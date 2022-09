Clôture Paris : le CAC40 reperd 1,2% avec la nouvelle pression sur les coûts de l'énergie

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est retombé brutalement dans la zone des 6.000 points ce lundi matin avant de se reprendre un peu dans l'après-midi. L'indice de la bourse de Paris a ainsi évolué de 6.018 points au plus bas de la matinée à 6.093 points à la clôture (-1,2%). Le rebond de vendredi (+2,21%) a donc été en partie gommé avec une rechute qui concerne en particulier les valeurs industrielles cycliques exposées à l'augmentation des coûts de l'énergie.

Gaz et pétrole étaient en effet nettement orientés en hausse aujourd'hui, en raison d'une part de la fermeture du gazoduc Nord Stream 1 et de la décision de l'Opep+ qui va réduire sa production de 100.000 barils par jour le mois prochain, ramenant ses approvisionnements aux niveaux d'août. Il y a tout juste un mois, le cartel avait à l'inverse augmenté sa production de 100.000 b/j, répondant symboliquement à la demande de la Maison Blanche qui souhaitait une hausse de l'offre de brut pour faire baisser les prix. A noter que Wall Street est resté fermé ce lundi pour le Labor Day.

Dans l'agenda de la semaine, la journée de jeudi sera marquée par une réunion cruciale de la BCE, dont les marchés attendent une

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, TotalEnergies gagne finalement plus de 3% à 53,2 euros en bénéficiant de la remontée du pétrole. Le baril de Brent de la mer du Nord progresse de 2,6% à 95,4 dollars après la décision de l'Opep+.

* Une seule autre hausse significative parmi les valeurs du CAC40 : Thales s'adjuge 2,3% à 123 euros.

* Euroapi gagne 2,7% à presque 27 euros. Oddo BHF a revalorisé l'ex-division de Sanofi de 17,8 à 20 euros ('surperformer').

VALEURS EN BAISSE

* Le secteur automobile souffre en particulier des craintes de récession : Valeo et Faurecia reculent de plus de 8%, Renault et Stellantis d'environ 5%.

* Alstom, Saint-Gobain ou ArcelorMittal perdent aussi de 3 à 5%. Tous ces groupes sont très exposés à une forte hausse de la facture des coûts de l'énergie.

* Le secteur bancaire n'est guère épargné avec plus de 2% de baisse pour BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole.

* Remy Cointreau recule de 3% à 177,5 euros. Exane BNP Paribas a dégradé Remy Cointreau à 'neutre' avec un objectif réduit de 235 à 199 euros.