à l'occasion de la scission de l'entreprise, affirme 'BFM Business'. Le président d'Atos est la cible de plusieurs actionnaires minoritaires, dont Sycomore, mécontents de la forte baisse de la valeur de la société...

Antin : +7% avec Hexaom, AXA, Alstom, Vetoquinol, Bonduelle, Essilor

Aramis : +6,5% avec SoiTec

Schneider Electric reprend 6%. Oddo BHF a ramené son objectif de cours de 156 à 146 euros ('surperformer'). Oddo BHF se montre confiant en amont de la publication trimestrielle de la société industrielle. Le broker anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires de 10,8% sur les trois mois clos fin septembre, légèrement supérieure au consensus (9,1%), dans la même tendance que la publication du premier semestre (10,1% de croissance en comparable). La Chine, qui représente 16% du chiffre d'affaires du groupe, devrait concentrer une partie de l'attention lors de la publication.

Le luxe est en haut du palmarès sur le CAC40 : Kering et Hermès progressent d'environ 5 à 6% avec LVMH et Dior.

Somfy : +6% avec Airbus

Kering : +5,5% suivi de Alten, Capgemini, Safran, STM

Amundi : +5% avec Sodexo, Coface, Faurecia

VALEURS EN BAISSE

Pas de baisses significatives sur le SBF 120 à part M6 qui décroche de 10,8%. La forte spéculation sur le titre après l'échec de la fusion avec TF1 a pris fin hier soir avec l'annonce de Bertelsmann. Le groupe allemand, qui détient 48,3% de la 'six', a finalement renoncé à céder sa participation, évoquant des "risques et incertitudes juridiques" liés à l'approbation des autorités antitrust. La société a pourtant "reçu plusieurs offres financièrement intéressantes".

NHOA : -2% avec Aures et Burelle (-1,5%)