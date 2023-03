Clôture Paris : le CAC40 reprend 1,86% après la purge

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les investisseurs ont repris un peu leurs esprits ce mardi avec un CAC40 qui a regagné 1,86% à 7.142 points. Les banques françaises restent malgré tout prudentes après leur forte baisse d'hier qui a fait basculer le CAC40 de près de 3% dans le sillage de la crise bancaire venue des Etats-Unis.

Les autorités s'efforcent toujours de rassurer les marchés après l'effondrement de la banque américaine SVB...

Par ailleurs, l'indice américain des prix à la consommation du mois de février est ressorti en augmentation de "seulement" 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 6% en glissement annuel, ce qui est ressorti conforme aux attentes de marché... Hors alimentaire et énergie, le CPI grimpe de 0,5% par rapport à janvier et de 5,5% sur un an, contre respectivement 0,4% et 5,5% de consensus de place. Le salaire horaire moyen de février augmente de 0,2% d'un mois sur l'autre et de 4,6% sur un an, comme attendu.

Les anticipations de durcissement monétaire sont considérablement retombées depuis vendredi et la chute de la Silicon Valley Bank. Les perturbations majeures sur le segment des banques régionales américaines devraient inciter la Fed a nettement plus de modération le 22 mars, à l'issue de sa prochaine réunion monétaire... Selon l'outil en temps réel FedWatch du CME Group, la probabilité la plus grande pour cette prochaine réunion est celle d'un durcissement d'un quart de point (probabilité de 86%), qui porterait le taux des fed funds entre 4,75 et 5%. Le statu quo n'est pas exclu à l'occasion de cette réunion, avec une probabilité de 14%. Concernant la réunion des 2-3 mai, l'hypothèse dominante est celle d'une fourchette de 5-5,25% (84% de 'proba'). Pour la réunion des 13-14 juin, ce même outil donne à 50% une fourchette 4,75-5%, ce qui signifie que la Fed pourrait procéder à son tant attendu pivot avant la fin du premier semestre !

Notons enfin que le Financial Times estime que l'effondrement de SVB montre des parallèles étroits avec la faillite de la banque Continental Illinois en 1984 au beau milieu d'un cycle de resserrement de la Fed... Paul Volcker, alors président de la Fed, avait déclaré que le cycle de resserrement monétaire avait atteint son terme compte tenu du sauvetage des banques, ce qui avait conduit la Fed à réduire ses taux dans les six mois.

Sur les devises, l'euro remonte au-dessus des 1,07/$. Le pétrole retombe sous les 80$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Maurel & Prom (+14%) a dévoilé un excédent brut d'exploitation (EBITDA) 2022 de 443 M$, en augmentation de 58% par rapport à l'exercice précédent (280 M$). Le résultat opérationnel courant s'élève à 352 M$ et le résultat net pour l'exercice 2022 s'élève à 206 M$, en hausse de 71% par rapport à 2021 (121 M$). Le Conseil d'administration propose le paiement d'un dividende de 0,23 euro par action, en augmentation de 64%...

Adocia : +9% avec Medincell

Casino (+7,5%) a annoncé le lancement de la cession d'une partie de sa participation dans Assaí à hauteur de 174 millions d'actions (y inclus sous forme d'ADS) représentant 12,9% du capital d'Assaí, afin d'accélérer son désendettement. Ce nombre pourra être augmenté d'un maximum de 80 millions d'actions (y inclus sous forme d'ADS) représentant 5,9% du capital d'Assaí.

OVH : +7% avec SES Imagotag après ses comptes

Elis : +5% avec Elior, Icade et Neoen (+4,5%) avec Jacquet Metals

Thalès (+4%) a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 3.201.169 actions propres détenues au nominatif. Elles représentent 1,5% du capital social, avec effet le 13 mars 2023.

Chargeur gagne 4%. Kepler Cheuvreux est à l'achat avec un objectif ajusté de 20 à 22 euros.

Technip Energies : +4% avec Lectra, Ose

Scor : +3,5% avec Sopra, Safran, Airbus, LFE, STM et JC-Decaux

BNP Paribas (+3%) avec Société Générale (+2%) et Crédit Agricole (+1%) Axa (stable)

VALEURS EN BAISSE

Eutelsat : -3% suivi de Claranova, MdM et Inventiva

Eurofins : -2,5% avec Cegedim, Poxel

Neurones : -2% avec FNAC Darty, Teract, Lagardère

Linedata : -1% avec Xilam, Nicox

Vivendi (-0,3%) a annoncé entrer en négociations exclusives avec le groupe IMI, filiale de la holding tchèque CMI de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, pour la vente de l'intégralité du capital de son groupe d'édition Editis. "Cette opération envisagée devra être acceptée par la Commission européenne et fera l'objet des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées", précise le groupe de médias, ajoutant que "dans ce contexte, le projet de distribution des actions Editis aux actionnaires de Vivendi, et de leur cotation sur le marché Euronext Growth, est suspendu".