Clôture Paris : le CAC40 reprend 1,14%

Clôture Paris : le CAC40 reprend 1,14%









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris est déjà repartie de l'avant après des prises de bénéfices appuyées hier... Le CAC40 a repris 1,14% à 5.581 points ce mardi soir. Le secteur bancaire a tiré la tendance avec la Société Générale et le Crédit Agricole qui occupent la tête du palmarès, soutenu par une importante décision intervenue hier au niveau européen puisque les ministres des Finances de la zone euro sont en effet convenus de la possibilité de recourir au Mécanisme européen de stabilité (MES) comme d'un fonds de financement en dernier recours en cas de crise bancaire.

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a précisé que cet accord, bloqué depuis l'an dernier, rendra la zone euro plus stable et plus apte à résister aux crises futures. De quoi aussi faire grimper l'euro à plus de 1,20/$ entre banques. Le pétrole revient à 47,50$ le brent.

EC0 ET DEVISES

Les marchés ont aussi trouvé en Janet Yellen, ex-patronne de la Fed, qui va prendre les fonctions de Secrétaire au Trésor de l'administration Biden, un nouveau catalyseur à la hausse. Pressentie depuis la victoire de Biden, cette nomination confirmée hier fait penser aux investisseurs que la Fed devrait encore plus soutenir l'économie américaine à travers des des programmes de prêts aux PME et aux autorités locales, que Steven Mnuchin a décidé récemment de ne pas prolonger au-delà du 31 décembre.

Dans l'actualité économique ce mardi, l'indice PMI manufacturier final américain du mois de novembre est ressorti à 56,7, en ligne avec le consensus de marché et la lecture préliminaire, contre 53,4 pour le mois antérieur. L'indicateur traduit donc une accélération de l'expansion de l'activité manufacturière nationale aux États-Unis.

L'ISM manufacturier de novembre est pour sa part ressorti à 57,5, contre 57,7 de consensus et 59,3 un mois plus tôt. Il traduit donc une assez nette expansion.

Enfin, les dépenses de construction du mois d'octobre sont ressorties en augmentation de 1,3% par rapport au mois antérieur, contre +0,8% de consensus de marché et +0,3% pour le mois de septembre.

En Chine, l'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit pour novembre a positivement surpris à 54,9, contre un consensus de 53,6.

Les indicateurs PMI européens finaux de l'activité manufacturière sont ressortis plus contrastés. L'indice espagnol s'est établi à 49,8 en novembre contre 50,8 de consensus. L'indice italien est ressorti à 51,5 contre un consensus de 52. L'indicateur français est en revanche meilleur que prévu à 49,6, contre 49,1 attendu. L'indice final allemand s'est établi proche des attentes à 57,8. Globalement, l'indice européen est ainsi ressorti à 53,8 contre 53,6 de consensus.

VALEURS EN HAUSSE

Quadient repart en hausse de 10% suivi de Jacquet et de JC Decaux (+8%) et MdM (+7%)

Derichebourg : +7% avec Gl Events, Covivio

SMCP : +6% suivi de Carmila, Icade, Lectra

Société Générale gagne 4,5% avec Natixis et le Crédit Agricole prend 5% sur les 10 euros. BNP Paribas progresse de près de 3%.

Klepierre : +5% avec Sodexo, AST Groupe, Séché et P&V

STM : +4% avec Valeo, FNAC Darty, Eramet, SII

Beneteau : +3% suivi de TF1, Veolia, Air France KLM, Publicis, LVMH, CNP

Accor (+2,8%) a procédé hier à une émission d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANE) d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt à un taux nominal annuel de 0,70%.

Bigben Interactive grimpe de 2,1%, porté par le relèvement de ses objectifs annuels après un solide premier semestre. Grâce à une bonne maitrise des coûts et à la dynamique de l'activité Nacon Gaming, le groupe est parvenu à dégager sur les six premiers mois de l'exercice un EBITDA de 33,3 millions d'euros, en hausse de 20,5%, matérialisant une marge de 24,6% contre 21,8% un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant s'élève à 16,9 ME et s'affiche à 12,5% du chiffre d'affaires, en forte hausse par rapport à l'objectif annoncé de plus de 10% pour l'ensemble de l'exercice. Le Résultat Net ressort en hausse de 16,7% et atteint avec 9,7 ME, son record semestriel historique des dix dernières années. Bigben anticipe toujours un deuxième semestre 2020-2021 dynamique avec une forte croissance de Nacon Gaming et une amélioration de l'Audio/Telco. L'objectif d'un chiffre d'affaires annuel compris entre 270 et 290 ME est confirmé (263,5 ME au 31 mars 2020) et la marge opérationnelle courante est désormais attendue supérieure à 12% (9% au 31 mars 2020) contre supérieure 10% auparavant.

Casino (+1%) a finalisé la cession à ALDI France de 545 magasins Leader Price, 2 supermarchés Casino et 3 entrepôts, pour une valeur d'entreprise de 717 millions d'euros. Après prise en compte des passifs nets transférés avec les magasins pour 34 millions d'euros, les produits de cession s'établissent à 683 millions d'euros dont 648 millions d'euros perçus ce jour, et jusqu'à 35 millions d'euros de complément de prix versé ultérieurement sur la base du respect d'indicateurs opérationnels durant la période de transition.

Axa (+0,5%) a indiqué viser une croissance de son résultat opérationnel par action de 3% à 7% par an en moyenne sur 2021-2023 et un taux de distribution des bénéfices par action de 55 à 65% concernant le dividende.

VALEURS EN BAISSE

Ipsen recule de 4,7% après l'annonce de la nouvelle feuille de route du laboratoire pharmaceutique. En amont de son "Capital Markets Day", le groupe spécialisé dans la médecine de spécialités a indiqué vouloir se concentrer sur les domaines de l'oncologie, des maladies rares et des neurosciences au cours des prochaines années. Sur la période 2020-2024, le management, qui va accroître ses investissements dans la recherche et développement grâce à des économies réalisées sur les frais de vente et les frais généraux et administratifs, vise un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires compris entre 2% et 5%, à taux de changes et périmètre constants, en incluant l'approbation potentielle d'indications supplémentaires. Il a par ailleurs lancé une revue stratégique de son activité Santé Familiale.

Valneva : -4% avec Gensight (-3,5%) suivi de Stedim et de Nicox

2CRSI recule de 3% après la publication de ses comptes semestriels. Le groupe maintient son objectif d'un chiffre d'affaires annuel 2020-2021 entre 170 ME et 200 ME. Cette croissance du chiffre d'affaires devrait mécaniquement s'accompagner d'une hausse de la rentabilité.

Synergie : -2,5% avec Remy Cointreau, Figeac Aero, Danone (-2%) et Akwel

BioMerieux : -1,5% suivi de Ubisoft, Vilmorin, Air Liquide

Sanofi : -0,5% avec Somfy et DS