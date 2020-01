Clôture Paris : le CAC40 reprend 1,07%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui aura hésité tout au long de la séance reprend finalement 1,07% à 5.925 pts en clôture après sa chute de près de 3% hier. Les investisseurs restent évidemment très attentifs à l'évolution de la situation en Chine où le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi lundi à 106 morts pour plus de 4.000 cas identifiés. Le gouvernement a prolongé de trois jours les vacances du Nouvel An pour tenter d'enrayer la propagation du virus.

Wall Street reprend aussi de la hauteur ce mardi suite à une nouvelle série de publications financières. Les opérateurs semblent quelque peu relativiser l'épidémie, et se concentrer désormais sur deux rendez-vous majeurs, à savoir la publication des comptes d'Apple et la réunion monétaire de la Fed.

ECO ET DEVISES

La semaine boursière sera donc marquée aux États-Unis par la réunion de la Fed, qui se tient ce mardi et demain mercredi et devrait se solder par un statu quo sur le taux des fonds fédéraux... Le communiqué monétaire de la Fed sera révélé demain à 20 heures, suivi de la conférence de presse de Jerome Powell, président de la digne institution, à 20h30. Selon l'outil FedWatch du CME Group, le taux des fed funds devrait rester inchangé entre 1,50 et 1,75% le 29 janvier (probabilité actuelle de 87,3%). La probabilité d'un relèvement de taux d'un quart de point, entre 1,75 et 2%, est assez minime à 12,7% selon FedWatch.

La réunion suivante se tiendra les 17 et 18 mars et devrait également déboucher sur un statu quo, la probabilité d'un taux logé entre 1,50 et 1,75% le 18 mars étant de 80,7% selon l'outil FedWatch - contre 11,6% de 'proba' d'une hausse d'un quart de point et 7,7% de chances pour un éventuel assouplissement d'un quart de point.

Donald Trump a remis la pression ce jour sur Twitter. "La Fed devrait faire preuve d'intelligence & abaisser les Taux afin de rendre nos intérêts compétitifs avec d'autres Pays qui payent beaucoup moins alors que nous sommes, de loin, le standard élevé. Nous pourrions alors nous concentrer sur le remboursement & le refinancement de la dette ! Il n'y a pratiquement aucune inflation - c'est le moment (2 ans de retard) !"

The Fed should get smart & lower the Rate to make our interest competitive with other Countries which pay much lower even though we are, by far, the high standard. We would then focus on paying off & refinancing debt! There is almost no inflation-this is the time (2 years late)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

D'après le rapport gouvernemental du jour aux USA, les commandes nouvelles en biens durables pour le mois de décembre 2019 sont ressorties en progression de +2,4% en comparaison du mois antérieur, contre +0,5% de consensus de place et -3,1% pour la lecture révisée du mois antérieur. La précédente lecture de novembre était de -2%. Hors transport, les commandes de décembre 2019 se sont repliées toutefois de 0,1%, contre +0,2% de consensus.

L'indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier du mois de novembre a grimpé de +0,5% (consensus +0,4% pour l'indice 20-city des 20 principales zones métropolitaines, ajusté des variations saisonnières et en comparaison du mois antérieur). Il augmente de +0,1% hors ajustements saisonniers et en comparaison du mois précédent.

L'indice de confiance des consommateurs américains mesuré par le Conference Board pour le mois de janvier 2020 est ressorti à 131,6, contre un consensus de marché de 127,8 et un niveau révisé à 128,2 pour le mois antérieur.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour ce même mois de janvier 2020 est pour sa part ressorti à +20, largement supérieur à un consensus de +5. L'indicateur était de -5 pour le mois de décembre 2019. L'indice de janvier traduit donc un retour très net en territoire d'expansion...

L'euro revient à 1,1015/$ entre banques, tandis que le pétrole tente un rebond sur les 60$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

ID Logistics (+9%) a enregistré des revenus annuels de 1,53 MdE, en hausse de +8,8% et +10% à données comparables.

Mauna Kea Technologies (+8%) a annoncé avoir reçu une nouvelle autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration pour la commercialisation du Cellvizio 100 Series et toutes les minisondes confocales combinés avec un marqueur fluorescent, la fluorescéine, pour l'indication supplémentaire de la visualisation du flux sanguin. Il s'agit de la 17ème autorisation 510(k) reçue de la part de la FDA pour la plateforme Cellvizio.

Genomic : +8% avec Adocia (+7%)

Gensight : +6% avec Onxeo, STEF et EOS (+5%)

STM : +3,5% avec Catana, Atari, Faurecia

Ubisoft : +2,5% avec Nexans, CNP, Interparfums, Peugeot, Scor

Edenred (+3,5%) est bien aidé par une note d'analyste. Oddo BHF est en effet passé à l''achat' sur la valeur en visant 60 euros.

Carrefour reprend 3% et reste porté par sa publication annuelle. MainFirst Bank a confirmé sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours de 20 euros.

Vinci : +1,5% suivi de Eiffage, Eurazeo, Kering, Orpea, Natixis

Renault gagne 1,3%. L'Italien Luca de Meo, ancien patron de Seat, devrait être nommé directeur général du groupe ce mardi lors d'un conseil d'administration au siège du groupe à Boulogne-Billancourt, rapporte 'Le Figaro'. Selon le quotidien, Luca de Meo devra rester en retrait pendant près de 5 mois, le temps de purger la clause de non-concurrence imposée par Volkswagen, maison mère de Seat...

Airbus (+1,1%) a conclu un accord de principe avec le parquet national financier français, le 'Serious Fraud Office' britannique et les autorités américaines dans le cadre d'enquêtes pour corruption présumée ainsi que manque au respect de la réglementation américaine sur le trafic international d'armes. Les accords restent soumis à l'approbation des tribunaux français et britanniques, ainsi que des tribunaux et des autorités de régulation américaines. Pour des raisons juridiques, l'avionneur explique ne pouvoir faire aucun commentaire sur les détails de ses discussions avec les autorités chargées de l'enquête. Airbus était notamment visé par la Justice pour sa façon de recourir à des intermédiaires pour ses ventes d'avions de ligne, une pratique qui n'a plus cours depuis 2014 selon ses dirigeants. Selon le 'Financial Times', le groupe européen pourrait accepter de verser environ 3 milliards de dollars de pénalités pour mettre fin à ces enquêtes.

Sanofi gagne 1,1%. La Food and Drug Administration a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence supplémentaire de produit biologique (sBLA, supplemental Biologics License Application) concernant Dupixent (dupilumab) dans le traitement d'entretien adjuvant de la dermatite atopique modérée à sévère de l'enfant âgé de 6 à 11 ans inadéquatement contrôlé par des traitements topiques soumis à prescription médicale ou auquel ces traitements sont déconseillés. La FDA devrait rendre sa décision le 26 mai 2020.

VALEURS EN BAISSE

Inventiva : -3,5% avec Geci, P&V, Amoeba et Aures

TechnipFMC (-2,6%) qui subit la rechute des cours du pétrole. Le baril de Brent faiblit encore à 58 dollars, alignant une sixième séance consécutive de repli...

Genfit : -2,5% avec Neurones

GL Events (-2,4%) fait les frais de son exposition à la Chine. Portzamparc rappelle que le pays compte pour près de 8% du CA de la firme à travers des filiales détenues à moins de 60%... Par prudence, la maison de bourse dégrade le dossier à 'conserver' et réduit sa cible de 24,5 à 24 euros.

Klepierre : -2% suivi de Gl Events

SII : -1,5% avec Archos, Cie des Alpes, AST, Capgemini

Lanson-BCC (stable) après la baisse de ses ventes et son avertissement sur résultats. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 250,3 ME en 2019, en recul de 9,8%. En faisant abstraction de la filiale de courtage, dont l'activité est traditionnellement fluctuante, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 246,2 ME, en baisse de 9,5%. Le management a prévenu que les pertes enregistrées sur ce secteur d'activité Grande Distribution impacteront significativement les résultats attendus au titre de l'exercice 2019.