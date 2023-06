Clôture Paris : le CAC40 reperd 0,51%, de retour sous les 7.300 pts après la BCE

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le marché parisien a consolidé ses positions au sortir d'une série de 3 séances de hausse, au lendemain du statu quo monétaire de la Réserve fédérale, de nouvelles données économiques décevantes en Chine et d'un nouveau relèvement des taux de la BCE. Le CAC40 cède 0,51% à 7.291 points en clôture. Hier soir, la Fed a douché les espoirs des marchés sur une potentielle baisse de taux d'ici la fin de l'année... Comme anticipé, la Banque centrale a opté pour le statu quo sur les taux, mais Jerome Powell a rejeté l'éventualité d'une diminution du coût du crédit en 2023, et a, au contraire, déclaré que les membres du FOMC étaient favorables à ce que le durcissement monétaire se poursuive. La Fed a ainsi laissé la porte ouverte à deux autres relèvements d'un quart de point chacun d'ici la fin de l'année face à la solidité de l'économie.

Côté BCE, cette dernière a décidé de relever ses taux d'intérêt pour la huitième fois d'affilée et a laissé la porte ouverte à d'autres hausses, poursuivant le resserrement de sa politique monétaire malgré les signes de faiblesse l'économie en zone euro... Comme attendu par les marchés, la BCE a choisi de relever ses taux d'un quart de point, ce qui porte son taux de dépôt à 3,50%, son plus haut niveau depuis 22 ans.

Elle a également annoncé qu'elle s'attendait à ce que l'inflation "reste au-dessus de son objectif de 2% jusqu'en 2025 inclus"..."Les décisions futures du Conseil des gouverneurs feront en sorte que les taux d'intérêt directeurs de la BCE soient fixés à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer le retour au plus tôt de l'inflation au niveau de l'objectif de 2% à moyen terme, et qu'ils soient maintenus à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire", a déclaré la présidente de la BCE lors d'une conférence de presse.

Christine Lagarde a ajouté que les hausses de salaires et celles des prix par les entreprises deviennent des facteurs d'inflation de plus en plus importants...

L'euro a aussitôt grimpé face au billet vert, à 1,0935$ ce soir. Le baril de Brent remonte à 74$.

VALEURS EN HAUSSE

Balyo s'envole de 51% à 0,82 euro, alors que SoftBank va lancer une OPA amicale en numéraire au prix de 0,85 euro par action. Cette offre représente une prime d'environ 54,3% par rapport au cours de bourse moyen pondéré par les volumes sur les 30 derniers jours de bourse. Le Conseil d'administration de Balyo a accueilli favorablement ce projet. SoftBank a l'intention de retirer la société de la cote. Les actionnaires historiques de Balyo (dont Bpifrance, Linde Material Handling, Hyster Yale), Thomas Duval (co-fondateur), et plusieurs actionnaires institutionnels, se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à l'offre. Oddo BHF note que le prix offert est très loin du cours d'IPO de 5,1 euros en juin 2017, mais souligne aussi que l'exécution du BP est aussi très éloignée des attentes initiales...

Orpea remonte de 15% avec ArtMarket (+6%)

Haffner Energy (+6%) a fait part de l'acquisition de la société Jacquier, entreprise familiale spécialisée dans la chaudronnerie industrielle et la mécanique générale située dans la Marne. Cette acquisition s'inscrit dans la continuité d'un partenariat engagé avec la société Jacquier depuis 2017 pour la fabrication et l'assemblage d'équipements stratégiques destinés aux modules de production d'hydrogène et de gaz renouvelables développés par Haffner Energy.

Gensight (+5%) et Erytech (+4%)

IPSOS : +3% avec LNA Santé

Renault : +2,5% avec Transgène, Teract, SII, Ose

Genfit : +1,7% avec Sword et Mercialys

Casino (+0,3%) a reçu de la société Fimalac une lettre par laquelle elle confirme étudier une éventuelle participation pour un montant de 150 millions d'euros à la proposition de renforcement des fonds propres de EP Global Commerce.

VALEURS EN BAISSE

Prodways plonge de 22%, logiquement et lourdement sanctionné après son profit warning... Le management anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de +5% par rapport à 2022 (contre "autour de +10%" précédemment) et une marge d'EBITDA courant autour de 8% (contre "autour de 12%" précédemment). La base de revenus récurrents de Prodways, qui représente environ 60% du chiffre d'affaires, reste solide mais ne compense pas le décalage des investissements de clients dans des nouveaux projets industriels, notamment en raison du contexte de financement tendu. En conséquence, les livraisons de nouvelles imprimantes 3D, ainsi que les ventes de matières associées à ces nouvelles imprimantes, sont revues à la baisse pour 2023, a expliqué le groupe. Compte-tenu du levier opérationnel, la revue à la baisse de la guidance de revenus entraîne une baisse mécanique de guidance de la marge d'EBITDA courant 2023. La profitabilité 2023 est également impactée par le renforcement des équipes de Prodways, qui se structure cette année afin de réaliser son plan de développement à 5 ans.

Inventiva : -8% suivi de M&P (-4%) avec Rubis et Lectra

Alten : -3% avec Mauna Kea, OVH, SES Imagotag

Rexel : -2,5% avec Alstom, Vallourec, Gl Events, AB Science

Antin : -2% suivi de Xilam, Lagardère, SG, BNP Paribas

Worldline : -1,5% suivi de Trigano, LDC, Manitou, Scor, STM, JC Decaux, SEb et P&V

Hermès (-1,1%) et Kering (-1,2%) perdent du terrain après de nouvelles données décevantes en Chine. D'après le Bureau national de la statistique, les ventes au détail ont bondi de 12,7% en mai en rythme annuel, mais ont déçu puisque les analystes anticipaient en moyenne une progression de 13,6% après +18,4% le mois précédent.

Saint-Gobain (-1%) a conclu un accord en vue de l'acquisition de Hume Cemboard Industries Sdn Bhd (HCBI), acteur de référence sur le marché de la plaque ciment pour façades, cloisons et plafonds en Malaisie. HCBI opère une usine de production et emploie 280 personnes dans l'ouest de la Malaisie pour un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros. Cette offre de plaques est une solution légère de référence, à fort potentiel de croissance, largement utilisée pour une vaste gamme d'applications. Elle complète parfaitement l'offre existante du groupe, notamment de plaques de plâtre en Malaisie. Au Vietnam, une telle combinaison de plaques a rencontré un franc succès, grâce à une base clients, des applications et des canaux de distribution similaires. En Malaisie, cette acquisition fait suite à celle récente de Best Crete dans la chimie de la construction (solutions de revêtements de sols à base de résine).

Vente-unique.com perd 0,4% après la publication de ses comptes semestriels. Le groupe a fait état d'un résultat opérationnel courant ressort à 3,7 ME pour un chiffre d'affaires de 81ME. Le taux de marge brute atteint 55%, contre 56,2% au 1er semestre 2021-2022 et 49,6% au 2nd semestre 2021-2022. Le ma,nagement se dit capable de maintenir un niveau régulier de retour à ses actionnaires (rendement moyen de 3% / an depuis l'introduction en Bourse) tout en préservant un solide niveau de trésorerie (18,4 ME), pour 32 ME de fonds propres et aucune dette financière (hors dette locative IFRS 16 et crédit-bail mobilier pour 21,9 ME). Le groupe confirme son retour progressif à la croissance et son ambition d'améliorer ses résultats sur l'exercice, afin de reprendre sa marche en avant vers ses objectifs à moyen terme.

Engie (-0,5%) entend devenir un acteur incontournable de la mobilité électrique, levier majeur pour accélérer la décarbonation des transports. C'est pourquoi le Groupe crée une nouvelle marque : Engie Vianeo. À l'horizon 2025, Engie a pour ambition de développer 12.000 points de charge électriques en France pour les véhicules légers et les poids lourds. Dès le mois de juin, les électro-automobilistes découvriront peu à peu la marque ENGIE Vianeo qui est déployée sur les 1.000 premiers points de charge déjà opérationnels et répartis dans toute la France.