Clôture Paris : le CAC40 reperd un peu de terrain, mais préserve les 7.200 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Légère baisse du CAC40 ce mardi qui a préservé malgré tout les 7.200 points à 7.229 points, en recul de 0,24%. Le secteur du luxe a alimenté la consolidation du marché, alors que le retour de la confiance concernant la fin de cycle de hausse des taux, depuis le 30 octobre dernier, a permis au CAC40 de reprendre plus de 7% ce mois-ci. En Europe, les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne ont atteint un plateau sur lequel ils devraient se maintenir au cours des prochains trimestres, a déclaré François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, jugeant "prématuré de spéculer sur une baisse des taux"... La BCE a mis fin à une séquence de 10 hausses consécutives le mois dernier en laissant ses taux inchangés, poussant les investisseurs à s'interroger sur le moment où des baisses de taux pourraient avoir lieu... L'euro en attendant reste ferme sur les 1,09/$. Le pétrole campe sous les 82$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Xilam remonte de 3% suivi de Wendel,

Verimatrix : +2% avec Aramis, Sergeferrari, Assystem

Neurones : +1,5% avec Vantiva, Danone, K&B

Bastide : +1% suivi de Sopra Steria, Thales, L'Oréal

Ubisoft : +0,5% avec Scor, Hermès, Carrefour, Airbus, Séché, Dassault Aviation, Air Liquide

Airbus gagne 0,5%. Le loueur d'avions SMBC Aviation Capital a commandé 60 appareils supplémentaires de la famille A320neo, portant le nombre total d'appareils de ce type achetés directement à Airbus à près de 340 unités. En plus de ses commandes existantes pour la famille A320neo, cette nouvelle commande garantit à SMBC Aviation Capital un flux de livraison continu au-delà de la fin de la décennie, renforçant ainsi le partenariat stratégique de longue date entre Airbus et SMBC Aviation Capital sur le programme de la famille A320neo.

Alstom (+0,5%). Exane BNP Paribas reste 'neutre' sur Alstom avec une cible réduite de 18 à 14,5 euros.

TotalEnergies (stable) a finalisé la cession à Suncor de l'intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada, comprenant notamment sa participation dans l'actif de sables bitumineux de Fort Hills et des obligations logistiques associées. La transaction a été conclue pour un montant de 1,47 milliard de dollars canadiens (environ 1,1 milliard de dollars américains), avec une date effective fixée au 1er avril 2023. En incluant les ajustements de prix, TotalEnergies a reçu un paiement comptant au closing de 1,83 milliard de dollars canadiens (environ 1,3 milliard de dollars américains).

VALEURS EN BAISSE

Orpea poursuit logiquement sa baisse de 15%, alors que la période de souscription à la première augmentation de capital d'environ 3,9 milliards d'euros est ouverte jusqu'à lundi prochain, au prix de 0,0601 euro par action nouvelle. Ce renflouement devrait principalement se faire par compensation de créances. L'augmentation de capital d'apurement fait en effet l'objet d'engagements de souscription à titre de garantie par les créanciers non sécurisés d'Orpea par voie de compensation de créances à concurrence de la part de l'émission qui n'aurait pas été souscrite par les détenteurs de DPS.

Rallye : -14% suivi de Clariane (-12%) et de Lhyfe (-10%)

AB Science : -7% avec MdM, Elior (-6%) et McPhy

Fermentalg : -4,5% avec Technip Energies, Casino, Covivio et Forvia

Renault recule de 3,5% sous les 35 euros. Les analystes de la banque américaine Stifel restent à l''achat' sur le titre en visant 51 euros.

Valeo : -3% suivi de Nacon, S30, Air France KLM, LNA, Equasens, Trigano, Gl Events

Stellantis : -2,5% avec Vallourec, CGG, JC Decaux

LVMH cède 2%. L'actualité autour du numéro un mondial du luxe est marquée par une note d'UBS qui a abaissé sa recommandation sur le titre à 'neutre' en visant 770 euros contre 829,4 euros précédemment. La banque s'attend à ce que le groupe passe 2024 à consolider ses gains de parts de marché, mettant ainsi un terme à une surperformance de plusieurs années qui a fait de LVMH l'une des entreprises les plus valorisées d'Europe. UBS affirme que LVMH continuera d'offrir "l'un des profils de croissance les plus défensifs de l'industrie du luxe" à l'avenir, mais prévient que les actions pourraient avoir besoin d'une pause. Les principaux risques signalés pour l'avenir sont une récession potentielle et un ralentissement du boom post-pandémique de la demande de luxe. Les aspects clés de l'histoire de LVMH en 2024 seront la croissance organique des ventes de la division clé Mode et Maroquinerie après une forte décélération séquentielle au troisième trimestre, et la pérennité des marges de la division à l'avenir.