Clôture Paris : le CAC40 reperd 0,61%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Fin de semaine en repli pour le CAC40 après son vif rebond d'hier sur les 6.600 pts. L'indice de la bourse de Paris reperd 0,61% à 6.560 pts en clôture. La volatilité reste de mise sur les marchés financiers sur fond de tension persistante des cours de l'énergie, à commencer par le pétrole qui culmine au plus haut depuis 3 ans sur le baril de brent et au plus haut depuis 7 ans sur le WTI.

ECO ET DEVISES

D'après le rapport du Département américain au Travail, les créations de postes non-agricoles sont ressorties au nombre de 194.000 le mois dernier, contre un consensus de marché de 500.000 ! Les créations d'emplois dans le privé ont atteint 317.000, contre 455.000 de consensus. Le taux de chômage est, en revanche, tombé à 4,8%, contre 5,2% un mois avant et 5,1% de consensus. Le taux de participation à la force de travail n'a pas beaucoup évolué, à 61,6% contre 61,7% en août.

Très suivi compte tenu de l'accélération actuelle de l'inflation, le salaire horaire moyen a grimpé de 0,6% par rapport au mois antérieur contre +0,4% attendu. Sur un an, le salaire horaire moyen augmente de 4,6% après +4% en août. A noter que les créations de postes pour les deux mois de juillet et d'août ont été révisées à la hausse avec un gain cumulé de 169.000 postes. Pas suffisant toutefois pour rassurer sur l'état de santé du marché du travail de la première économie mondiale.

Sur le marché obligataire, la volatilité est forte en cette fin de semaine. Repartis à la baisse à la suite de la publication des données sur l'emploi, les rendements obligataires se tendent à nouveau nettement avec un taux du T-Bond à 10 ans qui prend désormais 2,8 points de base, à 1,601%, au plus haut depuis le mois de juin.

Le pétrole reste haut perché sur les 83$ le brent, soit un pic depuis 3 ans. L'euro recule à 1,1570/$.

VALEURS EN HAUSSE

Nacon : +6% avec STEF (+5%)

Les valeurs pétrolières restent recherchées et TechnipFMC et Vallourec gagnent environ 5,5%.

TotalEnergies affiche la plus forte hausse des valeurs du CAC40, sur un gain de 1,5%. Le titre gagne plus de 4% sur la semaine.

Faurecia gagne encore 4% avec Maurel et Prom, suivi de Cie des Alpes,

2CRSI : +3% avec Eramet

Verallia poursuit sur sa lancée avec un titre qui prend encore 2,5%. Ayant atteint ses précédents objectifs moyen terme avec un an d'avance, le spécialiste des emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires a profité hier d'une journée investisseurs pour présenter sa feuille de route stratégique 2022-2024. A taux de change et périmètre constants, la croissance organique des années 2022 à 2024 est attendue entre 4 et 6%, dont la moitié provenant des volumes et l'autre du prix/mix, et dans l'hypothèse d'une inflation modérée des coûts des matières premières et de l'énergie après 2022. La marge d'Ebitda ajusté est anticipée à 28-30% en 2024. Le free cash-flow cumulé serait d'environ 900 millions d'euros sur trois ans, avec des capex récurrents et stratégiques à environ 10% des ventes, et en incluant les investissements liés au CO2 et 3 nouveaux fours d'ici 2024.

Synergie : +2% avec Tikehau, CGG, Vetoquinol, Technip Energies, Renault, Saint-Gobain, SMCP

Xavier Niel poursuit sa montée au capital d'Unibail-Rodamco-Westfield (+1,6%). L'entrepreneur a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 octobre, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés par actions simplifiées Rock Investment et NJJ Market qu'il contrôle, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de la société immobilière et détenir indirectement, 32.206.982 actions URW, représentant autant de droits de vote, soit 23,24% du capital et des droits de vote de cette société. M. Xavier Niel agit de concert avec les sociétés NJJ Holding, NJJ Market et Rock Investment qu'il contrôle et n'a pas l'intention de prendre le contrôle d'URW.

VALEURS EN BAISSE

Casino abandonne près de 4%, plombé par le warning et le report de l'appel au marché de Cnova. Le report de la levée de fonds de Cnova est une "mauvaise nouvelle" pour Casino, car il supprime une source potentielle d'entrée de trésorerie pour le distributeur, qui tente de réduire davantage sa dette, explique Bryan Garnier. Il "reste à voir" si Casino devra financer le plan d'affaires de Cdiscount en interne ou revoir à la baisse les ambitions de sa division e-commerce. L'analyste souligne que Cdiscount et Casino ont attendu "aussi longtemps que possible pour éduquer les investisseurs" et augmenter la valorisation mais qu'ils ont "raté le train" à cause de la volatilité du marché, de la hausse des rendements et aussi parce que la nouvelle markerplace de Cdiscount en tant qu'activité de services n'a pas suffisamment d'expérience pour attirer les investisseurs.

SoiTec : -3% avec Catana

STMicroelectronics recule de 2% en cette fin de semaine en bourse de Paris. Outre la poursuite de la remontée des rendements obligataires qui pénalise l'ensemble du compartiment technologique, l'actualité autour du groupe franco-italien est également marquée par l'avertissement sur résultats d'AAC Technologies, l'un des fournisseurs asiatiques d'Apple. AAC, qui a chuté de 14% à Hong Kong, a expliqué son warning par l'impact des taux de change, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la hausse des coûts, ou encore les retards et l'annulation de certains modèles de téléphones.

Inventiva : -2% avec Savencia, Veolia et Essilor, suivi de DS, S30 et Danone

L'Oreal : -1,5% avec Kering, LVMH, Hermes, Dior et Schneider