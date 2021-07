Clôture Paris : le CAC40 reprend 0,81%

Le CAC40 a repris 0,81% à 6.346 pts ce mardi, après sa chute de 2,54% hier sur fond de rebond épidémique mondial. L'augmentation des cas de Covid-19 à cause du variant Delta fait craindre désormais une remise en cause du rebond économique... En outre, les données de l'inflation continuent aussi d'inquiéter les investisseurs, la hausse généralisée des prix poursuivant son accélération. Jeudi, Christine Lagarde devra tenter de rassurer les marchés sur l'effet transitoire de cette hausse de l'inflation à l'occasion du point de presse de la BCE.

ECO ET DEVISES

Sur le front budgétaire et fiscal aux États-Unis, les échanges patinent toujours concernant les packages de relance, les Républicains refusant pour l'heure d'avancer sur un accord bipartisan d'infrastructures sans plus de détails sur le financement.

L'euro revient à 1,1780/$ entre banques et le pétrole en forte baisse hier remonte légèrement sur les 69$ le brent.

Le bitcoin revient à 29.850$.

VALEURS EN HAUSSE

AB Science remonte encore de 13% après la publication d'un article présentant des données entièrement nouvelles sur l'analyse de la survie à long terme du masitinib en association au riluzole chez les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) dans le cadre de l'essai clinique randomisé AB10015.

Believe : remonte de 9% sur des recommandations favorables de brokers dont celle de JP Morgan, suivi de Gensight (+6%) et de AKKA (+5%)

Technicolor : +4% avec TechnipEnergies, Fermentalg, Navya

TechnipFMC : +3,5% avec Virbac et Vallourec

Guillemot : +3% suivi de CNP, Safran, CGG

Alstom (+2,5%) a enregistré au cours du premier trimestre 2021/22 (du 1er avril au 30 juin 2021), son premier résultat trimestriel combiné avec 6,4 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3,7 milliards d'euros. Le ratio "commandes sur chiffre d'affaires" est très haut à 1,74. Au global, le carnet de commandes au 30 juin 2021 a atteint 76,8 milliards d'euros et offre une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.

Transgene : +2,5% avec Covivio, Airbus, Vetoquinol, Wavestone, Gl Events

Verallia : +2% en compagnie de BNP Paribas, Korian, Imerys et Publicis

Schneider (+1,3%) a annoncé son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire via sa filiale Schneider Electric Industries SAS (SEISAS), actionnaire majoritaire détenant environ 67,7% du capital social et environ 78,3% des droits de vote de la société IGE+XAO sur les actions qu'elle ne détient pas directement ou indirectement, soit environ 31,9% du capital social de IGE+XAO, au prix de 260 euros par action. Le prix proposé fait notamment ressortir une prime de 15% par rapport au dernier cours coté de IGE+XAO et une prime de 17,4% sur la moyenne des 60 jours pondérée par les volumes.

VALEURS EN BAISSE

OSE Immuno dégringole de 8,7% après l'annonce de la suspension volontaire temporaire du recrutement et de l'administration de CoVepiT, son candidat vaccin prophylactique contre la COVID-19, dans l'essai clinique de Phase 1 en cours.

Nanobiotix : -5% avec Aramis, DBV (-4%)

Ubisoft : -3% suivi de Rubis et Ateme

Innate : -2% avec Showroomprivé, BioMerieux et EDF (-1,5%)

Getlink : -1% avec Sword, Engie, Seb, Atos, Atari, Nexans et Remy Cointreau après ses comptes

Interparfums (-0,5%), alors que l'accélération de l'activité constatée au 1er trimestre 2021 s'est poursuivie au 2e trimestre : Le chiffre d'affaires dépasse ainsi à nouveau 130 ME, en très forte hausse par rapport au 2e trimestre 2020, mais surtout en progression de 19,5 % par rapport au 2e trimestre 2019.