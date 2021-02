Clôture Paris : le CAC40 reperd 0,36%

Alors que le CAC40 pointait au-dessus des 5.700 points ce matin, jusqu'à 5.719 points, l'indice a finalement perdu 0,36% à 5.670 pts en clôture.

La cote américaine repasse aussi en territoire négatif ce soir, cédant aux prises de profits suite aux nouveaux sommets du Nasdaq inscrits hier à plus de 14.000 pts. Quant au Bitcoin, 'star' de la semaine, dopé en particulier par l'improbable investissement en trésorerie de Tesla pour 1,5 milliard de dollars, il consolide sur les 44.000$...

ECO ET DEVISES

Sur le front économique à Wall Street ce jour, l'indice américain des prix à la consommation pour le mois de janvier 2021 est ressorti en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de marché, contre une hausse révisée à 0,2% un mois avant. Hors alimentation et énergie, l'indice des prix a été stable en janvier, contre +0,2% de consensus.

Les stocks de grossistes du mois de décembre aux USA sont ressortis en hausse de 0,3%, contre 0,1% de consensus. Le dernier rapport hebdomadaire du Département américain à l'énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 5 février, a fait pour sa part ressortir une forte baisse de 6,6 millions de barils sur les stocks de brut hors réserve stratégique, soit un retrait plus prononcé que prévu.

La tendance sur les marchés se retourne donc quelque peu depuis quelques instants. Les investisseurs anticipent néanmoins toujours l'adoption d'un vaste plan de relance outre-Atlantique, avec un soutien budgétaire qui devrait accompagner la croissance et un déploiement parallèle des vaccins contre le nouveau coronavirus. Le président Joe Biden a déclaré hier être en accord avec une proposition des législateurs démocrates visant à limiter ou supprimer graduellement l'accès des plus aisés aux aides programmées dans le cadre du plan de 1.900 milliards de dollars. Le projet prévoit des chèques de stimulus de 1.400$ pour les Américains gagnant jusqu'à 75.000$ et les ménages aux revenus inférieurs à 150.000$. Biden est aussi en relation avec les dirigeants républicains au sujet du plan. Il doit par ailleurs s'entretenir avec certains dirigeants d'entreprises (Walmart, Gap, JPMorgan...) à propos des salaires minimums ou encore des infrastructures. L'euro pointe ce soir à 1,2130/$. Le pétrole monte à 61,60$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Genfit grimpe de 23% suivi de Mauna Kea (+7%) et de Esi Group

Natixis (+7,5%) : BPCE va déposer un projet d'offre publique visant les 29,3% du capital de Natixis qu'elle ne détient pas au prix de 4 euros par action Natixis (dividende attaché). BPCE a annoncé son intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire visant la totalité des titres non détenus par elle dans l'hypothèse où les actionnaires minoritaires ne détiendraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote de la Société à l'issue de l'offre.

Eramet : +6% avec Xilam (+3,5%) et Klepierre (+3%)

Plastivaloire : +3% avec Séché, Derichebourg

Société Générale (+2,8%) enchaîne une huitième séance consécutive dans le vert. Les investisseurs semblent retenir le positif de la publication de la banque rouge et noire, mettant notamment de côté les faibles performances de l'activité de trading. Le groupe financier a enregistré, au quatrième trimestre, un bénéfice net de 470 millions d'euros, en repli de 28,1% pour un produit net bancaire en recul de 6% à 5,838 milliards d'euros. Le consensus tablait sur un profit de 323,9 ME. Le coût net du risque s'est inscrit à 689 millions d'euros contre 954 ME estimés par les analystes. Sur l'ensemble de 2020, la SocGen affiche une perte nette part du groupe de 258 millions d'euros, le premier résultat déficitaire de la banque depuis trois décennies. Malgré une seconde partie d'année 2020 mieux orientée, le groupe n'est pas parvenu à compenser les lourdes pertes enregistrées en début d'exercice sur fond de crise sanitaire. Une période marquée par d'importantes dépréciations dans les activités de marché et un bond des provisions pour risque de crédit. Pour 2021, Société générale table sur une légère croissance des revenus, ainsi qu'une diminution du coût du risque et confirme son objectif d'un taux de distribution de 50% du résultat net part du groupe sous-jacent. Le groupe proposera à l'assemblée générale au printemps le paiement d'un dividende de 0,55 euro par action en numéraire puis prévoit pour la fin de l'année un plan de rachat d'actions d'un montant équivalent à celui consacré au dividende, soit environ 470 millions d'euros.

BNP Paribas gagne encore 2,8% dans le sillage de la SG.

Worldline s'adjuge 2,5%. Le titre du spécialiste des services de paiements électroniques grimpe dans le sillage de son concurrent néerlandais Adyen qui flambe de près de 10% à Amsterdam. Le groupe batave évolue sur un plus haut historique en bourse après avoir dévoilé des comptes trimestriels supérieurs aux attentes des analystes et rehaussé son objectif de marge de long terme au-dessus de 65%, contre 55% précédemment. Adyen a enregistré un EBITDA de 236,8 millions d'euros au second semestre pour des revenus nets de 379,4 ME. Dans l'ensemble, la pandémie a contribué à ce qu'Adyen traite 174,5 milliards d'euros de paiements sur la période, soit une augmentation de 29% sur un an avec le bond des dépenses en lignes des ménages coincés chez eux par les mesures de confinement.

Vallourec : +2,5% avec Claranova, Vicat, Lagardere

Publicis : +1,5% avec M6, TF1, Orange, Eutelsat

Virbac : +1% suivi de Amundi, Eurazeo et de CNP

TechnipFMC gagne 0,2%. Technip Energies, à quelques jours de son entrée en Bourse par spin-off, vient de remporter un méga contrat de 13 Mds$ en compagnie de son partenaire japonais Chiyoda, au Qatar, pour augmenter de plus de 40 % la production de gaz naturel liquéfié du pays. La partie du projet confiée à la coentreprise franco-japonaise totalise donc 13 milliards de dollars, dont la moitié pour Technip. Elle consiste en la livraison de quatre unités géantes de liquéfaction de gaz - d'une capacité de 8 millions de tonnes de GNL par an chacune - et d'infrastructures associées. Les nouvelles installations qataries seront reliées au plus grand gisement de gaz naturel au monde , le champ offshore North Field, que le Qatar partage avec l'Iran. Le North Field East Project représente un investissement total de 29 milliards de dollars.

VALEURS EN BAISSE

Ubisoft (-7%), sanctionné malgré un troisième trimestre record avec plus d'un milliard de net bookings. L'éditeur de jeux vidéo a en effet resserré vers le bas ses objectifs 2020-2021 et sa très belle performance était largement anticipée par le marché. Si la pandémie de coronavirus a permis de stimuler la demande auprès de joueurs contraints de rester chez eux, elle a également retardé le développement de nouveaux jeux vidéo, et conduit Ubisoft, face aux difficultés du télétravail en octobre dernier, à décaler les sorties de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine sur l'exercice 2021-2022. Afin de refléter la très bonne performance du troisième trimestre ainsi que les mises à jour récemment annoncées du calendrier de lancement de certains jeux et contenus additionnels, le management vise désormais un net bookings entre 2,22 et 2,28 MdsE contre 2,2-2,35 MdsE précédemment et un résultat opérationnel non-IFRS entre 450 et 500 ME, soit le milieu de la fourchette visée auparavant (entre 420 et 520 ME), nettement en deçà du consensus de 496 ME. Pour l'année à venir, le groupe se contente d'indiquer à ce stade une nouvelle croissance de ses revenus avec des messages qui incitent clairement à la prudence quant au niveau de rentabilité, explique Midcap Partners. 2021-2022 pourrait donc confirmer son statut d'année de transition. Dans cette optique, le courtier maintient son avis 'neutre' et son objectif de 75 euros.

Lisi : -6% avec Atari et Lysogène

Guillemot : -5% avec Tarkett, Cibox

STM : -2% avec Haulotte, Navya, Dior

Air Liquide (-2%) a dégagé l'an passé un résultat opérationnel courant de 3,79 milliards d'euros, en repli de 0,1% en publié mais en hausse de 3,6% en comparable, pour un chiffre d'affaires de 20,485 milliards d'euros, en retrait de 1,3% en données comparables. La marge opérationnelle s'améliore de 120 points de base à 18,5% et le résultat net récurrent augmente de 1,5% à 2,341 MdsE. Des résultats légèrement supérieurs aux attentes du marché. Le groupe a par ailleurs renoué avec la croissance au quatrième trimestre.

Savencia : -1,5% en compagnie de Valeo, Alten, FNAC Darty, Sodexo et Stellantis