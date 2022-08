Clôture Paris : le CAC40 reprend 0,8%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Bon début de semaine pour le CAC40 qui progresse ce soir de 0,8% en clôture et repasse ainsi au-dessus des 6.500 points à 6.524 points. Wall Street gagne aussi du terrain ce lundi. Les marchés ont été rassurés en fin de semaine dernière par un très bon rapport sur l'emploi américain, éclipsant les craintes de récession durable... Ils restent confiants pour l'heure avant les chiffres de l'inflation US qui seront connus cette semaine.

ECO ET DEVISES

L'indice américain des prix à la consommation du mois de juillet sera publié mercredi à 14h30 (consensus +0,2% en comparaison du mois antérieur et +8,7% en glissement annuel - soit un ralentissement après un record de 9,1% en juin ; consensus +0,5% hors alimentaire et énergie par rapport à juin et +6,1% sur un an selon FactSet).

Jeudi, les opérateurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice des prix à la production du mois de juillet (consensus +0,3% par rapport à juin et +10,3% sur un an ; +7,8% en glissement annuel hors alimentaire et énergie).

Par ailleurs, le Sénat américain a adopté hier un plan de 430 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique, réduire le prix des médicaments et majorer certains impôts sur les entreprises. L''Inflation Reduction Act' a été adoptée par 51 voix contre 50, la vice-présidente Kamala Harris détenant un vote décisif. Le texte va être examiné par la Chambre des représentant, où un vote final est attendu vendredi. Le fameux plan vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à orienter les consommateurs vers les énergies vertes, à abaisser les coûts des médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées et à renforcer les impôts sur les entreprises.

Les responsables de la Fed continuent de repousser les espoirs d'un "pivot" accommodant sur les taux, c'est à dire d'une inversion du mouvement sur les taux passant du resserrement à l'assouplissement monétaire. La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré que d'autres hausses de taux de 75 points de base devraient être envisagées jusqu'à ce que l'inflation diminue de manière constante. Bowman n'a toujours pas vu d'indications concrètes que l'inflation ait atteint un sommet, notant un risque important qu'une inflation élevée persiste jusqu'en 2023 pour des produits de première nécessité comme le logement et la nourriture.

La fourchette actuelle sur le taux des fonds fédéraux va de 2,25 à 2,5%, après deux augmentations de 75 points de base. Selon l'outil FedWatch, la probabilité d'une hausse de 50 points de base supplémentaire le 21 septembre, lors de la prochaine réunion monétaire, est de 35,5%, contre 64,5% de chances d'une augmentation de 75 points de base (entre 3% et 3,25%).

Le pétrole se cale sur les 96$ le brent. l'euro pointe à 1,02/$.

VALEURS EN HAUSSE

Mauna Kea remonte de plus de 13% avec Adocia (+10%) et Abivax

Faurecia : +6% suivi de Valeo (+4,5%) avec Claranova après les comptes

Guerbet : +3,5% avec SMCP, TFF, DBV, Poxel et Stellantis

Valneva : +2,5% avec McPhy, Publicis, Orapi

OVH : +2% avec Remy Cointreau et Orpea

Veolia (+2%) cède les activités de déchets de Suez au Royaume-Uni à Macquarie. Le géant français des services à l'environnement a annoncé ce matin la signature d'une promesse unilatérale d'achat par laquelle Macquarie Asset Management s'engage irrévocablement à acquérir 100% du capital de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings. Le produit de cession pour Veolia représentera environ 2,4 milliards d'euros. La réalisation de cette transaction permet d'apporter une réponse efficace aux principales préoccupations de l'autorité de la concurrence britannique (Competition and Markets Authority). Elle reste soumise à son approbation ainsi qu'à la levée du droit de premier refus accordé par Veolia au nouveau Suez à l'occasion du rapprochement en 2021. A l'issue de la réalisation de ce remède antitrust, Veolia demeurera un acteur majeur du marché du traitement de déchets au Royaume-Uni avec un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros.

LVMH gagne 1%, Hermès progresse de 0,6% et Kering avance de 1,3%. Le Credit Suisse maintient le suivi de LVMH avec une recommandation 'surperformer' et un objectif de 800 euros. Le Credit Suisse a aussi maintenu son avis positif sur Kering avec un objectif de 825 euros.

VALEURS EN BAISSE

Hexaom recule de 3% avec Balyo

Aramis perd 2,5% avec Nacon et LFE avec M6

Plastivaloire : -2% suivi de Showroomprivé

Bassac : -1,5% avec Quadient, Casino, Virbac, Neurones

Air France KLM : -1% avec Assystem

Seule baisse vraiment significative sur le CAC40, Sanofi recule de 0,5% avec BNP Paribas et Orange