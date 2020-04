Clôture Paris : le CAC40 reprend 1,25%, le pétrole rebondit

Clôture Paris : le CAC40 reprend 1,25%, le pétrole rebondit









LA TENDANCE

La bourse de Paris a rebondi de 1,25% ce mercredi à 4.412 pts sur fond d'extrême volatilité des cours du pétrole après sa chute vertigineuse de ces dernières heures.

Wall Street se redresse aussi ce soir, après deux séances délicates. Les marchés profitent du sursaut des prix de l'or noir, ainsi que des espoirs de relance économique outre-Atlantique... Le baril de brut WTI pour juin rebondit ainsi de 30% à 15$, tandis que le Brent de la mer du Nord reprend désormais 10%, de retour à plus de 20$, malgré la forte progression des stocks pétroliers américains annoncés ce soir.

La remontée des prix du brut s'est accentuée à la suite d'un tweet de Donald Trump menaçant les navires iraniens susceptibles de 'harceler' ceux des USA en mer...

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

ECO ET DEVISES

Le président américain s'est félicité dans un autre tweet de la reprise progressive de l'activité : "Les États reviennent en toute sécurité. Notre pays recommence à s'ouvrir aux affaires. Une attention particulière est et sera toujours donnée à nos aînés bien-aimés (sauf moi!). Leurs vies seront meilleures que jamais ... NOUS VOUS AIMONS TOUS!"

Le président américain va signer ce jour le décret exécutif interdisant l'immigration aux USA. "En attendant, même sans cet ordre, notre frontière sud, aidée substantiellement par les 170 milles du nouveau Mur Frontalier & 27.000 soldats mexicains, est très protégée - y compris contre le trafic d'êtres humains!", a asséné Donald Trump sur Twitter.

Les stocks de pétrole brut continuent à s'accumuler aux Etats-Unis... D'après le Département à l'Energie, les stocks pétroliers domestiques de pétrole pour la semaine close au 15 avril se sont envolés de 15 millions de barils à 518,6 mb, contre un consensus de +14 millions de barils. Les réserves d'essence ont gonflé de 1 million de barils (contre environ 4,5 mb de consensus), alors que les stocks de produits distillés ont progressé de 7,9 mb par rapport à la précédente semaine, contre une hausse de 3,4 mb anticipée par le marché.

Les cours du brut qui n'avaient pas profité mardi de l'annonce par Donald Trump d'un projet de plan de soutien à l'industrie pétrolière américaine, remontent ce mercredi sur les 20$ le brent.

A plus long terme, les investisseurs restent malgré tout globalement pessimistes pour les prix du pétrole américain. Rappelons que début 2020, le cours du WTI évoluait à plus de 60$ le baril, un niveau déjà considéré comme insuffisant pour assurer la pérennité de l'industrie pétrolière mondiale.

VALEURS EN HAUSSE

Kaufman and Broad remonte de 20% avec Poxel, suivi de DBV (+10%)

STMicroelectronics s'adjuge 8,5%, le marché saluant la publication trimestrielle du groupe franco-italien et ses perspectives plutôt rassurantes. Le fabricant de semi-conducteurs a dévoilé au titre des trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires net de 2,23 milliards de dollars, une marge brute de 37,9%, une marge d'exploitation de 10,4% et un résultat net de 192 millions de dollars, soit 0,21 dollar par action après dilution. Le consensus 'Bloomberg' attendait un bénéfice net ajusté de 200 M$ pour des revenus de 2,26 Mds$. La marge brute était estimée à 37,5%.

Ipsen (+8%) a poursuivi une solide croissance des ventes du Groupe de 9,6% (ventes publiées) au premier trimestre 2020, soit 8,7% à taux de change constant à 654,6 ME. Les ventes de Médecine de spécialité ont progressé de 12,5%.

Rubis : +8% avec TechnipFMC (+7%)

Peugeot : +6% suivi de Nexans et Trigano

Total (+5%), via sa filiale à 100% Total Quadran dédiée au développement et à la production d'énergie renouvelable en France, a remporté 131 mégawatts-crête (MWc) de projets solaires, soit 20% des volumes attribués, lors de la septième période de l'appel d'offres CRE 4 au sol ainsi que 5,6 MWc de solaire dans les DOM-TOM. Plus de la moitié des capacités remportées font partie du programme de Total de solarisation de ses sites industriels et de revalorisation de friches industrielles, dont notamment la future plus grande centrale solaire au sol de Total en France et la plus grande centrale photovoltaïque d'Ile-de-France. Les projets de Lavéra (3 MWc) dans les Bouches-du-Rhône, Serpaize (5 MWc) en Isère et Brignoud (4 MWc) en Isère, situés sur d'anciennes friches industrielles, sont également lauréats de l'appel d'offres CRE 4.7.

2CRSI : +5% avec Vallourec, Euronext, Adocia

Rexel : +4,5% avec BioMerieux, Bouyues, Legrand et Getlink

Crédit Agricole : +3,5% avec BNP, Vetoquinol, Worldline, Airbus et Solocal

Amundi : +2,5% suivi de Seche et de Genfit

VALEURS EN BAISSE

Lagardère (-7,7%). Vivendi (-0,6%) a acquis pas moins de 10,6% du capital. Il s'agit, selon le groupe leader dans les contenus et les médias, d'un placement financier à long terme "témoignant de la confiance de Vivendi dans les perspectives de ce groupe français, fort de positions de leadership international dans ses principaux métiers et qui traverse, comme beaucoup d'autres, une période difficile". Vivendi confirme donc là les rumeurs récentes faisant état de son entrée au capital du groupe Lagardère aux cotés de Marc Ladreit de Lacharrière, en réaction à l'offensive musclée du fonds britannique Amber Capital, premier actionnaire possédant 16,4% du capital de Lagardère. Vivendi profite des liquidités dégagées suite à la cession de 10% du capital d'Universal Music Group sur la base d'une valeur d'entreprise totale de 30 MdsE...

Gensight : -6,7% avec Recylex et Archos (-5,5%)

Kering (-5%) a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 3,2 milliards d'euros, en retrait de 15,4% en données publiées et de 16,4% en comparable. Evidemment fortement impactée par la pandémie de Covid-19, Gucci, la marque star de Kering et sa principale source de profit, a vu ses ventes plonger de 23,3% à données comparables sur la période. Jean-Marc Duplaix, le directeur financier de Kering, s'est dit toutefois confiant, les perspectives s'améliorant en Chine continentale à mesure que les boutiques rouvrent, ce dont Gucci devrait bénéficier : "depuis début avril, nous avons constaté une amélioration et une tendance positive de la plupart de nos marques en Chine continentale". Sans surprise, Kering a également annoncé une réduction de son dividende de 30% par rapport à 2019, à 8 euros par action.

Très déçue par cette publication, Bank of America a dégradé le dossier Kering d''achat' à 'sous-performer', mettant notamment en avant les revenus très inférieurs aux attentes de Gucci, la griffe italienne semblant perdre du terrain par rapport à ses pairs, LVMH en particulier, ce qui n'est pas reflété dans les attentes du consensus. "Après un retournement impressionnant de la marque, nous pensons qu'il y a de plus en plus de preuves de fissures dans l'histoire de Gucci", souligne l'analyste.

Edenred : -4,5% avec Tarkett

GL events recule encore de 3,6%, alors que le groupe a subi au 1er trimestre 2020 une forte baisse de son chiffre d'affaires à 213,3 ME 5(-37,3%, dont -0,7% d'impact lié au change). GL events anticipe une activité très affectée au deuxième trimestre 2020. De très nombreuses manifestations sportives, culturelles et festives, prévues au 1er semestre et en juillet 2020 ont été reportées à compter de septembre 2020... Face à cette baisse d'activité et afin de préserver sa rentabilité, le Groupe met en oeuvre son plan de réduction des coûts, les économies seront supérieures à 40 millions d'euros sur l'exercice.

Renault : -3% avec Somfy, Korian, Synergie

Assystem : -2,5% avec Sodexo, Faurecia

Atos (-2%) : le chiffre d'affaires du T1 s'est établi à 2.834 millions d'euros, en baisse de -0,8% en organique. Dans le contexte de la crise du Covid-19 et des mesures de restrictions et de confinement mise en place en mars dans la plupart des pays où le Groupe est implanté, le chiffre d'affaires n'a que légèrement diminué grâce à la résilience de son profil d'activité axé principalement sur des contrats pluriannuels combiné à une solide activité en Big Data & Cybersecurity (BDS). Atos vise désormais une évolution organique du chiffre d'affaires comprise entre -2% et -4% (par rapport à environ +2% pre Covid-19) et un taux de marge opérationnelle allant de 9% à 9,5%.

Pierre et Vacances cède 1,5%. Au 1er semestre de l'exercice 2019/2020, le chiffre d'affaires des activités touristiques de s'élève à 547,4 ME, en croissance de +0,7% par rapport au 1er semestre 2018/2019. Cette stabilité résulte de bonnes performances opérationnelles pour l'ensemble des marques, réalisées sur le semestre en amont de la crise, avec une croissance du chiffre d'affaires de location de +6,7%. L'incidence de la crise du Covid 19 qui se traduit par un manque à gagner de 31 ME lié à la fermeture de la quasi-totalité de nos sites sur la deuxième quinzaine de mars. Au 1er semestre de l'exercice 2019/2020, le chiffre d'affaires du développement immobilier est de 148,6 ME.

Mersen : -1,5% avec Alstom, Thales, Alten.