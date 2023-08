Clôture Paris : le CAC40 reperd 1,26%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Marche arrière pour le marché parisien en cette fin de semaine, avec un CAC40 qui reperd 1,26% à 7.340 points en clôture après deux journées de hausse. Le reflux des prix du pétrole, l'incertitude sur la trajectoire de taux à venir après les propos 'hawkish' d'un membre de la Fed et l'inquiétude sur le secteur immobilier chinois sont autant de facteurs qui ont pesé sur la tendance. Les données ont par ailleurs été un peu moins bonnes qu'espéré du côté de l'inflation aux Etats-Unis cet après-midi... L'indice américain des prix à la production du mois de juillet a en effet augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de marché de +0,2%. Ainsi, l'indicateur progresse de 0,8% sur un an contre +0,7% de consensus. Hors alimentation et énergie cette fois, l'indice des prix à la production affiche également une progression de 0,3% en comparaison du mois précédent, soit une hausse de 2,4% en glissement annuel. Le consensus tablait respectivement sur une hausse de 0,2% et 2,3% après +0,1% et +2,4% en juin... L'euro revient à 1,0950/$ ce soir, tandis que le brent campe à 87$.

VALEURS EN HAUSSE

Nanobiotix : +6% avec Aramis (+4,5%) suivi de CGG, Esso (+4%)

SMCP : +3% avec S30 5+2%) et Exail

Orpea : +1,5% suivi de Innate, Schlumberger

Guillemot : +1% avec Casino, Cie des Alpes, Ose et Altamir

Genfit (+0,3%). La société biopharmaceutique a annoncé la publication de nouvelles données sur la performance clinique de NIS2+ pour la détection chez les patients âgés, de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) à risque, dans Hepatology Communications.

VALEURS EN BAISSE

Atos reperd 4,5% avec McPhy et Forvia, suivi de Teleperformance

Dassault Aviation (-4,5%) est convaincu qu'il sera en mesure d'atteindre son objectif de livrer 35 avions d'affaires Falcon en 2023, mais son carnet de commandes ne devrait pas augmenter autant cette année qu'en 2022. Interrogé par 'Reuters', le vice-président de l'aviation civile de Dassault, Carlos Brana, a affirmé : "nous avons remarqué un petit ralentissement à la fin de l'année dernière, toujours en place cette année car le premier semestre n'a pas été fou de notre côté... Mais maintenant, nous voyons de simples petites turbulences, c'est-à-dire une amélioration par rapport à ce que nous avons vu au cours des premiers mois".

Bolloré : -3,8% avec Valeo, SoiTec, Antin

Antin : -3% suivi de Nacon

Elis : -2,5% avec X-Fab, Mersen, TF1, Argan, Worldline

Kering : -2% avec Ubisoft, Xilam, Amundi et Interparfums

Scor : -1,8% avec Icade

Coface perd 0,8% au lendemain de la présentation de ses comptes semestriels. Des résultats ressortis en repli mais légèrement supérieurs aux attentes des analystes. Sur les six premiers mois de l'année, l'assureur-crédit a enregistré un résultat opérationnel de 184,8 ME, en baisse de -1,8%, pour un chiffre d'affaires de 960 ME, en hausse de 11,1% à périmètre et taux de change constants et de 9,9% en données publiées. Le ratio de sinistralité net est à 40,3% sur le semestre, en hausse de 3,8 points. Cette hausse reflète selon Coface l'augmentation de la sinistralité de fréquence depuis le premier semestre 2021, le nombre de sinistres s'approchant désormais du niveau d'avant la crise Covid, ainsi que le retour de sinistres de taille relativement importante qui restent cependant inférieurs à la moyenne. Le ratio combiné net se situe à 65,5% sur le semestre, en hausse de 2,2 points (et +8,3 points hors effet des schémas gouvernementaux), et la marge de solvabilité atteint 192% à fin juin (vs 201% à fin 2022).

SII (-0,7%). Le spécialiste des métiers de l'ingénieur a réalisé au cours du premier trimestre de son exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 269,3 ME, en hausse de 12,9%. Cette performance est principalement alimentée par le développement des activités à l'international. La performance réalisée au cours de ce premier trimestre permet à SII de réitérer les perspectives attendues pour l'ensemble du premier semestre de cet exercice : une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 8 et 12%, et une marge opérationnelle maintenue entre 9 et 10%.