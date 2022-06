Clôture Paris : le CAC40 reprend 1%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris est repassé au-dessus des 6.500 points ce lundi de Pentecôte, en hausse de 0,98% à 6.548 points en clôture, avec l'aide d'un net rebond des places asiatiques ce matin de plus de 2% à Shanghai et à Hong Kong, tandis que les valeurs américaines se reprennent ce soir dans des marchés qui restent très volatils.

La poursuite de l'assouplissement des mesures mises en place pour faire face à la pandémie de Covid en Chine, ainsi qu'une information du 'Wall Street Journal' indiquant que les régulateurs chinois sont sur le point d'assouplir les restrictions sur le géant du covoiturage Didi Global et deux autres entreprises technologiques cotées aux États-Unis sont bien perçus par les opérateurs, même si les inquiétudes liées à l'inflation et à la hausse des taux sont loin d'avoir disparu...

ECO ET DEVISES

Le rapport mensuel de l'emploi publié vendredi par le département du Travail a montré que l'économie américaine avait créé en mai plus d'emplois que prévu (390.000 contre 325.000 attendus), tandis que le taux de chômage est resté stable à 3,6%, ce qui témoigne de la robustesse du marché du travail et pourrait inciter la Réserve fédérale américaine à accélérer la remontée de ses taux d'intérêt. Aux Etats-Unis, les marchés anticipent des hausses de taux d'un demi-point en juin et juillet et de près de 200 points de base d'ici la fin de l'année. Les économistes de Goldman Sachs estiment néanmoins que la Fed pourrait être en mesure de mettre en oeuvre son plan agressif de hausse des taux sans faire basculer le pays dans la récession...

Sur le marché des changes, l'indice du dollar redonne 0,05% à 102,1 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro est stable à 1,07$.

Le pétrole subit quelques prises de profits après avoir été soutenu par la nette hausse des prix des livraisons de brut de l'Arabie saoudite vers l'Asie pour le mois de juillet et la crainte d'une offre insuffisante malgré la décision de l'Opep+ d'augmenter sa production mensuelle de 648.000 barils par jour en juillet et en août. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) se replie de 0,4% à 118,4$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance août recule de 0,4% à 119,40$ sur l'ICE.

VALEURS EN HAUSSE

Faurecia : +10%. Le titre efface ainsi sa lourde chute de vendredi dans la foulée de l'annonce du lancement d'une augmentation de capital de 705 millions d'euros destinée à financer une partie de l'acquisition de Hella. Prenant acte de cette annonce, Invest Securities réitère son avis 'achat' sur le titre avec un objectif ramené de 37,4 à 32,4 euros. Le dernier volet du financement de l'acquisition de Hella, lancée en août 2021, a donc été annoncé vendredi, un peu par surprise, surtout concernant la décote, proche de 40% avec cette émission proposée à 15,5 euros pour un montant global de 705 ME, affirme le broker.

Valeo : +7% avec AB Science

Catana : +6% avec Ramsay, Groupe Gorgé (+5%) avec OVH

Nanobiotix (+4,5%) présente lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society for Clinical Oncology (ASCO) de nouvelles données mettant en avant le potentiel de NBTXR3, radioenhancer premier de sa catégorie, en combinaison avec une chimiothérapie concomitante dans le traitement du cancer de la tête et du cou et du cancer du rectum.

Nanobiotix présente également un poster décrivant le plan de l'étude pivot de phase III en cours, NANORAY-312, évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie dans le traitement des patients âgés et fragiles atteints de carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé (LA-HNSCC) non éligibles à la chimiothérapie à base de platine.

NBTXR3 est développé afin de pouvoir s'intégrer dans la prise en charge thérapeutique en oncologie : les données issues d'études de phase 1b/2 en combinaison avec la chimiothérapie, menées dans le cadre de collaborations s'inscrivent dans cet objectif.

Chez 12 patients évaluables souffrant d'un cancer de la tête et du cou localement avancé de stade IV, les données d'une étude de phase 1b/2 ont montré que l'association de NBTXR3 à une chimiothérapie concomitante était faisable, présentait un profil de tolérance favorable, un taux de contrôle de la maladie de 100% et un taux de réponse global de 58,3%.

Chez 31 patients évaluables souffrant d'un cancer du rectum non résécable, les données d'une étude de phase 1b/2 ont montré que l'association de NBTXR3 à une chimiothérapie concomitante en préopératoire était faisable, présentait un profil de tolérance favorable et permettait à 96% des patients d'avoir une exérèse chirurgicale complète (R0) avec, parmi les 25 patients opérés, un taux de réponse pathologique complète de 20 %. Le taux de contrôle de la maladie était de 100% et le un taux de réponse global de 35,5%.

Vallourec : +4,5%. Barclays est repassé de 'souspondérer' à 'pondération en ligne' en ciblant un cours de 17 euros.

BigBen : +4,5% avec Showroomprivé

Plastic Omnium : +3,5% avec Elior, Gl Events, SMCP

Société Générale avance aussi de 2,5%, soutenue par une note de Jefferies. Selon nos informations, le broker a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la banque rouge et noire tout en portant son cours cible de 25 à 35 euros. Il explique que les risques, notamment les élections françaises, l'exposition à la Russie et la déception sur les coûts et le capital se sont récemment dissipés. L'analyste estime ainsi que le prêteur atteindra un ROTE (rentabilité sur capitaux propres tangibles) supérieur à 9% en 2024, et note qu'il pourrait viser un RoTE à deux chiffres dans son plan 2025 qui devrait être communiqué plus tard cette année. Selon lui, la banque offre un potentiel de réévaluation important.

Aramis : +3% avec Renault, Orpea, 2CRSI

Valeo : +2,5% avec Vicat, Airbus, Safran

Transgene (+2%) annonce avoir présenté des données préliminaires de Phase I de TG4050, son vaccin néoantigénique individualisé contre le cancer, lors d'une présentation de poster à la conférence annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). TG4050 est issu de la plateforme myvac(R) de Transgene et bénéficie des technologies d'Intelligence Artificielle (IA) de NEC.

Ces nouvelles données préliminaires positives incluent la réponse moléculaire (ADN tumoral circulant). Elles ont été obtenues chez les premiers patients traités dans deux essais multicentriques de Phase I évaluant TG4050 dans le cancer de l'ovaire et le cancer de la tête et du cou HPV-négatifs. Les données ont été présentées à Chicago en présentiel (États-Unis), le 5 juin 2022.

Airbus : +2,5% avec Vicat, Atos, Safran, Casino.

VALEURS EN BAISSE

Synergie : -3% avec Technicolor

P&V : -2,5% avec Infotel, Cegedim

Equasens : -2% avec Vilmorin, Assystem

Lumibird : -1% avec Boiron et Genomic

Le Conseil d'Administration du groupe de distribution Carrefour (-0,4%) a décidé ce vendredi de réduire son capital social par voie d'annulation de 12.506.325 actions rachetées auparavant, représentant environ 1,6% du capital social. A l'issue de cette annulation d'actions, le nombre d'actions composant le capital de Carrefour s'élèvera à 742.157.461 et le nombre d'actions auto-détenues, en conséquence, sera de 11.544.870 actions.

EDF : (-0,1%). HSBC est repassé à 'alléger' en ciblant un cours de 7,40 euros.