Clôture Paris : le CAC40 reprend 0,87% et repasse au-dessus des 6.000 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 s'est offert un petit sursaut ce mercredi, évitant une 7ème séance consécutive de repli... Le CAC40 a repris 0,87% à 6.031 points en clôture. L'ambiance reste toutefois nerveuse dans les salles de marché après la nouvelle sortie offensive de Vladimir Poutine qui a décidé de mobiliser 300.000 hommes supplémentaires en Ukraine et avant la très attendue décision de politique monétaire de la Fed à 20H00. Cette dernière devrait encore relever de 0,75 point ses taux directeurs...

Le discours de Jerome Powell, 30 minutes après la publication du communiqué de la Fed, sera tout autant surveillé par les opérateurs. Les investisseurs espèrent y trouver des indices sur l'évolution de la conjoncture économique et la trajectoire future des taux d'intérêt. A ce sujet, l'actualisation des 'dot plots' sera particulièrement suivi dans la mesure où ceux-ci donnent une vision du niveau estimé des taux d'intérêt au cours des prochaines années...

Sur le marché des changes, l'euro accuse à nouveau le coup, en repli de 0,4% face au billet vert, à 0,9880$ entre banques. Le baril de brent recule sous les 90$.

VALEURS EN HAUSSE

Vallourec (+6%). Le spécialiste des tubes sans soudure pointe en tête du SRD après l'annonce d'un contrat de dix ans avec la compagnie pétrolière Saudi Aramco pour la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services. Les commandes associées seront produites et livrées par l'usine de Vallourec en Arabie Saoudite. Ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, vient renforcer la relation déjà existante entre le groupe français et l'entreprise nationale saoudienne.

Exclusive Network : +5% avec Worldline (+4%)

Thales et Dassault Aviation grimpent de respectivement 4% et 3,5%. Le secteur de la Défense est recherché en Bourse après la sortie offensive de Vladimir Poutine. Le président russe a annoncé avoir signé un décret de mobilisation partielle, concernant quelque 300.000 réservistes, afin de pouvoir remplir les objectifs de son "opération militaire spéciale" en Ukraine, dont il a assuré que les objectifs n'avaient pas changé. Se présentant une nouvelle fois en victime, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie a "de nombreuses armes pour répondre" aux menaces occidentales qui ont "dépassé toutes les limites", brandissant à nouveau sa propre menace de frappe nucléaire, qu'il agite depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février.

GTT s'adjuge 3%. Outre la nette remontée des cours du brut après le discours de Vladimir Poutine, le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié est soutenu par une note d'Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 150 à 155 euros tout en maintenant son avis 'surperformer'. L'analyste parle d'un acteur atypique et spécifique pour surfer sur la thématique énergétique avec une forte croissance pour le 'core business' et 2 principaux relais de croissance : le GNL Carburant et l'Hydrogène. Il table sur une nette accélération de la croissance dès 2023 et un TMVA de l'EBITDA de 26% pour la période 2022-2025.

Veolia : +3% suivi de Rexel

Air Liquide : +2,7% avec Nexity, SII

Mercialys : +2,5% en compagnie de Séché, DS, Hermès

Poxel avance de 2%. La biotech a tout d'abord annoncé des résultats histologiques positifs de l'étude DESTINY-1 (étude d'efficacité et de sécurité de l'énantiomère R de la pioglitazone (PXL065) stabilisé par substitution au deutérium) dans la NASH. Cette étude de phase II a évalué différentes doses de PXL065 pour le traitement de la NASH. Le PXL065 est une molécule innovante et brevetée, qui présente une activation réduite des récepteurs PPAR tout en conservant les actions non génomiques des thiazolidinediones (TZDs). L'étude de phase II du PXL065 pour le traitement de la NASH a atteint son critère principal d'efficacité relatif à la réduction du taux de masse grasse dans le foie après 36 semaines de traitement pour toutes les doses.

Nexans : +2% avec Amundi, Chargeurs, Engie et Schneider qui lance son offre sur le solde du capital d'Aveva

VALEURS EN BAISSE

Cegedim plonge de 26% au lendemain d'un point semestriel pour le moins décevant ! L'entreprise spécialisée dans les logiciels dans le domaine de la santé est tombée dans le rouge sur les six premiers mois de l'année, accusant une perte de 4,9 millions d'euros contre un profit de 6,5 ME un an plus tôt malgré un chiffre d'affaires consolidé de 267,6 ME, en progression de 6,5% en données publiées et de 6,1% en données organiques. Le résultat opérationnel courant ressort à 6,8 millions d'euros, en recul de 39,7%. Plusieurs analystes ont dégradé la valeur à la suite de cette publication.

Adocia : -8% avec P&V (-7%) avec Valneva, Navya et Latecoère (-5%)

Accor recule de plus de 4% avec Casino, Aramis, Neurones

Beneteau : -3,5% suivi de Renault

Haulotte : -2,5% suivi de ADP, Carrefour, LNA Santé