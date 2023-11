Clôture Paris : le CAC40 reprend 0,4%, le pétrole rechute

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après une petite pause hier (-0,24%), le CAC40 a poursuivi sa remontée ce mercredi, en hausse de 0,43% à 7.260 points. Le fait du jour a été la rechute du baril de brent sous les 80$, alors que la réunion de l'OPEP+ initialement prévue ce week-end a été repoussée car les négociations se sont heurtées au mécontentement de l'Arabie Saoudite à l'égard des niveaux de production pétrolière des autres membres... La rencontre aura finalement lieu seulement le jeudi 30 novembre, a expliqué l'Organisation des pays producteurs sur son site Internet, sans pour autant justifier ce décalage.

L'Arabie Saoudite, qui a encore coupé d'un million de barils supplémentaires par jour sa production depuis juillet, mène des pourparlers difficiles avec d'autres membres sur leurs niveaux de production, selon les informations de l'agence de presse Bloomberg. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés sont confrontés à une situation de plus en plus fragile en ce qui concerne les prix : Le brut est en baisse d'environ 18% par rapport à son pic de septembre sur fond de ralentissement de la demande mondiale.

Lors de la dernière réunion en juin, des pays africains de l'OPEP (Angola, Congo et Nigeria) avaient subi des pressions pour accepter des quotas de production plus faibles pour 2024 car leur capacité s'est dégradée... Ces pays pourraient avoir du mal à accepter d'aller plus loin avec de nouvelles coupes.

Sur les devises, l'euro revient sous les 1,09/$.

VALEURS EN HAUSSE

LFE grimpe de 18%, suivi de Guillemot (+7%)

Porté par la présentation de ses comptes annuels, Elior s'adjuge 6%. Le groupe vise pour l'exercice 2023-2024 une croissance organique du chiffre d'affaires entre +4 % et +5% (y compris une continuation du processus de rationalisation du portefeuille de contrats) et une progression de la marge d'EBITA ajusté à environ 2,5%.

Atos : +5,5% ave Lhyfe, Euroapi (+4%) et Eurazeo

Interparfums se distingue en hausse de 5,5%. Fort d'un plan de lancements riche en nouvelles initiatives sur l'ensemble des marques du portefeuille qui viendra soutenir l'activité en 2024, le parfumeur a indiqué tabler sur une nouvelle augmentation de son activité en 2024 avec un objectif de chiffre d'affaires de 880-900 ME.

OVH : +3,5% suivi de Fermentalg, S30, Aramis, P&V, Capgemini, Derichebourg

Aperam gagne 3%. Exane BNP Paribas est passé à 'surperformer' en visant 34 euros.

Icade : +2,5% suivi de Argan, Sword, Trigano, Virbac, Chargeurs, Gl Events, Remy Cointreau

Air France KLM : +1,5% avec Covivio, Carrefour, FDJ, Wendel, M6, Believe, Bic, JC Decaux, Axway, Imerys et Mersen

Alstom (stable) Le groupe a remporté un important contrat-cadre de près de 300 millions d'euros pour le développement et le déploiement sur les lignes RER B et RER D en Île-de-France du système de signalisation NExTEO. Ce contrat pour un nouveau système d'automatisme, de contrôle et de supervision des trains confirme la confiance que témoignent Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et RATP envers Alstom. La nouvelle solution NExTEO est une solution de signalisation de type CBTC qui s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation et d'optimisation des infrastructures de ces deux lignes de RER avec un objectif principal : répondre à l'accroissement continu de la fréquentation, en assurant une meilleure fiabilité des passages des trains dans le tunnel commun entre Gare du Nord et Châtelet-les-Halles.

VALEURS EN BAISSE

SergeFerrari : -4% suivi de CGG (-3%), Xilam et Valneva (-2,5%)

Casino (-2%) a, pour la seconde fois en un mois, abaissé son objectif d'EBITDA 2023 après loyers en France en raison d'un redressement plus lent que prévu de l'activité dans ses hypermarchés et de l'impact de ses investissements. Cet indicateur est ainsi désormais attendu entre -140 ME et -78 ME en fonction de la bonne réalisation des plans d'actions, contre un niveau inférieur à 100 ME attendu il y a moins de quatre semaines.

Linedata : -2% avec Vallourec, TotalEnergies (-1,7%)

BigBen : -1,5% suivi de Infotel, Innate, Ubisoft (-1%) avec Esso