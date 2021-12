Clôture Paris : le CAC40 reprend 1,38%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a regagné 1,38% ce mardi à 6.965 pts dans un marché encore volatil. Parmi les valeurs en vue, Bolloré a grimpé de plus de 11% après l'annonce de la cession de ses activités africaines au groupe suisse MSC en négociations avancées...

Si les inquiétudes relatives à la rapide propagation du variant Omicron du coronavirus dans le monde entier, à quelques jours des fêtes de fin d'année, restent vives, les opérateurs ont réalisé quelques achats à bon compte dans une actualité relativement calme à l'approche de Noël.

ECO ET DEVISES

Sur le front sanitaire, le président Joe Biden doit s'adresser aux Américains ce soir pour dévoiler de nouvelles mesures pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus... Un discours déjà dévoilé par un haut responsable de la Maison-Blanche. Point de confinement à l'horizon mais une accélération de la campagne de vaccination et le renfort de l'armée dans certains hôpitaux débordés par la nouvelle vague de coronavirus. Le président annoncera également l'envoi de 500 millions de tests gratuits aux foyers américains à partir du mois prochain. Des centres de tests vont aussi être mis en place dans les Etats les plus touchés. Joe Biden lancera également un avertissement sévère aux non vaccinés, leur disant qu'ils risquaient une maladie grave ou la mort tout en assurant aux Américains qui se sont fait vacciner qu'ils peuvent se réunir en toute sécurité avec leur famille pendant les vacances...

Le baril de pétrole reprend également un peu de hauteur (+2% pour le brent à 73,50$). L'euro campe sous les 1,13/$ à 1,1265/$.

VALEURS EN HAUSSE

Bolloré (+11,5%) a annoncé avoir reçu une offre du groupe suisse MSC, spécialiste du fret maritime, pour ses activités de transport et de logistique en Afrique sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 Milliards d'euros. Le groupe de Vincent Bolloré a accordé une exclusivité à MSC jusqu'au 31 mars 2022 en vue d'une promesse éventuelle d'achat. Le groupe Bolloré est présent depuis plus d'un demi-siècle en Afrique, où sa filiale Bolloré Africa Logistics est le leader du transport et de la logistique. Elle emploie près de 21.000 personnes dans 47 pays. Bolloré exploite ainsi des terminaux, via des concessions, dans pas moins de 42 ports du continent africain, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon ou encore au Congo. Il dispose aussi d'agences maritimes.

Thermador : +6% avec TechnipFMC (+5,6%), Worldline et Abivax

Airbus : +4% avec Ose, Air France KLM, BNP Paribas et Vivendi

Accor (+4%) : GreenYellow, filiale du groupe et expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, fournira de l'électricité renouvelable pour les activités d'Amazon. Amazon Web Services (AWS) va accompagner le groupe Casino dans sa transformation numérique.

Alstom : +4% avec CGG, Rothschild

EDF : +3,5% avec Seb, Lisi, Orpea, Renault

Elior : +3% suivi de Elis, Quadient, Faurecia, Korian, Guillemot, Ubisoft

TotalEnergies (+2,5%) a mis en service le plus grand site de stockage d'énergie par batteries en France. Situé au sein de l'Etablissement des Flandres à Dunkerque, ce site répond au besoin de stabilisation du réseau, a une puissance de 61 MW, et une capacité de stockage totale de 61 MWh. Il est composé de 27 conteneurs de 2,5 MWh conçus et assemblés par Saft, la filiale de batteries de TotalEnergies qui développe notamment des batteries de pointe pour l'industrie.

GTT : +2,5% avec Michelin, Vicat, SG

VALEURS EN BAISSE

DBV (-37%) estime que la réalisation d'une nouvelle étude clinique pivot de phase 3 contrôlé par placebo, similaire à PEPITES (V712-301), constitue le moyen le plus direct et efficace pour la progression et l'avancement de la voie réglementaire de Viaskin Peanut. DBV considère également que cette approche est la plus directe pour démontrer l'efficacité, la sécurité et l'amélioration de l'adhérence in vivo du système Viaskin Peanut modifié. La FDA a confirmé que le changement de stratégie de DBV était acceptable dans ses échanges oraux et écrits. DBV a commencé à travailler sur un protocole pour l'étude d'efficacité de phase 3 contrôlé par placebo avec le mVP, et veillera à s'accorder avec la FDA avant le l'initiation du nouvel essai. La Société est en train de finaliser le nouveau protocole de l'étude pivotale de phase 3 et a l'intention de soumettre ce protocole à la FDA avant la fin de février 2022.

Valneva : -4% avec Lysogène

Showroomprivé : -2,5% suivi de Guerbet, Manitou

Stedim : -2% suivi de Assystem, Nacon et Haulotte (-1%)

Eramet : -0,5%. Eramet a identifié une fraude financière au sein de sa gestion de trésorerie au siège du Groupe. Le groupe minier explique avoir immédiatement diligenté les enquêtes nécessaires, mobilisé toutes les ressources internes et externes requises pour mettre fin à ces activités frauduleuses et engagé les actions palliatives. Il va porter plainte auprès des autorités pénales et a pris les mesures disciplinaires d'effet immédiat à l'encontre du personnel identifié. Le Groupe va par ailleurs prendre toutes les mesures possibles afin de réduire l'impact de cette fraude sur ses comptes. L'impact financier de cette fraude est estimé à ce jour à 45 millions d'euros avant assurances et mise en oeuvre des actions légales. Il sera comptabilisé dans le résultat opérationnel au titre de l'exercice 2021.

Le Conseil d'administration d'Eramet a été informé de la situation et suivra, avec l'assistance du comité d'audit, de manière régulière, l'avancement des enquêtes et de la mise en oeuvre des mesures correctives. En complément de tous les contrôles existants, Eramet examinera toute mesure additionnelle pour encore renforcer son dispositif de contrôle interne et prévenir de tels agissements frauduleux.