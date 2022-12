Clôture Paris : le CAC40 reprend 0,32% mais reste sous les 6.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a repris timidement 0,32% à 6.473 points en clôture ce lundi, après être revenu au contact des 6.500 points en séance. Le marché avait corrigé de plus de 3% la semaine dernière avec trois séances d'affilée dans le rouge, sur fond d'interrogations sur le devenir de l'inflation et l'évolution de la conjoncture pour le premier semestre 2023... La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont toutes trois opté pour un relèvement de leurs taux d'intérêt de seulement 50 points de base, mais ont souligné que le combat contre l'inflation "était loin d'être terminé", ce qui a fait grimper les rendements obligataires et a pesé sur les actions... Pour les investisseurs, la perspective de taux plus élevés et pour une durée plus longue rend quasi inévitable une récession économique.

L'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo a quand même progressé davantage que prévu en décembre, à 88,6, contre 86,4 le mois précédent. Publié ce lundi matin, il ressort légèrement supérieur aux attentes des économistes qui tablaient sur 87,4. La composante évaluation actuelle remonte de 1,2 point à 94,4 points (93,5 de consensus) et la composante des attentes s'établit à 83,2 points contre 80,2 un mois avant (82 de consensus).

L'euro campe ce soir sur les 1,06/$, tandis que le baril de brent remonte sur les 80$.

VALEURS EN HAUSSE

Innate Pharma (+24%) et Sanofi (+1,3%) ont annoncé étendre leur collaboration. Sanofi obtient une licence exclusive pour le programme d'anticorps multispécifiques engageant les cellules NK ciblant B7H3. Ce programme est issu de la plateforme ANKETTM (Antibody-based NK Cell Engager Therapeutics) d'Innate. Sanofi acquiert également une option d'ajouter jusqu'à deux cibles additionnelles de la plateforme ANKETTM. Suite à la sélection de chaque candidat-médicament, Sanofi sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits. Selon les termes du nouvel accord de licence, Innate recevra un paiement initial de 25 millions d'euros et jusqu'à 1,35 milliard d'euros en paiement d'étapes liés à l'atteinte d'objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes. La clôture de la transaction est soumise à autorisation des autorités américaines conformément au Hart Scott Rodino Act de 1976. A noter que Goldman Sachs a repris la couverture de Sanofi à l''achat' en visant un cours de 134 euros.

Casino remonte de 8% avec Inventiva

Burelle : +6% avec Forsee Power

Atos : +5% en compagnie de P&V, Orapi

Bonduelle : +4% avec AB Science, Rallye (+3%)

Lagardere : +2% avec Hexaom, Eramet

Danone gagne 1,9%. RBC Capital est passe à 'surperformer' en relevant sa cible à 69 euros.

TotalEnergies remonte de près de 1,7%. TotalEnergies et ses partenaires QatarEnergy et Petronas Petróleo Brasil Ltda (PPBL) ont remporté le bloc Agua Marinha, lors du premier cycle de l'appel d'offres Open Acreage under Production Sharing Regime organisé par l'Agence Nationale Brésilienne du Pétrole (ANP). Petrobras a exercé son droit de préemption, obtenant une participation de 30% et le statut d'opérateur. Agua Marinha est un vaste bloc d'une superficie de 1.300 km2, situé dans le bassin pré-salifère de Campos, à environ 140 km des côtes.

Dassault Aviation progresse de 1,6%. La Direction générale de l'armement (DGA) a attribué à la société ainsi qu'à Airbus (+0,9%), Indra, Eumet et leurs partenaires industriels le contrat pour le Démonstrateur Phase 1B du Future Combat Air System (FCAS). Ce contrat historique, d'un montant de 3,2 milliards d'euros, portera sur les travaux du démonstrateur SCAF et de ses composants pendant environ 3 ans et demi.

Ubisoft : +1,5% avec Rexel, Sopra

VALEURS EN BAISSE

Elior Group (-8%) annonce avoir obtenu de ses banques un assouplissement du test de son ratio de levier (dette nette / EBITDA) au 30 septembre 2023 : celui-ci passe à 6x au lieu de 4,5x.

Virbac perd 5% à 220 euros. Le groupe a prévenu que son ratio "résultat opérationnel courant, avant amortissement des actifs issus des acquisitions" (EBIT ajusté) sur "chiffre d'affaires" devrait se consolider entre 13% et 14% à taux de change constants en 2023 avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue dans une fourchette comprise entre 4% et 6%. "Cette dégradation de notre ratio d'EBIT ajusté est principalement le résultat de notre accélération volontaire des investissements en 'R&D' rapporté au chiffre d'affaires depuis début 2022, représentant en 2023, environ 2 points en pourcentage par rapport à 2021 et environ 1 point en pourcentage par rapport à 2022 ", explique Virbac.

Genomic : -5% suivi de CGG (-3,7%) et de Technicolor avec Ose, Bastide, Valneva

SoiTec : -2,5% avec Eutelsat, LNA, LFE, GTT, SergeFerrari, FNAC Darty et Aramis