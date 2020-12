Clôture Paris : le CAC40 reprend 1,36%

Clôture Paris : le CAC40 reprend 1,36%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a repris 1,36% ce mardi à 5.466 pts, après sa correction d'hier de plus de 2% dans le sillage des inquiétudes sanitaire en provenance de Grande-Bretagne. Le marché reste malgré tout attentif à la situation outre-Manche, à la fois sanitaire avec le variant du covid et commercial avec la poursuite des négociations autour du Brexit...

Wall Street évolue aussi avec un biais légèrement haussier, l'accord sur un nouveau plan de relance historique semblant prendre le dessus sur les craintes soulevées par la propagation d'une nouvelle souche du coronavirus. La révision à la hausse de la croissance américaine au troisième trimestre n'a en revanche eu que peu d'impact sur les indices, alors que les regards sont désormais tournés vers 2021 et non plus vers l'été dernier.

ECO ET DEVISES

Après des mois de blocage, le Congrès US a approuvé un plan de soutien de près de 900 milliards de dollars destiné à compenser les effets de la pandémie sur l'économie américaine. Ce programme prévoit entre autres des aides directes aux particuliers et une indemnisation supplémentaire pour les demandeurs d'emplois.

Le troisième trimestre a bel et bien été historique aux Etats-Unis. D'après le rapport gouvernemental, le PIB du troisième trimestre, pour sa lecture finale, a progressé sur un rythme de 33,4% en comparaison du trimestre antérieur, contre +33,1% annoncé auparavant. Ce rebond sans précédent fait toutefois suite à une contraction tout aussi historique au second trimestre puisque la première économie mondiale s'était effondrée de 31,4% sur la période. Les dépenses personnelles de consommation du troisième trimestre se sont par ailleurs envolées sur un rythme de 41%, après une chute de 33,2% au second trimestre.

Ce sursaut apparaît cependant déjà bien loin, alors que les Etats-Unis sont confrontés à une nouvelle vague violente de Covid-19. Les nouvelles restrictions adoptées dans certains Etats devraient ainsi fortement peser sur l'activité économique en cette fin d'année...

Le moral des consommateurs allemands a reculé pour le troisième mois consécutif à l'approche du mois de janvier alors que l'instauration de mesures de confinement plus strictes contre le coronavirus impacte les attentes en matière de revenus et les dépenses. L'indice calculé par l'institut GfK a chuté à -7,3, un plus bas depuis juillet, contre -6,8 (révisé) le mois précédent, montrent des données publiées mardi.

De son côté, l'économie britannique a rebondi plus fortement qu'estimé initialement au troisième trimestre, après un trimestre précédent marqué par un confinement imposé pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 16,0% sur les trois mois à fin septembre, un chiffre record révisé à la hausse par rapport à l'estimation précédente de 15,5%.

En bourse, signe d'une moindre tension dans les salles de marché, le VIX, l'indice de volatilité du CBOE (l'indice de la peur') recule de plus de 3% à 24,3 points après sa nette remontée lundi...

Les cours du brut évoluent en revanche toujours dans le rouge avec un WTI qui cède 1% à 47,35$. Le brent campe sur les 50$. L'euro pointe à 1,2170/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

AB Science : +12% suivi de Showroomprivé (+10,6%) avec Voluntis (+10%)

Poxel remonte de 9% suivi de Prodways (+7,6%) et de Pharmagest (+5,5%)

Air France KLM : +5% suivi de Voltalia et Plastivaloire

Catana : +4% avec Abivax, Nexity

SII : +3,5% avec Solutions30, Elis et STM

EDF : +3% avec Stef, Natixis, Trigano, 2CRSI, GTT

Nicox (+3%) a annoncé que son partenaire Bausch + Lomb avait reçu l'approbation de mise sur le marché en Colombie de la solution ophtalmique de latanoprostène bunod, 0,024% sous le nom de spécialité CLIROPTA (produit commercialisé aux Etats-Unis sous le nom VYZULTA).

VYZULTA est commercialisé aux Etats-Unis, au Canada et en Argentine et approuvé pour commercialisation dans cinq autres territoires - Colombie, Hong Kong, Mexique, Taiwan et Ukraine - pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. Bausch + Lomb soumet des demandes d'approbation dans des territoires où les données cliniques de l'enregistrement américain peuvent être utilisées pour approbation par les autorités réglementaires locales.

Selon les termes de l'accord de concession de licence exclusif avec Bausch + Lomb, Nicox reçoit des redevances nettes croissantes de 6% à 12% sur les ventes mondiales de VYZULTA et des paiements d'étape potentiels pouvant atteindre un montant de 150 millions de dollars.

PSA (+2,5%) : l'Union Européenne a validé la fusion PSA et Fiat pour donner naissance à Stellantis le géant automobile, 3ème groupe mondial en terme de chiffre d'affaires avec ses 14 marques.

Korian : +2% avec Danone, Balyo, Aubay, Sanofi, SG, Worldline, SoiTec et Euronext

VALEURS EN BAISSE

Atari (-6,6%) a placé 18 163 337 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,01 euro, au prix unitaire de 0,32 euro, prime d'émission incluse, pour un montant total de 5,81 millions d'euros (soit 6,09% du capital social post-opération de la Société) sursouscrit par rapport aux 5 millions d'euros prévus initialement. Conformément à ce qui a été annoncé dans le communiqué de presse de lancement du présent placement privé en date du 21 décembre 2020, la société LR Interactive Holding a souscrit à l'opération pour un montant de 1,25 millions d'euros en numéraire, la société Ker Ventures LLC a souscrit à l'opération pour un montant de 0,6 millions d'euros en numéraire et la société Nvizzio Creations Inc. a souscrit à l'opération pour un montant de 1,042 millions d'euros par compensation de créances...

Rallye : -3,5% avec BioMerieux

Valneva : -2,5% avec SMCP, Nanobiotix

Lagardere : -1,5% avec Tessi, DBV

Tarkett : -1% suivi par Iliad, Gl Events, Robertet, Vallourec

Somfy : -0,5% avec Neurones et CGG