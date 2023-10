Clôture Paris : le CAC40 reprend 0,44% dans un marché calme

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a repris 0,44% ce lundi à 6.825 points après une fin de semaine passée difficile et une clôture sous les 6.800 points vendredi après plusieurs chutes retentissantes accompagnant des publications trimestrielles à l'image de Sanofi...

Plusieurs banques centrales, dont la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale prendront des décisions sur leurs taux cette semaine, et les marchés seront attentifs au message envoyé par les grands argentiers. De fait, si les taux approchent de leur pic, les banques centrales pourraient avoir à les garder à un niveau restrictif plus longtemps que les marchés ne le prévoient pour ramener l'activité et l'inflation sous contrôle. C'est bien ce constat qui a participer au recul général des marchés la semaine dernière et notamment le CAC 40. A ce titre, l'inflation PCE et la confiance des consommateurs américains publiés vendredi ont été largement en ligne avec les estimations, rassurant les investisseurs, même si la consommation des ménages a surpris à la hausse... Les marchés étaient toutefois très calmes ce lundi, de quoi prendre le rebond du jour avec prudence...

L'euro campe sur les 1,06/$. Le pétrole pointe au-dessus des 88$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

BigBen : +11% suivi de Sword

SES Imagotag : +8% suivi de Altamir (+6%)

Eramet s'adjuge 6%. Oddo BHF a relevé sa recommandation sur le dossier à 'surperformer' avec un objectif de cours ajusté de 89 à 85 euros.

Nexity : +5% avec Rallye et Interparfums (+4%)

Sanofi qui a plongé vendredi de 18%, soit sa plus forte chute quotidienne depuis plus de 30 ans en bourse, reprend 3,3%, alors que les ajustements d'analystes se multiplient depuis l'annonce d'un troisième trimestre et de prévisions décevantes, avec une baisse de 10,4% de son résultat opérationnel des activités, à 4,028 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires net de 11,964 MdsE (+3,2% à TCC). Le BNPA des activités est ressorti à 2,55 euros, en recul de 11,5% à données publiées et de 2,1% à TCC, intégrant la perte d'exclusivité d'Aubagio. Le consensus de place tablait sur un bpa des activités de 2,63$ pour des ventes de 12,09 MdsE. Berenberg réduit sa cible de 115 à 105 euros et la SocGen de 118 à 108 euros ('achat'). HSBC ne vise plus que 110 euros ('achat') et la Deutsche Bank a ajusté on objectif de 90 à 80 euros ('vendre').

Teleperformance : +3% avec SopraSteria, Ipsos, P&V

Mersen : +2,5% avec Chargeurs, Manitou

Dassault Systèmes gagne 2,2%. JP Morgan est passe à 'surperformer' et remonte son objectif de 35 à 46 euros.

Alstom : +2% suivi de Gl Events, Vicat, CGG, ALD

Dior : +1,5% avec Atos, Accor, Wendel, Carrefour, LVMH, Peugeot Invest

VALEURS EN BAISSE

Casino : -11% avec Xilam qui chute encore de 8,6%

OVH : -6% suivi de Teract, STM

Fermentalg : -5% avec Akwel et Equasens et Assystem

ArcelorMittal recule de 3,8%. Le groupe a confirmé qu'un accident s'était produit le 28 octobre dans sa mine de charbon de Kostenco au Kazakhstan. "À l'heure actuelle, 25 de nos employés sont décédés et 21 autres sont toujours portés disparus" a précisé la direction du groupe. "206 personnes ont été évacuées vers la surface en toute sécurité". ArcelorMittal a confirmé également, comme l'a communiqué plus tôt le gouvernement du Kazakhstan, que les deux parties ont engagé des discussions concernant l'avenir d'ArcelorMittal Temirtau et ont récemment signé un accord préliminaire pour une transaction qui transférera la propriété à la République du Kazakhstan. ArcelorMittal s'est engagé à finaliser cette transaction dans les plus brefs délais...

Orpea : -3,5% suivi de Vantiva (-2,5%) avec Trigano, Eutelsat

Ubisoft reperd 2,8% après son sursaut de vendredi au lendemain de la présentation de ses bons résultats trimestriels et le maintien des prévisions annuelles...

Quadient : -1,5% avec Stellantis, BNP Paribas

Guillemot : -1% avec Wavestone, Clariane, Lagardère

Air France-KLM perd encore 1%, au plus bas historique malgré un rebond en matinée. Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a maintenu sa recommandation à 'surpondérer' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 22 à 18 euros, en expliquant au sujet des comptes trimestriels que si les revenus passagers sont bons, les revenus cargo ont chuté de 39%.

Worldline perd 0,4%. Les analystes sont encore nombreux à s'ajuster sur le dossier après le coup de bambou de la semaine passée. Citi coupe par exemple son objectif de 40 à 16 euros mais reste à l''achat' tandis que Redburn dégrade le titre du spécialiste du paiement à 'neutre' avec une cible ramenée de 40 à 12 euros. "La 'nouvelle normalité' de Worldline pourrait conduire à une baisse d'environ 10% du consensus au niveau des revenus attendus sur 2024-25, avec un repli plus fort des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles dans notre scénario. Un virage des consommateurs vers des dépenses non discrétionnaires pèsera davantage sur les résultats financiers que sur les revenus, posant un risque de 17% pour le consensus pré-3ème trimestre 2024 pour l'OMDA, et de 40% pour les estimations de flux de trésorerie", affirment les équipes de 'Bloomberg Intelliogence'.