Clôture Paris : le CAC40 reperd 0,28%

Le CAC40 qui perdait jusqu'à 2% ce matin, n'abandonne finalement que 0,28% en clôture à 6.537 points. Le secteur bancaire était plus discuté en début de séance, avant de se reprendre sur fond de petite accalmie sur les taux dans l'après-midi... Les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de mars sont ressortis au plus haut depuis 1981, mais les opérateurs ont voulu les relativiser en se concentrant sur les indices hors énergie et alimentation qui sont restés relativement contenus.

L'indice des prix à la consommation du mois de mars aux Etats-Unis a augmenté de 1,2% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de 1,1%. Les prix de l'énergie flambent de 11% en mars et ceux de l'alimentation de 1%. Sur un an, l'inflation atteint 8,5%, un record, contre 8,4% de consensus FactSet et 7,9% pour la hausse de février qui constituait déjà un plus haut de 40 ans. Hors alimentaire et énergie cette fois, le CPI s'est apprécié de 0,3% contre 0,5% de consensus. Il progresse de 6,5% sur un an contre 6,6% de consensus.

La Fed devrait dévoiler deux hausses de taux d'un demi-point consécutives en mai et juin afin de contrer l'inflation, d'après les économistes sondés par Reuters, qui estiment par ailleurs à 40% la probabilité d'une récession aux États-Unis l'année prochaine. Alors que le chômage est tombé au plus bas historique, mais que l'inflation pointe au plus haut de 40 ans aux USA avec la flambée des prix de l'énergie, des matières premières et des denrées alimentaires, les observateurs jugent donc que la banque centrale américaine doit agir rapidement.

Selon cette enquête Reuters réalisée entre le 4 et le 8 avril auprès de plus de 100 économistes, le taux des fed funds serait donc porté à 1,25-1,50% à l'issue de la réunion monétaire de juin... L'écrasante majorité des économistes tablent sur une hausse de 50 points de base en mai et 56 d'entre eux sur un relèvement équivalent en juin. La Fed pourrait ensuite opter pour des hausses plus classiques d'un quart de point au second semestre, ce qui porterait possiblement, en fin d'année, le taux des fonds fédéraux à 2-2,25%.

Les risques sont toutefois réels, face à la rapidité du resserrement attendu. Les économistes estiment à 25% la probabilité d'une récession aux Etats-Unis d'ici un an et 40% à deux ans. Ils tablent par conséquent sur un net ralentissement ultérieur de la hausse des taux, en 2023, à 50 points de base au total sur l'année. L'inflation américaine ne devrait quant à elle pas revenir avant 2024 à l'objectif de 2%. Elle devrait avoir culminé à 7,9% au premier trimestre 2022 et atteindre 6,8% en moyenne sur l'ensemble de cette année. Le taux de chômage devrait quant à lui revenir à 3,5% l'an prochain en moyenne et rester stable en 2024, d'après ces spécialistes.

Les économistes ont enfin ajusté en baisse leurs prévisions de croissance, tablant sur une augmentation du PIB de 3,3% cette année et 2,2% en 2023.

L'indice ZEW allemand reste de son côté profondément ancré en territoire négatif en avril après sa dégringolade du mois précédent sur fond de guerre en Ukraine. L'indice de confiance ressort à -41 points, contre -39,3 le mois précédent, et -48,5 de consensus. Il. De son côté, l'indice relatif à la situation actuelle recule sur un mois, de -21,4 à -30,8, mais ressort meilleur qu'attendu (-35 de consensus).

L'euro campe sous les 1,09/$. Le pétrole remonte sur les 105$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Gensight : +8,6% avec CGG (+7,5%) et LFE (+6%)

Poxel gagne environ 5%. La FDA a accordé la désignation Fast Track au PXL770 pour le traitement des patients atteints d'adrénomyéloneuropathie (AMN), la forme la plus courante d'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD).

Maurel & Prom : +4,5% avec Showroomprivé

Rexel : +3,5% suivi de Eramet, Balyo, Latecoere, OVH, Nacon

Genomic Vision : +2,5% avec Rallye, Infotel, GTT

Nicox : +2% avec Dior

Thales gagne 1,7%. La Deutsche Bank a revalorisé Thales de 110 à 137 euros ('achat').

LVMH : +1,5% suivi d'ADP, Guillemot, Burelle, Edenred et Transgene

VALEURS EN BAISSE

Chargeurs : -6% suivi de Abivax

bioMerieux abandonne 5,6%. Le groupe a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires trimestriel de 837 millions d'euros, en baisse de 0,9%. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, s'est établie à -4,5%, en ligne avec les prévisions. Le spécialiste du diagnostic in vitro, qui a confirmé sa guidance 2022, a par ailleurs annoncé ce matin l'acquisition de Specific Diagnostics, une société américaine privée qui a mis au point un système rapide d'antibiogramme qui fournit un test de sensibilité aux antibiotiques (AST) phénotypique directement à partir d'hémocultures positives.

Adocia : -4% avec Casino, Covivio

Valneva : -3,5% suivi de Elior, Ateme, Tarkett

Klepierre : -3% avec Remy Cointreau, Sanofi

EDF : -2,5% suivi de Quadient, Euronext, Rothschild

Société Générale recule de 2%. Le secteur est influencé par la chute de Deutsche Bank et Commerzbank après qu'un investisseur majeur eut annoncé la vente de sa participation dans les deux plus grandes banques allemandes... Ces cessions devraient rapporter à l'actionnaire des deux établissements plus de 1,8 milliard d'euros. Selon 'Bloomberg', il n'y a actuellement que deux investisseurs dans Deutsche Bank qui détiennent suffisamment d'actions pour une vente aussi importante (116 millions d'actions ont été mises sur le marché), à savoir BlackRock et Capital Group. Compte tenu de la stratégie du géant américain de la gestion d'actifs, l'agence estime que le vendeur en question pourrait donc être le groupe basé à Los Angeles. Cette sortie d'un grand actionnaire des deux banques allemandes fait suite à une décision similaire de la société américaine de capital-investissement Cerberus il y a quelques mois, et intervient alors que les deux sociétés tentent de retrouver la confiance des investisseurs via d'importantes restructurations.

Pernod Ricard : -1,5% avec Carrefour, Air France KLM, Worldline

EssilorLuxottica (-1,1%) a conclu un accord préliminaire de vente et d'achat pour l'acquisition d'un total de 1.727.141 actions de la société Giorgio Fedon & Figli SpA correspondant à 90,9% du capital social de la société Fedon, cotée sur Euronext Growth Milan.

TotalEnergies (-0,4%) et KGHM ont signé un partenariat en vue de participer, à parts égales, aux appels d'offres des autorités polonaises portant sur le développement de projets éoliens en mer. Le gouvernement a lancé un nouvel appel d'offres portant sur l'attribution de droits de développement couvrant 11 zones de la mer Baltique, pour une capacité totale estimée à plus de 10 GW. La Pologne pourra ainsi tirer parti du fort potentiel de la mer Baltique en matière de production d'énergie éolienne, grâce à des conditions météorologiques favorables.