Clôture Paris : le CAC40 reperd 1,25%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le rebond avait été trop rapide hier (+2,39%) ! Le CAC40 a rendu 1,25% ce jeudi à 6.795 points en clôture. Les doutes sur l'évolution de la pandémie ont rapidement repris le dessus, alors que l'on cerne toujours assez mal le degré de virulence et de contagiosité du nouveau variant Omicron...

Par ailleurs, au moment où le président de la Fed, Jerome Powell, a renoncé à qualifier l'inflation de "transitoire", le dernier Livre Beige de la Fed, publié mercredi soir, souligne que les hausses de prix se sont "généralisées dans tous les secteurs de l'économie" aux Etats-Unis au cours des dernières semaines.

ECO ET DEVISES

Notons que Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor et ex-patronne de la Fed, a indiqué qu'elle était prête à retirer le terme "transitoire" dans sa description de l'inflation. "Je peux convenir que cela n'a pas été une description appropriée de ce à quoi nous avons affaire", a ainsi lancé Yellen, confirmant en cela les récents commentaires de Powell qui avaient secoué les marchés plus tôt cette semaine... Yellen ajoute qu'il incombe à la Fed d'éviter toute spirale haussière sur les salaires et des prix. S'exprimant virtuellement ce jour à l'occasion d'une conférence organisée par Reuters, elle dit par ailleurs comprendre le raisonnement derrière la volonté de la Fed de procéder au tapering. Les comportements des salaires et des prix seront à suivre de près selon Yellen, afin de détecter une éventuelle surchauffe de l'économie américaine. Elle note que l'abaissement de certains tarifs douaniers hérités de l'ère Trump pourrait diminuer quelque peu les pressions inflationnistes, sans que cela ne fasse réellement la différence.

L'euro reste sur les 1,13/$. Le pétrole est faible sous les 70$ le brent, alors que l'OPEP a opté pour un statu quo de sa production.

VALEURS EN HAUSSE

Lisi : +5% suivi de Groupe Crit (+4%) et de Ateme

Oeneo : +3% avec Séché et Eurazeo

Vallourec : +2,5% suivi de Boiron, Danone, CGG et Argan

SES : +1% avec Eiffage, Thermador

Medincell (+1%) a obtenu des financements à hauteur de 4 millions d'euros de Bpifrance et dans le cadre du Plan France Relance, dont 3 ME sous forme de prêt pour le développement d'un médicament longue action à base d'ivermectine visant à protéger pendant plusieurs semaines contre la Covid-19 et ses variants (programme mdc-TTG), et 1 ME sous forme de subvention, issue de l'Appel à projet Résilience du ministère chargé de l'Industrie, qui s'inscrit dans le cadre du plan France Relance, pour son nouveau laboratoire sur le site de Jacou, France. La société fera le point sur le développement de son portefeuille lors de la présentation des résultats semestriels le mercredi 8 décembre.

Valeo gagne 0,5%. Barclays est repassé de pondération en ligne à 'surpondérer' en ciblant un cours de 35 euros.

VALEURS EN BAISSE

STMicroelectronics recule de 6,7%. En cause, Apple a prévenu ses fournisseurs que la demande pour l'iPhone 13 avait diminué, selon des sources citées par Bloomberg. Soitec pâtit aussi de cette information, en baisse de 7%.

ArtMarket : -6% suivi de Neoen, Abivax

Innate : -5% avec FDJ, Nacon, Albioma

Chargeurs : -4% suivi de Atari, P&V, BigBen, P&V, Technip Energies

Alstom (-3%) a indiqué qu'il va transférer à Hitachi Rail les activités liées à la contribution de Bombardier Transport pour le train à très grande vitesse V300 Zefiro. Cette opération s'inscrit dans le cadre des engagements concernant le V300 Zefiro pris par Alstom vis-à-vis de la Commission européenne au titre de l'acquisition de Bombardier Transport.

Eurofins reperd 2,7% à 103,6 euros. Goldman Sachs a abaissé sa recommandation d'achat à 'neutre' avec un objectif de cours de 122 euros.

JC Decaux : -2,5% avec BioMerieux et Rallye