Clôture Paris : le CAC40 reperd 1,53%, de retour sous les 5.700 points

La baisse a repris ses droits en Bourse de Paris après la brève accalmie d'hier après-midi dans la foulée des déclarations de la Banque d'Angleterre... Le CAC 40 cède 1,53% en clôture, de retour sous la zone des 5.700 points, à 5.677 points. Les inquiétudes de fond restent les mêmes, à commencer par l'inflation qui a accéléré encore un peu plus que prévu en Allemagne ! En rythme annuel, elle a atteint 10,9% après +8,8% en août, montrent les données préliminaires de l'Office fédéral de la statistique. Un niveau record et nettement supérieur aux attentes du marché (+10,2%). En séquentiel, les prix, calculés aux normes europénnes, affichent une progression de 2,2% après +0,4% le mois précédent et contre un consensus de 1,5%.

Aux normes nationales, l'inflation atteint la barre des 10% contre 7,9% en août et 9,5% attendu par le marché. En séquentiel, les prix affichent une progression de 1,9% contre +0,3% le mois précédent et +1,5% de consensus.

La fin des mesures d'aide temporaires du gouvernement et l'aggravation de la crise énergétique en Europe expliquent notamment cette accélération des prix à la consommation outre-Rhin...

ECO ET DEVISES

Pas de surprise pour la lecture finale du PIB américain. L'économie américaine a donc comme précédemment évalué régressé sur un rythme de 0,6% sur la période d'avril à juin, en ligne avec le consensus des économistes. Les dépenses personnelles de consommation sur la période se sont appréciées sur un rythme de 2%, contre 1,5% de consensus. L'indice des prix rattaché au PIB a grimpé de 9% en lecture finale, contre 8,9% de consensus.

Selon l'outil FedWatch en temps réel, la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base de la Fed le 2 novembre, à l'issue de la future réunion monétaire, est de 62,5%, contre 37,5% pour la probabilité d'un geste de 50 points de base. La banque centrale américaine a déjà relevé par trois fois ses taux de 75 pb, portant la fourchette de taux des fed funds entre 3 et 3,25%.

La parité euro / dollar remonte à 0,9785$ ce soir. Le baril de Brent se négocie plus fermement à 89$.

VALEURS EN HAUSSE

AB Science : +11% avec Atos qui a annoncé que son conseil d'administration ne donnerait pas suite à une offre de rachat de sa branche Evidian pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros.

Bénéteau (+6,5%) : L'Ebitda consolidé du semestre s'est élevé à 115,9 ME, soit 16,2% du chiffre d'affaires (14,8% en 2021). Le résultat net part du Groupe s'est élevé à 52,9ME au 1er semestre 2022, en progression de +12,3% par rapport au 1er semestre 2021.

Nexity remonte de 5% après sa correction d'hier, suivi de Sergeferrari

Thales : +2,7% avec Bassac, Deezer et Guillemot

Lagardere : +2% suivi de Neurones et d'Ipsen (+1,5%) avec McPhy, Bic et Spie

VALEURS EN BAISSE

Orpea (-21%) : Le Résultat Opérationnel Courant s'élève à 81,8 ME, contre 230,7 ME au 1er semestre 2021. Les éléments non courants s'établissent à -251,4 ME. Ils intègrent des charges relatives à la gestion de la crise à hauteur de -20 ME ainsi que des dépréciations d'actifs à hauteur de -186 ME. Le résultat net du 1er semestre 2022 s'établit à -269,4 ME. Il est précisé que les comptes au 30 juin 2022 n'intègrent pas les éventuelles conséquences comptables de la revue stratégique en cours, ainsi que l'issue de négociations actuellement conduites avec des partenaires historiques du Groupe.

Solutions 30 (-18%) : l'EBITDA ajusté s'établit à 29,6 ME à fin juin 2022, contre 49,5 ME un an plus tôt, en baisse de 40% exclusivement imputable à l'activité en France. L'EBIT ajusté s'établit à 6,7 ME au 30 juin 2022, contre 29,6 ME un an plus tôt. Le 1er semestre 2022 intègre 10,3 ME de charges opérationnelles non courantes qui se composent principalement de charges de restructuration et de coûts de transition exceptionnels... Le résultat net part du Groupe atteint -12,3 ME contre 14,1 ME pour la même période de 2021.

Faurecia : -15% avec Plastic Omnium (-13%)

Valneva (-11,7%) a annoncé son intention d'émettre et de vendre environ 40 millions de dollars d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre globale réservée à certaines catégories d'investisseurs, comprenant une offre de ses American Depositary Shares, chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis et un placement privé concomitant d'actions ordinaires dans d'autres pays en dehors des États-Unis.

Ubisoft : -10%, suivi de Korian

Valeo : -9% suivi de Elior, Hexaom

Navya : -7% suivi de Xilam, Alstom, Renault

Casino : -6% en compagnie de Balyo, Carrefour (-5,5%), Rallye, STM

Worldline : -5% avec Vivendi, SoiTec, Eutelsat

Stellantis : -4,5% suivi de Nexans, Rexel, CGG, Aramis

Saint-Gobain : -4% avec Michelin, SG, Mersen, M6