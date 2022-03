Clôture Paris : le CAC40 reperd près de 3%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Les prises de bénéfices ont fait retomber le CAC40 de 2,83% à 6.207 points ce jeudi, au lendemain d'une envolée de 7% qui avait gommé une grande partie de la forte baisse des derniers jours. Les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, au prix de l'énergie, à l'inflation, aux taux d'intérêt et à la croissance économique sont loin d'avoir disparu : Goldman Sachs table d'ailleurs sur une contraction du PIB de la zone euro au deuxième trimestre. Conséquence de la guerre en Ukraine, la banque d'affaires américaine affirme que la production économique de la zone euro diminuera sur les trois mois clos fin juin tandis que l'inflation est susceptible de grimper vers la barre des 8%...

Les négociations Russie-Ukraine du jour à Antalya, en Turquie, n'ont pas permis de progresser sur un cessez-le-feu, a déploré le ministre ukrainien Dmytro Kuleba, qui s'est dit cependant prêt à une autre rencontre sur ce format. La Russie a estimé dangereuses les livraisons d'armes d'alliés à l'Ukraine, mais Moscou désire poursuivre les pourparlers. Hier, les opérateurs avaient entretenu quelques espoirs, avant la rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba.

ECO ET DEVISES

La BCE a annoncé ce jeudi qu'elle allait "accélérer le retrait de ses mesures de soutien face à l'envolée de l'inflation". Ses achats d'obligations sur les marchés dans le cadre du programme d'achats d'actifs APP seront ramenés de 40 milliards d'euros à avril à 30 milliards en mai et 20 milliards en juin, avec pour objectif d'être complètement arrêtés dans le courant du troisième trimestre. La BCE a aussi confirmé son intention d'arrêter définitivement à la fin du mois ses achats d'obligations dans le cadre du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), lancé en mars 2020. Les taux directeurs restent inchangés, à -0,5% pour le taux de dépôt et zéro pour le taux de refinancement. La BCE prévoit désormais une inflation de 5,1% dans la zone euro en 2022 contre 3,2% anticipé en décembre.

La présidente de l'institution, Christine Lagarde, a indiqué que tous les scénarios prévoyaient néanmoins un reflux progressif de l'inflation... Lagarde juge que les tensions sur les prix alimentaires vont se poursuivre, mais que les prix de l'énergie devraient refluer. Les risques entourant les perspectives économiques ont augmenté. Les risques entourant les perspectives d'inflation sont orientés à la hausse à court terme. Les bilans des banques demeurent toutefois sains... Lagarde confirme sa volonté de normalisation cette année tout en se montrant prudente. Comme la Réserve fédérale américaine, la banque centrale européenne voit sa tâche de durcissement monétaire considérablement compliquée par cette crise, alors que l'inflation a accéléré à 5,8% en février dans la zone euro. Aux Etats-Unis, l'inflation accélérée devrait conforter la Fed dans son intention de relever ses taux directeurs à l'issue de sa réunion des 15 et 16 mars.

D'après le rapport gouvernemental du jour aux USA, l'inflation américaine a atteint un niveau de 7,9%, au plus haut depuis janvier 1982, avant même les répercussions de la crise russo-ukrainienne ! L'indice des prix à la consommation du mois de février 2022 a donc progressé de 0,8% en comparaison du mois antérieur, contre 0,7% de consensus et 0,6% rapporté un mois avant. En comparaison de l'an dernier, le CPI grimpe de 7,9%, en ligne avec les anticipations de marché.

Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation a augmenté, comme attendu, de 0,5% par rapport au mois de janvier et de 6,4% sur un an.

Le pétrole remonte sur les 114$ le baril ce soir. L'euro pointe à 1,10/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

SES Imagotag remonte de près de 15% suivi de Navya qui a signé au Ministère français des Transports à Paris un accord avec le Ministère des Transports et des Services logistiques du Royaume d'Arabie Saoudite pour accompagner le déploiement de véhicules autonomes dans le Royaume d'Arabie Saoudite.

Les projets concernent le déploiement de navettes autonomes, électriques et partagées pour le transport de personnes, ainsi que le déploiement de tracteurs industriels logistiques pour le transport de biens dans les aéroports et les sites industriels.

Sword : +12% avec Tikehau et Abivax qui a annoncé des résultats "prometteurs" de l'étude de maintenance de phase 2a d'ABX464 dans la polyarthrite rhumatoïde après un an de traitement. Parmi les 40 patients inclus dans cette étude de maintenance avec ABX464, 23 patients ont terminé la première année de traitement, et ont tous atteint au moins une réponse ACR20, avec 19 et 12 patients ayant respectivement atteint une réponse ACR50 et ACR70. Le profil de tolérance (50 mg d'ABX464 une fois par jour + MTX) s'est montré favorable et en cohérence avec ce qui a été observé dans les précédents essais cliniques. Les résultats des études d'induction et de maintenance entérinent la poursuite du développement clinique d'ABX464 dans la polyarthrite rhumatoïde et potentiellement dans d'autres indications rhumatologiques. Les données générées lors des études d'induction et de maintenance dans la rectocolite hémorragique et dans la polyarthrite rhumatoïde renforcent le potentiel d'ABX464 de couvrir un large éventail de maladies inflammatoires chroniques...

Assystem reprend plus de 10% suivi de TFF après ses comptes

SMCP : +7,7% après ses comptes avec 2CRSI avec Innate, Altamir, (+5,6%) et Oeneo

Eurazeo : +5,5% après l'annonce de ses résultats, Boiron

Vallourec : +4% avec Xilam, Bassac

Dassault Aviation : +3,5% avec Neurones, Cegedim

Verimatrix grimpe de 3% après les résultats 2021 et un plan stratégique, feuille de route du groupe jusqu'en 2025.

GL Events (+2,5%) : le chiffre d'affaires ressort à 741,2 ME en progression de 54,6% par rapport à l'exercice précédent. Après un 1er semestre très impacté par les restrictions administratives, l'activité s'est accélérée au 2nd semestre. L'EBITDA hors IFRS 16 s'établit à 120,3 ME vs -21 ME pour l'exercice 2020 soit une marge d'EBITDA de +16,2%. Le résultat opérationnel courant hors IFRS 16 s'établit à 64,2 ME. Le résultat net part du Groupe ressort à 18 ME contre -74,3 ME en 2020, soit une marge nette de 2,4%.

Séché : +2,5% avec HDF, Bonduelle, Stef, Infotel

Vivendi gagne 1,5%, les investisseurs saluant les solides résultats 2021 du conglomérat. Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré a vu son Ebitda être multiplié par 2,3 l'an passé, à 690 millions d'euros, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 10,4% en données publiées et de 8,6% en données organiques, à 9,572 milliards d'euros. Le résultat net, part du groupe, ressort à 24,69 milliards d'euros, gonflé par la plus-value de 24,84 MdsE liée à la déconsolidation d'Universal Music Group. Vivendi a par ailleurs inscrit une charge de 728 millions d'euros liée à la dépréciation de ses actions Telecom Italia, qui fait actuellement l'objet d'une offre de rachat du fonds KKR à hauteur de 0,505 euro par action, soit de 10,8 milliards d'euros au total. Or le prix moyen d'acquisition des actions Telecom Italia détenues par Vivendi est de 1,07 euro et leur valeur comptable actuelle est de 0,63 euro.

VALEURS EN BAISSE

Les bancaires repartent à la baisse : BNP Paribas (-4,5%), Société Générale (-5,6%) et Crédit Agricole (-7,5%).

Tarkett rechute de 7% avec Believe (-6%) et Alstom, suivi de Plastic Omnium, GTT

Parmi les plus fortes hausses hier, le secteur automobile retombe aussi avec Renault qui rend 4,5% et Stellantis (-7%). Les équipementiers Valeo et Faurecia reperdent aussi environ 6%.

Haulotte perd 5% alors que le groupe a publié des résultats annuels "en ligne avec les dernières prévisions"... Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires en augmentation de 13% à 495,8 millions d'euros, pour un résultat opérationnel courant avant gains et pertes de change de 16,6 millions d'euros (3,3% des ventes), à comparer à un niveau de 11,9 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel a plus que triplé à 11,4 millions d'euros. Le résultat net s'établit à 5,8 millions d'euros, contre une perte de 27,4 ME un an avant. Le résultat net de l'ensemble consolidé atteint 8,1 millions d'euros, contre une perte de 26 ME en 2020.

Hermes : -4% suivi de Elis, L'Oreal, Veolia, Essilor, Pernod Ricard et Axway

Maisons du Monde (-3,3%) a publié des ventes annuelles solides à 1.307 millions d'euros, en hausse de 15,1% par rapport à l'année précédente et de +10,7% vs 2019. Les ventes en ligne ressortent à 435 millions d'euros, soit 33% du total des ventes et +13,1% vs 2020. L'EBIT s'établit à un niveau record de 124 millions d'euros et la marge s'inscrit à 9,5%, en haut de la fourchette des objectifs mis à jour. Le bénéfice par action ressort à 1,72 euro (BPA hors cession de Modani de 1,52 euro) avec 90 millions d'euros de flux de trésorerie disponible (contre 53 millions d'euros en 2020). Le groupe propose le versement d'un dividende de 55 centimes d'euros par action (ratio de distribution de 36% sur la base du BPA hors cession de Modani)

Airbus : -3% suivi de Ubisoft, Safran, Vinci

JCDecaux (-2,5%) : la marge opérationnelle ajustée 2021 s'inscrit à 422,3 Millions d'euros, en hausse de +280,6 millions d'euros sur un an. Le résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, est de 16,3 Millions d'euros, en hausse de +369,2 Millions d'euros sur un an. Le résultat net part du groupe ressort à -14,5 Millions d'euros, en hausse de +590 Millions d'euros sur un an. Le cash-flow disponible ajusté est de 211,5 Millions d'euros, en hausse de +49,6 Millions d'euros sur un an. Le groupe proposera à l'Assemblée Générale de ne pas verser de dividendes en 2022. En matière de prévisions, le chiffre d'affaires organique au T1 2022 est attendu au-dessus de +40%.

AXA : -2,5% avec OVH, Figeac Aero, Elior