Clôture Paris : le CAC40 reprend 1,54%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La Bourse de Paris a regagné 1,54% ce vendredi à 6.385 pts en clôture dans un marché toujours calme en termes de volumes, mais avec une forte volatilité, dans le sillage du rebond de Wall Street entamé hier qui se confirme ce soir... Le baril de brut WTI s'accorde aussi un sursaut de plus de 2% sur le Nymex à 65$ et le baril de brent retrouve les 68$.

ECO ET DEVISES

La consommation américaine a finalement déçu au mois d'avril... Les ventes de détail sont en effet ressorties stables en comparaison du mois antérieur selon le rapport du jour, alors que le consensus était de +1%. Il faut néanmoins préciser que la consommation US avait connu un très fort rebond en mars. Hors automobile, les ventes de détail d'avril ont décliné de 0,8%, contre +0,8% de consensus. Hors automobile et essence, les ventes ont régressé également de 0,8%, contre +0,7% attendu. Selon les chiffres révisés de mars, les ventes de détail avaient alors grimpé de 10,7% en comparaison du mois de février (+9% hors automobile et essence). Ces chiffres de mars ont été révisés en hausse.

Par ailleurs, l'indice des prix à l'import aux USA pour le mois d'avril a grimpé de 0,7% en comparaison du mois antérieur contre 0,6% de consensus. Ces prix augmentent de 10,6% sur un an. Les prix à l'export ont comme attendu progressé de 0,8% par rapport au mois précédent et de 14,4% en glissement annuel.

Rappelons que plus tôt cette semaine, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour avril a surpris en vive hausse de 0,8% par rapport au mois antérieur et de 4,2% sur un an, du jamais vu depuis 13 ans. L'indice des prix à la production annoncé hier a confirmé la tendance, avec une hausse de 0,6% en avril par rapport au mois précédent et un gain de 6,2% en glissement annuel (+0,7% et +4,1% hors alimentaire et énergie - avec une base de comparaison il est vrai faible).

Les chiffres de la production industrielle américaine publiés ce vendredi par la Fed confirment le scénario d'une reprise moins forte que prévu. La production industrielle du mois d'avril a progressé de 0,7% en comparaison du mois antérieur, contre 1,2% de consensus. La production manufacturière a quant à elle augmenté de 0,4%, mais le consensus était de 1,8%. Le taux d'utilisation des capacités a été de 74,9%, contre 75,2% de consensus.

L'euro pointe à 1,2130/$ et le bitcoin repasse finalement les 50.000$ à 51.352$.

VALEURS EN HAUSSE

Lysogène : +6% avec Navya (+5,5%)

Gl Events : +4,6% avec Neoen

McPhy : +4% avec Medincell

Safran : +3,8% suivi de Orpea, Airbus, CGG

TechnipFMC : +3,5% avec Burelle, Wavestone

Faurecia : +3% avec Renault, Albioma, Transgène, Lisi, DBV

EDF : +2,8% avec Groupe Gorgé, Eiffage, Ekinops, Schneider

Elis : +2,5% avec Total, FNAC Darty, Alstom, Alten

LVMH (+2%) surperforme le marché en cette fin de semaine. L'actualité autour du numéro un mondial du luxe est marquée par une note de Goldman Sachs qui a revalorisé le dossier de 660 à 700 euros tout en confirmant son conseil 'achat'. Le marché reste majoritairement positif sur le propriétaire des marques Louis Vuitton et Kenzo puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 23 analystes sont à l''achat', 8 à 'conserver' et 4 à 'vendre'. L'objectif à douze mois est fixé à 641,58 euros.

Sodexo : +2% avec Carmila, Engie et GTT

Société Générale (+1,6%) et BNP Paribas (+1,7%). Le secteur bancaire bénéficie de la remontée des taux obligataires qui se confirme aussi en France avec un OAT 10 ans dont le rendement évolue désormais autour de 0,25%.

Crédit Agricole gagne 0,7%. Après approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, l'Assemblée générale ordinaire a décidé la distribution d'un dividende de 0,80 euro par action. Pour les actionnaires qui n'auront pas opté pour un versement du dividende ordinaire en actions, le dividende sera mis en paiement en numéraire à compter du 9 juin 2021.

VALEURS EN BAISSE

GenSight cède 2,5% après avoir fait un point sur l'impact de la pandémie sur ses opérations en 2021. "Cela fait un peu plus d'un an que nous adaptons nos opérations au COVID-19, et que nous avons fait le point avec vous sur son impact sur nos activités. Bien que les conditions se soient améliorées dans de nombreuses régions, la crise du COVID-19 continue d'impacter les écosystèmes médicaux et réglementaires. GenSight se prépare à la commercialisation de Lumevoq d'abord en Europe en 2022, puis en Amérique du Nord un an plus tard, bien que le US Defense Production Act introduise un léger retard dans la fabrication de nos lots de validation", a commenté Bernard Gilly, co-fondateur et Directeur Général. "Notre équipe sera prête en temps voulu à mettre Lumevoq à la disposition des patients atteints de cette maladie particulièrement invalidante qu'est la NOHL, et continuera à travailler sans relâche pour développer des stratégies alternatives afin de minimiser l'impact du COVID-19 sur nos opérations".

Synergie : -2% avec Nicox et Fermentalg (-1,5%)

Eramet : -1% suivi de Europcar

Innate : -0,5% avec 2CRSI, Interparfums

Seule baisse significative sur le CAC40, Danone trébuche de 0,3%, pénalisé par une note de Goldman Sachs qui a dégradé la valeur à 'vendre' en ramenant son objectif de 60 à 53 euros. La banque évoque des tendances démographiques plus faibles sur des marchés clés comme la Chine. Elle table désormais sur des "baisses modestes des ventes" dans les produits laitiers infantiles en Chine, estimant une diminution de la marge d'environ 200 points de base pour la division nutrition spécialisée du groupe sur 2020-2022. L'intensification de la concurrence dans d'autres catégories de produits comme ceux à base de plante limitera toute compensation potentielle.