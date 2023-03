Clôture Paris : le CAC40 reperd 1,7%, mais préserve les 7.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Du rouge pour le CAC40 ce vendredi pour terminer la semaine ! Plombé de nouveau par le secteur bancaire, le marché parisien abandonne 1,74% mais préserve la barre des 7.000 points à 7.015 points en clôture après un passage à 6.953 pts au plus bas. Certains investisseurs craignent toujours que les difficultés que rencontrent le secteur financier depuis plusieurs jours se propagent en Europe. La Deutsche Bank (-8,6% à 8,53 euros) attire particulièrement l'attention alors qu'une forte augmentation du coût d'assurance contre un risque de défaut de paiement de la banque allemande alimente les inquiétudes sur la stabilité de tout l'écosystème bancaire européen.

Pour ne rien arranger, le Credit Suisse et UBS font partie des établissements visés par une enquête du département américain de la Justice, pour déterminer si elles ont potentiellement aidé des oligarques russes à se soustraire aux sanctions internationales, a rapporté 'Bloomberg'.

De quoi faire passer au second plan les résultats préliminaires des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur privé dans la zone euro : la croissance dans la région a atteint un sommet de dix mois en mars, confirmant ainsi les signes de reprise économique observés récemment, après le repli en zone de contraction enregistré en fin d'année 2022... L'euro campe ce soir sur les 1,0750/$, tandis que le pétrole revient sous les 75$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Cegedim rebondit de 10% après ses comptes. Le groupe a dégagé en 2022 un résultat opérationnel courant en repli à 25,7 millions d'euros contre 39,9 millions d'euros en 2021. Il représente 4,6% du chiffre d'affaires en 2022 contre 7,6 % en 2021. " Ce recul résulte principalement de l'impact des embauches massives pour accompagner la croissance de Cegedim Santé, des difficultés rencontrées par les activités destinées aux professionnels de santé au Royaume-Uni et des investissements soutenus en innovation (R&D) ", explique Cegedim. Le chiffre d'affaires avait progressé de 5,8%, pour s'établir à 555,2 millions d'euros en 2022.

Vetoquinol (+7%) après ses comptes. Le groupe qui avait déjà publié un chiffre d'affaires de 540 ME, pour l'exercice 2022, en progression de +3,6% à données publiées et en repli de -0,8% à changes constants, dévoile un Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels issus d'acquisitions qui s'élève à 98,6 ME, en baisse de -2,2 ME pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, soit 18,3% du chiffre d'affaires 2022.

Les amortissements des actifs issus d'acquisition s'élèvent à +14,1 ME, montant identique à celui enregistré à fin décembre 2021. Ils sont principalement constitués des amortissements des actifs liés aux produits Drontal et Profender.

Le Résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 84,6 ME (15,7% du CA), en baisse de -2,2 ME contre 86,8 ME pour l'exercice 2021. Le taux d'impôt apparent s'établit à 34% (vs 27,5% à fin décembre 2021). Retraité de la dépréciation du goodwill du Brésil (9,5 ME), le taux d'impôt apparent ressort à 29,7%. L'EBITDA s'établit à 118 ME au 31 décembre 2022, soit 21,9 % du chiffre d'affaires. Le Résultat net du laboratoire Vetoquinol s'élève à 48 ME, soit 8,9% du chiffre d'affaires 2022, après la prise en compte d'éléments non récurrents pour -10,6 ME.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2023 le versement d'un dividende de 0,80 euro par action.

La Française de l'Energie (+5%) : le titre est porté par de très solides résultats semestriels. Le producteur d'énergie à empreinte carbone négative a vu son chiffre d'affaires bondir de 134% à 21,3 ME sur la période, permettant une multiplication par trois du résultat opérationnel, à 14,6 ME sur ce semestre. Cette très bonne dynamique se poursuivra au second semestre 2023 avec la mise en place de levier de valorisation additionnels sur le parc actuel de 15 cogénérations et la production d'électricité verte du premier projet photovoltaïque du groupe (15 MW), pleinement effective depuis janvier 2023, précise le groupe.

Ose : +2% avec Voltz, Robertet

Aramis : +1,5% avec Sanofi, Altamir, Groupe Crit

Virbac : +1%. Le groupe a dégagé un résultat opérationnel courant 2022 avant amortissement des actifs issus d'acquisitions de 186,6 millions d'euros, en progression de 7,7% par rapport à 2021. La marge opérationnelle courante 2022 (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) ressort à 15,3% alors que le chiffre d'affaires annuel avait connu une évolution globale de +14,3% à presque 1,22 milliard d'euros. Le résultat net part du Groupe s'établit à 122 ME, soit une hausse de 8%. Il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 1,32 euro par action, en progression par rapport à 1,25 euro en 2021. Pour 2023, Virbac confirme sa prévision de marge opérationnelle courante entre 13% et 14% à taux de change constants, avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue entre 4% et 6%. Cette dégradation de la marge est principalement le résultat de l'accélération volontaire des investissements en R&D rapporté au chiffre d'affaires depuis début 2022 et des effets attendus de l'inflation en 2023.

Believe : +1% avec Lisi, Equasens

VALEURS EN BAISSE

Casino plonge encore de 16% avec Rallye. Après la mise en garde de Rallye la veille sur sa propre dette, Moody's a abaissé hier soir les notes crédit long terme et CFR du distributeur de 'B3' à 'Caa1' (oblitions de très mauvaise qualité présentant un risque élevé de défaut). Les perspectives restent 'négatives', signe que l'agence pourrait encore abaisser sa notation dans les mois à venir. "La dégradation reflète la poursuite des pertes de parts de marché sur le marché français de la distribution, des flux de trésorerie disponibles toujours négatifs en France et une réduction des marges dans la distribution domestique en 2022'', explique Moody's.

Fermentalg : -8% avec Esso (-7%), Rexel, CGG, Guillemot

Technip Energies (-7%). La pression vendeuse sur le dossier est à relier à une note de JP Morgan qui a dégradé sa recommandation à 'neutre' malgré une cible rehaussée de 18,7 à 20,4 euros.

Société Générale (-6%) et BNP Paribas (-5%) trébuchent avec le secteur bancaire qui est à nouveau secoué, sur fond de craintes de contagion depuis les faillites soudaines de plusieurs banques régionales aux Etats-Unis, et du sauvetage express du Credit Suisse par UBS. La Deutsche Bank cristallise toutes les attentions ce vendredi avec un titre qui chute de plus de 13% à Francfort. Le CDS à cinq ans de la banque allemande grimpe à 200 points de base, au plus haut depuis début 2019, montrent les données de S&P Market Intelligence. Jeudi, il a enregistré sa plus forte hausse jamais enregistrée sur une journée, d'après 'Refinitiv'. "Deutsche Bank est sous les feux des projecteurs depuis un certain temps, de la même manière que le Credit Suisse l'a été", affirme à 'Reuters' Stuart Cole, chef macroéconomiste chez Equiti Capital. "Elle a connu plusieurs restructurations et changements de direction pour tenter de retrouver une base solide, mais jusqu'à présent, aucun de ces efforts ne semble avoir vraiment porté ses fruits".

Innate : -5% avec Vallourec, Accor, Saint-Gobain, Faurecia, Manitou, Schneider, Assystem, ALD

Publicis : -4% avec P&V, GTT, Eiffage, Alstom, Tikehau, Elior

Spie : -3,5% suivi de OVH, Elis