Clôture Paris : le CAC40 reprend 0,52%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après un début d'année en baisse marqué par un recul de 1,58% hier, le CAC40 a repris timidement 0,52% ce jeudi à 7.450 points en clôture dans un marché qui est resté calme...

Le pétrole est remonté proche des 79$ le brent, avant de revenir sur les 77$, alors que les marchés s'inquiètent des risques d'escalade armée au Proche-Orient après le dernier attentat qui a frappé l'Iran et les récentes initiatives militaires d'Israël au Liban.

Côté indicateurs économiques, l'inflation sur un an a accéléré légèrement en décembre en France, en raison de l'augmentation des prix de l'énergie et des services, selon des données préliminaires publiées par l'Insee. L'indice des prix à la consommation (IPC) s'est établi à 3,7% en première estimation sur les douze mois à fin décembre après une hausse de 3,5% en novembre. Les analystes interrogés tablaient cependant sur une accélération à 3,8%. Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,1% après un repli de 0,2% en novembre.

Les prix de l'énergie ont augmenté de 5,6% en décembre, après +3,1% le mois précédent, et ceux des services de 3,1% contre +2,8% en novembre. L'euro pointe à 1,0960/$ ce soir.

VALEURS EN HAUSSE

Innate Pharma (+9,5%) a annoncé que l'agence américaine du médicament, la Food and Drug Administration (FDA), avait levé la suspension partielle du programme clinique avec lacutamab. La décision de la FDA de lever la suspension clinique partielle se base sur la revue du cas mortel pour lequel Innate, en collaboration avec un comité de pilotage composé d'experts indépendants, a conclu à la progression d'une forme agressive de la maladie et à l'absence de lien avec lacutamab.

Medincell : +8,5% avec Nanobiotix (+7%)

Valneva : +4% suivi de Nexity (+3,5%) et de Memscap

Bureau Veritas : +2,8% avec Akwel, Rubis

Wendel : +2,7% avec Manitou, Dassault Aviation

Alstom reprend 2,4% après avoir signé un contrat de plus de 500 millions d'euros avec la Commission royale pour AlUla (RCU) pour la fourniture d'un tramway pionnier alimenté par batterie en Arabie Saoudite, sur la plus longue ligne sans caténaire au monde. Ce système de tramway clés en main, entièrement intégré se composera de 20 rames Citadis B dernier cri alimentées par batterie...

Argan (+2,2%) a enregistré des revenus locatifs de 184 ME en 2023, en croissance de +11%. Cette dynamique annuelle provient de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2022, des loyers des 5 entrepôts livrés en 2023, ainsi qu'à la révision des loyers intervenue au 1er janvier 2023 (+ 4% en moyenne). Au 31 décembre 2023, le patrimoine construit représente 3,58 millions de mètres carrés. À 3,68 MdE hors droits (contre 3,94 MdE hors droits à fin 2022), Argan explique que le retrait de valorisation enregistré sur l'année (-7%) reflète essentiellement l'effet mécanique lié à une décompression du taux de capitalisation, passé de 4,45% hors droits fin 2022 (4,2% droits compris) à 5,10 % hors droits au 31 décembre 2023 (soit 4,85 % droit compris).

Thermador : +2% avec GTT, BNP Paribas, Esso, Exail, Séché, Spie, Thales, Rexel

Amundi : +1,5% avec Ipsen, Airbus, Vicat, Sodexo, SG, Technip Energies et Eurazeo

TotalEnergies (+1,2%) a conclu la mise en oeuvre des accords signés en mars 2023 avec Alimentation Couche-Tard ("Couche-Tard"). La transaction, sur la base d'une valeur d'entreprise de 3,1 milliards d'euros (soit plus de 15 années de cash-flow net après impact fiscal), a été finalisée en deux étapes, le 28 décembre 2023 avec la transaction relative au réseau en Allemagne et le 3 janvier 2024, avec les transactions relatives aux réseaux aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique. TotalEnergies a reçu un montant cash global après ajustements et avant impôts de 3,4 milliards d'euros (soit environ 3,8 milliards $, dont environ 2,4 milliards $ en décembre 2023). La transaction portait sur les réseaux de stations-service de TotalEnergies dans plusieurs pays. En Allemagne et aux Pays-Bas, TotalEnergies a cédé l'intégralité de ses réseaux à Couche-Tard. En Belgique et au Luxembourg, TotalEnergies et Couche-Tard se sont associés au sein d'une joint-venture (TotalEnergies 40%, Couche-Tard 60%). TotalEnergies continuera d'approvisionner les stations-service de ces quatre pays durant au moins cinq ans, notamment grâce à ses raffineries d'Anvers (Belgique) et de Leuna (Allemagne).

VALEURS EN BAISSE

Casino reperd 12,6%. Dans le prolongement de la mise à disposition aux actionnaires du rapport réalisé par Sorgem Evaluation en tant qu'expert indépendant, Casino a rappellé les conclusions principales de ce rapport qui a conclu au caractère équitable du plan de restructuration pour les actionnaires actuels. Selon le rapport de Sorgem, sans mise en oeuvre du plan de restructuration, la valeur d'entreprise du groupe de 3,71 MdsE, telle qu'elle ressort implicitement du prix de souscription de l'augmentation de capital réservée au Consortium, est très inférieure au montant de l'endettement net du Groupe (7,88 MdsE). Dans ces conditions, l'expert indépendant juge que la valeur économique actuelle par action, et donc la valeur pour 100 actions, est nulle. Après mise en oeuvre du plan, la valeur de ces 100 actions ressortirait selon l'expert indépendant à environ 5 euros, ce qui valoriserait 100 actions de l'actionnaire actuel à un prix unitaire très proche du prix de souscription de l'augmentation de capital réservée au Consortium.

Adocia recule de 10%, suivi de Rallye (-6%) et de STM (-4%)

Atos : -3,5% suivi de Aramis

Prodways : -2,5% avec Aubay, Stedim

Nexans : -2% suivi de Valeo, DS

Nacon : -1,5% avec FDJ, MdM

IPSOS : -1% avec Interparfums, Renault, SoiTec, Worldline

Hermès (-0,5%%) ouvre à Wuxi sa trente-quatrième adresse en Chine. Ce nouveau magasin met en valeur la diversité des objets des seize métiers de la maison et réaffirme l'ancrage d'Hermès dans la province du Jiangsu, région prospère connue pour sa culture du riz.