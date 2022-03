Clôture Paris : le CAC40 reprend 1,17%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris a repris 1,17% ce mardi, de retour à plus de 6.600 pts, à 6.659 points en clôture. Les investisseurs n'ont pas voulu s'inquiéter outre mesure des propos de Jerome Powell qui s'est dit prêt à relever les taux américains plus vite que prévu si nécessaire... "Si nous concluons qu'il est approprié d'agir de manière plus agressive en augmentant le taux des 'fed funds' de plus de 25 points de base lors d'une réunion, ou des réunions, nous le ferons", a-t-il indiqué. Ces annonces ont toutefois logiquement entraîné une nouvelle poussée des taux obligataires.

ECO ET DEVISES

En outre, sur fond de guerre en Ukraine qui se poursuit, le pétrole reste volatil, le baril de Brent se rapprochant des 120$ ce matin avant de revenir désormais sur les 114$, tandis que les pays membres de l'Union européenne apparaissent toujours divisés sur la mise en place de sanctions sur le pétrole russe.

Sur les devises, le marché continue d'intégrer le scénario d'une Fed redevenue plus agressive... Certains se concentrent sur les commentaires de Powell hier sur la nécessité pour la banque centrale d'agir "rapidement" pour contrer le risque croissant qu'une période prolongée d'inflation puisse pousser les attentes à long terme vers une hausse inconfortable. Goldman Sachs a déclaré après la clôture de lundi qu'il s'attendait maintenant à ce que la Fed resserre sa politique monétaire par tranches de 50 points de base en mai et en juin.

L'euro revient à 1,1015/$.

VALEURS EN HAUSSE

Ose remonte de plus de 13% avec Atari (+9%) et Ubisoft (+5,5%)

Peugeot Invest : +4,6% après ses comptes, suivi de AB Science, Ateme, Klepierre

Guillemot : +4% suivi de Catana, Sergeferrari et Technicolor

Innate : +3,5% avec Bigben, Aures, Ekinops, GTT, OVH, DBV, S30, Groupe Crit

Tarkett : +2,7% avec Airbus, Accor, EDF, Elior, Scor, Coface, Veolia, Air France KLM, L'Orela, Faurecia

Beneteau avance de 2%. L'actualité autour du plaisancier est marquée par une note de Berenberg qui a relevé son objectif de 18 à 19 euros tout en réitérant son avis 'achat'.

BNP Paribas : +1,7%. La banque a fait savoir qu'elle avait décidé d'arrêter tout nouvel investissement en Russie. La banque de la rue d'Antin a informé ses entreprises clientes que son unité locale ne sera plus en mesure de traiter leurs transactions à partir de fin mars. Avec cette décision, la BNP rejoint plusieurs de ses pairs européens et américains qui ont décidé de mettre fin à leurs opérations locales après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'exposition brute totale de BNP à la Russie s'élevait à fin décembre à environ 1,3 milliard d'euros.

Groupe Gorgé grimpe de 1,7% après avoir annoncé le projet de désengagement de son activité de portes techniques pour le secteur du nucléaire.

Elis monte de 0,5%, alors que le broker HSBC a ajusté son objectif de cours de 18 à 16,25 euros, tout en restant à l'achat.

VALEURS EN BAISSE

Parrot : -4,5% avec Navya (-3%) et CGG avec Believe, (-2,5%)

Manitou : -2% suivi de Waga, ABC, Haulotte

Sword : -1,5% suivi de BioMerieux, Euronext, Eurofins

Bonduelle : -1% avec Oeneo, Vallourec, Xilam

Quadient : -0,5% suivi de Atos, Neoen, Pernod Ricard, Remy Cointreau

Air Liquide (-0,3%) a présenté ADVANCE, son nouveau plan stratégique à horizon 2025. "Celui-ci place le développement durable au coeur de sa stratégie et combine performance financière et extra-financière", explique le groupe. Air Liquide vise donc une croissance des ventes accélérée à un rythme de 5 à 6 % en moyenne par an. Une rentabilité des capitaux employés (ROCE) de plus de +10 % à compter de 2023. Et la réduction des émissions de CO2 en valeur absolue démarrant à horizon 2025. Air Liquide compte aussi améliorer sa marge opérationnelle de plus de +160 pbs sur 4 ans (2022-2025), en agissant sur plusieurs leviers : une politique de prix dynamique, des gains d'efficacité réguliers et une gestion active du portefeuille d'activités.