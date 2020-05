Clôture Paris : le CAC40 reperd 0,89%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après son gros rebond de plus de 5% hier, le CAC40 a reperdu 0,89% ce mardi à 4.458 pts dans un marché qui reste volatil.

La cote américaine, qui s'était distinguée hier soir avec les espoirs économiques et sanitaires, hésite aussi ce mardi... Les opérateurs se montrent donc un peu plus prudents, alors que du côté des matières premières, le baril de brut WTI se stabilise sur le Nymex à 32$, après s'être offert hier soir un nouveau bond de plus de 8%, au plus haut depuis plus de deux mois. Les cours du brut restent soutenus par les signes de reprise de la demande et les réductions de production...

ECO ET DEVISES

Sur le front économique, Jerome Powell, le président de la Fed, s'exprime encore ce mardi, devant le Comité bancaire du Sénat américain, avec le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin... Le sujet principal et essentiel concerne toujours les programmes de stimulus approuvés à ce stade. Le patron de la Fed estime que "l'étendue et la rapidité de la crise sont sans précédent moderne, significativement pires que toute récession depuis la Seconde Guerre mondiale". Powell affirme que les retombées économiques de l'épidémie de coronavirus ont causé "une douleur difficile à exprimer". Powell ajoute que les États-Unis sont au milieu d'une crise sans précédent.

Mnuchin a déclaré pour sa part que le Trésor américain est prêt à des pertes pour soutenir l'économie chancelante des Etats-Unis, victime de la crise sanitaire.

Dimanche, Powell avait évoqué une reprise progressive, mais aussi appelé à "ne pas parier contre l'économie américaine à moyen terme". Il avait ainsi rassuré les marchés lors d'une interview dimanche à la chaîne américaine 'CBS' dans l'émission "60 Minutes". Powell juge que la reprise prendra du temps et sera progressive, mais affirme que la crise actuelle n'est pas comparable à la Grande Dépression des années 1930. Le banquier estime que l'économie devrait se reprendre plus vite que dans les années 1930, malgré une profonde récession, et surtout un chômage très élevé qui pourrait atteindre ponctuellement 25%.

Jerome Powell s'est néanmoins montré confiant dans la capacité de l'économie américaine à surmonter la crise du Covid-19 en affirmant qu'"a long terme et même à moyen terme, il ne faut pas parier contre l'économie américaine". Il a aussi réaffirmé que la Fed allait faire le nécessaire pour continuer à soutenir l'économie et les marchés financiers tant que durera la crise du Covid-19. Le patron de la Fed a répété qu'il voyait un redémarrage de l'économie au deuxième semestre 2020, ajoutant que la véritable reprise dépendrait de la vitesse à laquelle un vaccin sera trouvé pour lutter contre le coronavirus.

Donald Trump reste quant à lui très 'remonté' contre l'Organisation Mondiale de la Santé. Le président américain a ainsi affirmé que la suspension du financement US à l'OMS deviendrait permanente si l'organisation ne s'engage pas sous 30 jours à procéder à des améliorations significatives. Trump pourrait aussi reconsidérer l'adhésion des USA à l'OMS. "Si l'OMS ne s'engage pas à des améliorations majeures dans les 30 prochains jours, je rendrai permanent mon gel du financement des Etats-Unis à l'OMS et reconsidérerai notre adhésion", a indiqué Trump dans une lettre au directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, publiée sur Twitter. Trump demande que l'OMS démontre son indépendance vis-à-vis de la Chine...

L'euro reste au-dessus des 1,09/$ entre banques sur les devises.

VALEURS EN HAUSSE

Genfit reprend 6%. Après l'échec de sa molécule phare, le groupe a divulgué aujourd'hui une trésorerie et équivalents de trésorerie de 252 millions d'euros au 31 mars 2020 contre 276,7 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Linedata : +6% avec MdM

2CRSI : remonte de 4% avec Jacquet et K&B

Kering : +2,5% avec LVMH et AST Groupe

Devoteam : +2% suivi de Trigano, SII

CNP : +1,5% avec Catana, Chargeurs, AXA et Soitec

VALEURS EN BAISSE

DBV : -16% avec Klepierre (-13%)

Renault (-11%) et PSA Groupe (-5,5%) rechutent. Selon les données de l'Association des constructeurs automobiles européens, les immatriculations de voitures particulières neuves ont plongé de 76,3% le mois dernier (en glissement annuel). Alors que la plupart des concessionnaires ont dû fermer leurs portes en raison de la pandémie de coronavirus, seuls 270.682 véhicules neufs ont été commercialisés en avril.

SoLocal (-11%) a confirmé hier s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20% en 2020, en raison de la crise provoquée par le Coronavirus. En mars dernier, le groupe, qui capitalise désormais moins de 100 ME en Bourse, annonçait suspendre son coupon obligataire de mars. SoLocal avait ensuite suspendu sa guidance 2020. Aujourd'hui, la société suspend aussi le coupon obligataire prévu le 15 juin. Solocal estime que la chute de ses ventes entraîne une réduction de 25% de ses encaissements par rapport à l'an passé. Enfin, un prêt garanti par l'Etat est en discussion avec les banques.

Technicolor : -10% suivi de Eutelsat

Natixis efface son rebond de lundi, en repli marqué de 9,5%. La banque du groupe BPCE a annoncé hier soir avoir pris deux nouveaux engagements dans sa politique de transition énergétique et climatique. Natixis va tout d'abord cesser de financer les projets dédiés et les entreprises actives dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz de schiste et met en place un calendrier de sortie totale du charbon thermique avec une échéance à 2030 pour les pays de l'UE et de l'OCDE et à 2040 pour le reste du monde. En outre, Natixis décide de ne plus soutenir les entreprises qui développent de nouvelles capacités de centrales à charbon ou de mines de charbon thermique.

Air France KLM rechute de 9% dans un secteur toujours mis à rude épreuve par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19. La compagnie française a annoncé hier soir la reprise progressive de ses vols d'ici la fin juin, avec une augmentation graduelle du nombre de fréquences et de destinations, en particulier vers la France métropolitaine, les Outre-mer et l'Europe. Hors du Vieux continent, Bangalore, Beyrouth, Bombay, Delhi, Dubaï, Le Caire, Cotonou, Douala, Yaoundé ou encore Chicago, New York, Los Angeles, Mexico City et Montréal seront desservis. Ce programme de vols représentera environ 15% de la capacité déployée habituellement à cette période et sera assuré par 75 appareils de la flotte d'Air France, laquelle comprend 224 avions.

Sodexo : -8% avec Suez, SES, Nexans et GTT (-7%)

Bolloré : -6% suivi de Alstom, Plastivaloire

Thales : -5% avec Innate, Virbac, Bouygues

Eurofins Scientific (-4,5%) est pénalisé par son appel au marché destiné à accroître ses capacités de tests de dépistage du coronavirus. Le laboratoire a levé 535 millions d'euros à la suite de l'émission d'un million de nouvelles actions auprès d'investisseurs institutionnels.

Edenred : -4% avec Valeo, Remy Cointreau, SG et Getlink