Clôture Paris : le CAC40 reperd 1,43% avec l'accélération de l'inflation

(Boursier.com) — Après 4 séances consécutives de hausse et plus de 300 points repris, le CAC40 a fait marche arrière ce mardi, en repli de 1,43% à 6.468 points, alors que les inquiétudes relatives à l'inflation et donc au rythme de hausse des taux directeurs sont à nouveau bien présentes. L'augmentation des prix dans la zone euro a en effet atteint des niveaux sans précédent au mois de mai : Selon les données préliminaires d'Eurostat, le taux d'inflation annuel est estimé à 8,1% dans la région, contre 7,4% en avril, et 7,8% attendu par les économistes. En ce qui concerne la France, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 5,2% en mai, après +4,8% le mois précédent. Pour ne rien arranger, le baril de pétrole se rapproche des 125 dollars le brent après l'embargo partiel décidé par les européens sur le pétrole russe... L'euro remonte sur les 1,07/$ entre banques.

Le président Biden tiendra ce mardi une réunion inédite dans le bureau ovale avec le président de la Fed, Jerome Powell, leur premier tête-à-tête depuis que Biden a désigné Powell pour un deuxième mandat en novembre 2021... Selon le communiqué de la Maison Blanche, les deux hommes discuteront de l'état de l'économie américaine et mondiale. Dans une chronique du WSJ lundi soir, Biden a déclaré qu'il soutiendrait les efforts de la Fed pour faire baisser l'inflation tout en décrivant ses propres plans pour lutter contre les prix élevés. Biden a défendu ses projets de crédits d'impôt pour l'énergie propre, de mise à niveau des infrastructures, de réparation des chaînes d'approvisionnement, de lutte contre les frais exorbitants facturés par les compagnies de transport maritime, ou d'augmentation de l'accessibilité au logement, ainsi que de réduction du prix des médicaments sur ordonnance et de baisse du coût des soins aux enfants et aux personnes âgées, affirmant que ces projets contribueront tous à lutter contre l'inflation. Biden a également fait valoir que la réduction des déficits budgétaires contribuerait à atténuer les pressions sur les prix, appelant à une réforme du code des impôts pour générer plus de revenus...

Pierre & Vacances (+6,5%) a relevé ses prévisions pour l'exercice 2021/2022 en cours, avec un chiffre d'affaires des activités touristiques supérieur au budget (en croissance de près de 7% par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2019), un Ebitda ajusté groupe également supérieur au budget, estimé à 96 millions d'euros hors bénéfice d'éléments non-récurrents. Cet Ebitda ajusté est revu à la hausse par rapport à la précédente communication du 22 avril 2022 (Ebitda ajusté groupe alors anticipé à 83 millions d'euros hors éléments non-récurrents).

Akwel : +5,5% avec M&P

Lysogène : +4,5% avec Oeneo

SQLI : +3% suivi de Robertet, Waga, K&B, Boiron

Rubis : +2,5% avec Rallye, Valeo, Aures, Ateme

ID Logistics : +2% avec Interparfums, GTT

Colas : +1,5% suivi de LNA, Infotel, Argan

TotalEnergies (+1%) profite de la poursuite de la hausse du baril.

Nacon : +1% avec Kering, Chargeurs

Orange : +0,5% suivi de Vivendi, Faurecia

Nanobiotix : -6% avec Wavestone

Maisons du Monde trébuche de 5%. Fortement secoué la semaine passée après son warning, le spécialiste des articles de décoration et du mobilier fait cette fois les frais d'une note de Citi qui a dégradé le dossier à 'neutre' tout en coupant sa cible de 24 à 14 euros. Le marché est désormais bien partagé sur la valeur puisque selon le consensus 'Bloomberg', 4 analystes sont à l''achat', 4 à 'conserver' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 19,23 euros.

Medincell : -4,5% avec Eramet, Bonduelle, Groupe Gorgé, SMCP, Nicox, Veolia, Orpea, LFE

Airbus et Safran consolident d'environ 3%

IPSOS : -3% avec Haulotte, Derichebourg, FDJ, Scor, Sodexo, DS, Worldline, Genfit

Sodexo : -2,5% avec Innate, Getlink, Gl Events, Korian, Thales

BNP Paribas (-2,2%) compte recruter 7.000 personnes en France cette année, notamment dans les métiers de commerce au service des clients particuliers et entreprises, de l'IT (data, cloud, cybersécurité, etc.) ainsi que des fonctions supports et de contrôle (audit, conformité, risques, etc). Attaché à l'insertion professionnelle, BNP Paribas poursuit par ailleurs son engagement auprès des jeunes. Le Groupe souhaite ainsi accueillir plus de 3.000 nouveaux collaborateurs en CDI, parmi lesquels 2.000 jeunes diplômés, 2.000 alternants, 1.500 stagiaires et 300 VIE partout en France.

Sanofi recule de 1%. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande supplémentaire de licence de produit biologique (supplemental Biologics License Application, sBLA) relative à Dupixent (dupilumab) pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte. Le prurigo nodulaire est une maladie chronique et inflammatoire de la peau qui provoque d'intenses démangeaisons et des lésions cutanées. LA FDA devrait rendre sa décision le 30 septembre 2022.