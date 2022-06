Clôture Paris : le CAC40 reprend 0,64%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a repris 0,64% à 6.086 points ce mardi sans pour autant réussir à tenir le cap des 6.100 point dépassé en séance. La séance a encore été animée par les débats sur le devenir de la politique monétaire avec le discours de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne en ouverture du Forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal. Christine Lagarde a notamment abordé le nouveau programme d'achats d'obligations de la BCE destiné à empêcher une dérive des écarts de rendements obligataires au sein de la zone euro. Les dernières projections d'inflation militent par ailleurs de plus en plus vers une hausse des taux de 50 points de base dès la réunion de juillet...

ECO ET DEVISES

Le narratif reste sensiblement comparable à celui des derniers jours, les marchés craignant que le resserrement monétaire très rapide dans un contexte d'inflation record ne provoque une récession... Néanmoins, les nouvelles sont enfin plus positives concernant la crise sanitaire chinoise : Le gouverneur de la banque centrale chinoise a en outre promis de conserver une politique monétaire "accommodante", afin de soutenir la reprise économique. Martins Kazaks de la BCE a pour sa part glissé qu'il pourrait faire sens de relever les taux de 50 points de base lors du meeting de juillet, contre 25 points de base de consensus. Christine Lagarde a réitéré des plans pour une hausse de 25 pb en juillet, mais ajouté que la banque centrale européenne se tenait prête à être éventuellement plus agressive pour combattre l'inflation record si besoin était... L'euro cote ce soir 1,0530/$. Le pétrole grimpe sur les 117$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Rallye : +8% suivi de Orapi (+7%) avec Xilam et Transgène (+6%)

Valeo gagne 4%. L'équipementier et le Groupe BMW ont scellé un partenariat majeur par lequel Valeo fournira le contrôleur de domaine ADAS (Advanced driver-assistance systems), les capteurs et les logiciels pour le stationnement et les manoeuvres à basse vitesse sur la prochaine génération de plateforme BMW 'Neue Klasse' dont le lancement est prévu en 2025. Valeo va développer et produire le contrôleur de domaine ADAS capable de gérer tous les flux de données provenant de l'ensemble des capteurs (d'aide à la conduite) des véhicules du Groupe BMW reposant sur la plateforme Neue Klasse. Toutes les fonctions d'aide à la conduite seront hébergées et traitées par le contrôleur de domaine ADAS de Valeo, lequel sera équipé de SoC Qualcomm Snapdragon. Ainsi, le contrôleur de domaine ADAS intègrera la plateforme logicielle de Valeo pour les manoeuvres à basse vitesse, ainsi que les logiciels de BMW et de Qualcomm pour l'automatisation de la conduite.

EDF : +4% avec TFF et Innate

Atos remonte de 3,5%. Renault et Atos ont annoncé le lancement une solution de collecte de données industrielles baptisée ID@scale (Industrial Data @ Scale) "pour accompagner les entreprises du secteur industriel dans leur transformation numérique et leur passage à l'industrie 4.0". La solution permet de collecter et de structurer les données des équipements industriels à grande échelle afin d'optimiser leur performance opérationnelle et la qualité des produits. Développée par le constructeur automobile et déjà déployée au sein de ses usines, ID@scale est désormais industrialisée, modularisée et commercialisée par Atos.

Safran remonte encore de près de 4% avec Elis, Altarea

Imerys : +3,5% avec Moncey, Euroapi

Balyo : +3% avec Elior, Rubis, Somfy, Technip Energies,

CGG : +2,8% avec Vallourec et Plastic Omnium

En hausse de 2,3%, Renault se distingue sur le CAC40 et confirme son gain de 2,3% enregistré lundi. Lors de l'assemblée générale annuelle de Nissan Motor, les actionnaires du constructeur japonais ont rejeté une proposition d'un investisseur qui aurait conduit à la divulgation de l'accord détaillant l'alliance entre les deux partenaires. Avant la réunion, cet actionnaire a proposé de désigner Renault comme la société mère de Nissan, ce qui, selon la loi, obligerait à publier cet accord vieux de 23 ans qui détaille l'alliance financière et commerciale des deux constructeurs. L'absence de publication de l'accord empêche les actionnaires de discuter de l'alliance, qui reste par conséquent "inégale", a déclaré cet investisseur. Nissan ne détient qu'une participation sans droit de vote de 15% dans le groupe au losange alors que Renault détient 43% de Nissan. Nissan a déclaré le mois dernier qu'il divulguerait le contenu de l'accord dans son rapport annuel sur les valeurs mobilières, dans la mesure où il ne viole pas une obligation de confidentialité. La publication intégrale révélerait la portée de cet accord (Restated Alliance Master Agreement) conclu lorsque Renault a sauvé Nissan du bord de la faillite. L'accord, qui permet à Renault d'accroître sa participation à la gestion de Nissan, est depuis longtemps source de tensions. Lors d'un point de presse, le vice-président de Nissan, Sadayuki Hamaguchi, a précisé que dans un souci de transparence et de gouvernance, "Nissan divulguera autant que possible sans violer les accords de confidentialité".

Dassault Aviation : +2,5% suivi de Virbac

Alten : +2% avec Air France KLM et Infotel

Après avoir suspendu ses activités industrielles en Russie le 15 mars dernier, le groupe Michelin (+0,6%) fait aujourd'hui le constat de l'impossibilité technique de leur reprise, en particulier en raison de difficultés d'approvisionnements dans un contexte durable d'incertitudes générales. Le groupe se voit donc contraint de programmer la cession de l'ensemble de ses activités en Russie d'ici fin 2022 et étudie la possibilité de transférer le contrôle de ses opérations tertiaires et industrielles au management local actuel. Michelin travaille ainsi à la mise en place d'un cadre le plus favorable possible pour ses salariés. La nouvelle entité opérerait via une structure indépendante de Michelin. Michelin Russie emploie environ 1.000 personnes dans le pays.

VALEURS EN BAISSE

2CRSi chute de 13,6% au lendemain de l'annonce du report de la publication de ses résultats annuels consolidés 2021-2022. La société spécialisée dans les serveurs informatiques de haute performance n'a pas fourni davantage d'explications à cette décision. Elle a néanmoins d'ores et déjà "pris les mesures nécessaires pour finaliser les documents dans les meilleurs délais et les diffuser sur son site internet. Le Groupe annoncera prochainement par voie de communiqué les prochaines dates de publication". Inquiet, le marché délaisse la valeur en ce début de séance.

Valneva rechute de plus de 8% avec NHOA (-6%) et Inventiva (-5,5%)

Genomic : -4% avec Navya (-3,5%)

Plus forte baisse du CAC40, Capgemini cède 3%. Dassault Aviation et Capgemini ont annoncé le déploiement et la mise en service du nouveau socle logiciel reposant sur la solution SAP, dans l'ensemble des sites industriels français de l'avionneur.

SoiTec : -2% avec SFPI, SMCP

Eurazeo : -1,7% avec STM (-1,5%) et Parrot

Nexans : -1% suivi de M6, Holcim, Haulotte