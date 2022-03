Clôture Paris : le CAC40 reperd 0,74%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Les prises de bénéfices l'ont emporté logiquement sur le CAC40 ce mercredi sur le CAC40 qui recule de 0,74% à 6.741 points, après le gros rebond (+3,08%) d'hier, dans la foulée des signaux "positifs" décelés par le président ukrainien Zelensky après l'annonce russe d'une "réduction de l'activité militaire" autour de Kiev... L'Ukraine a proposé d'adopter un statut neutre en échange de garanties sur la sécurité du pays. De leur côté, les forces russes cherchent vraisemblablement à recentrer leur puissance de frappe vers les régions séparatistes de Donetsk et de Lougansk. Effet tactique ou choix définitif dans ce conflit ? Difficile de se faire une opinion définitive, les investisseurs se montrant plus prudents aujourd'hui face à la poursuite des bombardements russes sur l'Ukraine... Moscou a certes salué la formulation écrite par l'Ukraine de ses demandes pour mettre fin au conflit, "mais ne voit pas d'avancée majeure dans les négociations pour l'instant". C'est du moins ce qu'a affirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant "qu'un long travail restait nécessaire"...

ECO ET DEVISES

D'après le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé américain, les créations de postes au mois de mars 2022 ont été au nombre de 455.000, contre 444.000 de consensus FactSet et près de 486.000 pour la lecture révisée de février. Les petites entreprises ont généré 90.000 postes en mars, les moyennes 188.000 et les grandes 177.000. Le secteur de la production de biens a généré 79.000 emplois, alors que les services ont compté pour 377.000 créations.

Les chiffres finaux du PIB américain pour le quatrième trimestre 2021 ont fait ressortir une croissance en rythme annualisé de 6,9%, après une lecture préliminaire de 7%. Le consensus FactSet était de 7%. L'indice des prix rattaché au PIB a grimpé au rythme de 7,1% contre 6,9% de consensus de marché. Les dépenses personnelles de consommation se sont appréciées quant à elles sur un rythme de 2,5%, contre 3,1% de consensus Bloomberg et 3,1% pour la lecture antérieure. Sur l'ensemble de l'année 2021, l'économie américaine a progressé de 5,7%, sa plus forte expansion depuis 1984...

Selon le rapport du Département américain à l'Energie ce mercredi, les stocks domestiques de brut aux États-Unis, hors réserve stratégique, ont baissé de 3,4 millions de barils sur la semaine close au 25 mars, en comparaison de la semaine antérieure. Les stocks d'essence ont eux augmenté de 0,8 million de barils. Les stocks de produits distillés, enfin, ont progressé de 1,4 million de barils par rapport à la semaine précédente. Le baril remonte ce soir sur les 113,50$ le brent. L'euro pointe plus fermement à 1,1165/$.

VALEURS EN HAUSSE

Abionyx Pharma (+19%) a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation de médicament orphelin (ODD - Orphan Drug Designation) à la Bio-HDL CER-001 pour le traitement du déficit en lécithine-cholestérol acyltransférase (LCAT).

Gensight : +5% avec M&P, Fermentalg, SergeFerrari (+4,5%)

Vallourec : +3,5 avec Assystem, Eramet, Ateme

Largement en tête du CAC40, TotalEnergies reprend près de 2,5% pendant que le baril de Brent remonte à plus de 112 dollars.

Orapi : +2,5% avec Icade, Ipsen

Pernod Ricard : remonte de 2% avec Thales, Haulotte, DBV

Guerbet grimpe de 1,7%, alors que le groupe a annoncé que l'Agence européenne des médicaments (EMA) et la Food and Drug Administration (FDA) américaine avaient accepté d'évaluer les dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché de Gadopiclenol, un produit de contraste macrocyclique expérimental à base de gadolinium. Guerbet a récemment soumis une NDA (New Drug Application, demande d'AMM) à la Food and Drug Administration (FDA) américaine, ainsi qu'une demande d'AMM centralisée à l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour Gadopiclenol. La FDA a accepté la demande d'examen prioritaire, ce qui l'engage à statuer sur le dossier d'ici le 21 septembre 2022.

Sanofi : +1,5% avec Catana, Valneva, Tarkett, Klepierre, Carrefour, Innate

Genfit : +1% suivi de Synergie, Euronext, EDF

VALEURS EN BAISSE

A l'inverse d'hier, Renault occupe la plus forte baisse du CAC40 (-4%). De la même manière, les équipementiers Faurecia et Valeo redonnent respectivement 8% et 6%.

Ose : -5% avec Technip Energies (-4%), Mersen, Groupe Gorgé (-3,5%) avec Arkema, JC Decaux, Elior, K&B, Rallye et Michelin

Société Générale et BNP Paribas reperdent aussi près de 2%, suivi d'Air France KLM, Kering, Alstom, Wendel, Chargeurs, Casino et Dior

Danone se replie aussi de 2%, alors que le broker Jefferies reste à l'achat sur le dossier, mais avec une cible ajustée en baisse de 64 à 58,50 euros.