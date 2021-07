Clôture Paris : le CAC40 reprend 0,71%

Clôture Paris : le CAC40 reprend 0,71%









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est parvenu à rebondir ce jeudi sans toutefois conserver toute la hausse affichée ce matin. La séance a même été assez volatile avec un plus bas proche des 6.500 points et un plus haut en direction des 6.600 points pour finalement terminer en hausse de 0,71% à 6.554 points. Le premier semestre avait été bouclé, hier soir, sur un gain de +17,23% pour l'indice phare parisien qui fait mieux que de nombreux autres indices boursiers...

Wall Street débute de son côté cette deuxième moitié de l'année sur de nouveaux sommets. Après avoir signé une excellente première partie d'année, avec une hausse de 12,7% pour le DJIA, de 14,4% pour le S&P 500 (deuxième meilleur semestre depuis 1998) et de 12,5% pour le Nasdaq depuis le début de l'année, les trois indices gagnaient encore un peu de terrain à l'ouverture ce jeudi. Les solides indicateurs économiques du jour ainsi que la vive hausse des cours du pétrole soutiennent la tendance, les titres cycliques surperformant les valeurs de 'croissance'.

La propagation du variant delta du coronavirus et les nouvelles restrictions adoptées dans plusieurs pays ne semblent pour le moment guère perturber Wall Street. Les marchés ont aussi relégué au second plan les craintes d'inflation, après les nombreux commentaires de membres de la Fed et de la BCE jugeant ce phénomène temporaire.

VALEURS EN HAUSSE

* Sodexo s'adjuge 2,3% à 80,5 euros, porté par le relèvement de ses objectifs semestriels. Le groupe de restauration collective, qui a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 4,48 MdsE, en hausse de 14,7%, table désormais sur une marge d'exploitation de 3,5% sur les six derniers mois de son exercice, contre 3,1% précédemment, et sur une hausse de 15% de ses ventes à périmètre comparable, contre une fourchette de 10 à 15% auparavant.

* Solutions 30 poursuit son rebond de 26% à 7,36 euros au lendemain de l'Assemblée Générale Ordinaire au cours de laquelle toutes les résolutions proposées ont été adoptées. Les actionnaires ont donc finalement validé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2020 alors que le cabinet d'audit EY avait affirmé il y a quelques mois ne pas être en mesure de formuler une opinion sur ces mêmes comptes. Les actionnaires ont d'ailleurs approuvé la nomination du cabinet PKF Audit & Conseil Luxembourg en qualité de réviseur d'entreprises, en remplacement d'EY. Enfin, le renouvellement des mandats de M. Jean-Paul Cottet, Mme Caroline Tissot, M. Paul Raguin et M. Francesco Serafini, en tant que membres du Conseil de Surveillance de la Société pour une durée de 4 ans a également été approuvé. Le groupe a notamment souligné hier matin lors de l'AG que sa situation boursière ne reflète pas sa situation opérationnelle et son potentiel de croissance avec l'objectif de réaliser 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

* Trigano bondit de près de 6% à 183,9 euros après avoir dévoilé, au titre de son troisième trimestre fiscal, un chiffre d'affaires record de 905,7 millions d'euros, multiplié par plus de deux sur un an, et nettement supérieur aux attentes des analystes. Ce bond s'explique néanmoins en partie par une base de comparaison très favorable puisque l'activité du 3e trimestre 2019-2020 avait été fortement impactée par la crise sanitaire. Les ventes de camping-cars (+155,3%), de caravanes (+80%) et d'accessoires pour véhicules de loisirs (+104,7% à périmètre constant) ont bénéficié de l'intérêt renforcé des consommateurs pour les loisirs de plein air dans la plupart des pays européens. Les ventes de remorques (+73,5%) et d'équipement de jardin (+73,3%) ont continué de bénéficier de la progression des marchés en Europe liée à l'intérêt croissant pour les activités de bricolage et de jardinage des populations ayant subi différents confinements.

* Société Générale gagne plus de 3%, BNP Paribas et Crédit Agricole un peu plus de 1%. A l'instar de la situation aux Etats-Unis, les banques européennes pourraient bientôt être autorisées à retourner davantage d'argent à leurs actionnaires. Christine Lagarde, qui s'exprimait ce matin devant le Parlement européen en sa qualité de présidente du Comité européen du risque systémique, a indiqué que les recommandations faites aux banques en matière de rachats d'actions et de dividendes pourraient être levées à la fin du mois de septembre.

* Vallourec gagne 8%, CGG près de 5% et TechnipFMC plus de 4%. Le baril de pétrole est en hausse et proche de 75 dollars à la fois pour le WTI et le Brent.

* Vinci (+1,5% à 91,3 euros) a annoncé le succès du placement d'une émission obligataire de 750 millions d'euros à échéance janvier 2032, assortie d'un coupon annuel de 0,5%.

VALEURS EN BAISSE

* Une seule baisse significative dans le palmarès du CAC40 : EssilorLuxottica reperd 1,7% à 153 euros après avoir été porté hier par la finalisation de l'acquisition de GrandVision.

* Hermès cède aussi 0,7% à 1.220 euros après avoir enchaîné les records depuis plusieurs semaines.