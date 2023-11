Clôture Paris : le CAC40 repasse au-dessus des 7.000 points, le Crédit Agricole en vedette

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La Bourse de Paris a mis fin à une série de 3 séances de légère baisse. Le CAC40 a repris 0,69% ce mercredi à 7.034 points en clôture. Très attendu cet après-midi aux Etats-Unis, Jerome Powell, le patron de la Fed, n'a finalement pas commenté la politique monétaire ou les perspectives économiques dans ses remarques préparées pour le discours d'ouverture de la conférence du centenaire de la Division de la recherche et des statistiques de la Fed à Washington... J. Powell a indiqué seulement que la banque centrale devait être "prête à penser au-delà de ses simulations mathématiques complexes habituelles pour appréhender l'économie"..."La rigueur intellectuelle doit être combinée à la flexibilité et à l'agilité", a déclaré Powell lors de la conférence.

Côté européen, la Banque centrale européenne pourra réduire ses coûts d'emprunt une fois qu'elle sera sûre que le taux d'inflation revient à l'objectif de 2%, selon Martins Kazaks, membre du Conseil des gouverneurs... "Cette décision de maintenir les taux aux niveaux actuels vise à être vraiment convaincu que l'inflation n'augmentera pas à nouveau", a déclaré le dirigeant à la chaîne lettone 'TV3', citant des risques haussiers, notamment les tensions au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine. "Nous devons être convaincus que l'inflation a été vaincue - alors nous pourrons baisser les taux progressivement ", a-t-il ajouté, suggérant que le second semestre de l'année prochaine pourrait être envisageable pour commencer le processus de réduction. Moins d'un mois après avoir fait une pause dans une série de hausses sans précédent visant à maîtriser l'inflation, les responsables de la BCE repoussent toute discussion sur une réduction imminente des taux. Les investisseurs et les analystes estiment que le taux de dépôt sera maintenu à son niveau actuel jusqu'à la mi-2024, même si une éventuelle récession dans la zone euro pourrait tout remettre en question...

L'euro reste ferme sur les 1,07/$ ce soir, tandis que le pétrole retombe sur les 80$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Vicat (+5%) a révisé à la hausse sa prévision d''EBITDA 2023 à au moins 700 millions d'euros. Le groupe s'attend à une poursuite de la hausse de son chiffre d'affaires soutenue par des marchés qui devraient, dans l'ensemble, se montrer résilients et par le plein effet des hausses des prix de vente enregistrés en 2022 et des nouvelles hausses passées en 2023.

OVH remonte de 5% avec Believe

Orpea : +5,5% suivi de Air France KLM, Lhyfe et Chargeurs

LNA Santé : +3,5% avec Prodways, Transgène, FNAC Darty, Ekinops

SMCP : +2,5% avec L'Oreal, Interparfums

Teleperformance reprend 2%. Berenberg a réduit la mire de 211 à 202 euros ('acheter').

Sanofi : +2% en compagnie de SoiTec, Hermès, Virbac

Elis : +1,5% avec Safran, Casino, Euronext, Bic, Michelin

Bonduelle monte de 1,2%, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires au 1er trimestre de l'exercice 2023-2024 (du 1er juillet au 30 septembre 2023) de 568,5 millions d'euros, soit une évolution de 4,2% en données comparables et -0,5% en données publiées.

Crédit Agricole (+1,1%) a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, aidés par la performance de sa division de financement et d'investissement et de l'activité banque de détail. La banque verte a enregistré sur la période allant de juillet à septembre un résultat net part du groupe en hausse de 33% à 1,75 Milliard d'euros, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant inférieur à 1,40 MdE. Le produit net bancaire trimestriel est ressorti à 6,34 Milliards d'euros, en hausse de 19% en rythme annuel, battant, ici aussi, le consensus de place qui était de moins de 6 MdsE. Les activités de financement et d'investissement de la banque ont progressé de plus de 9% au troisième trimestre, soutenues par une progression de 25,6% des activités sur les taux, devises et matières premières.

Airbus (+1%) a réalisé un bon mois d'octobre avec la livraison de 71 appareils commerciaux à 42 clients différents. De quoi porter le total des livraisons de l'avionneur européen depuis le premier janvier à 559 unités. Airbus ambitionne de livrer 720 avions en 2023. Du côté des commandes, Airbus a enregistré 119 commandes brutes sur le mois, dont 60 A321neo d'United et 24 appareils du même type de Cathay Pacific.

VALEURS EN BAISSE

Antin recule de8% après son 'warning', suivi de Jacquet Metals -5% après ses comptes

Ose : -4% avec Teract, BigBen (-3%) et ABC Arbitrages

Bastide recule de 2,5% suivi de Equasens

Innate : -1,5% avec Technip, Inventiva et Neoen

Legrand recule de 1%, sanctionné après le ralentissement plus marqué que prévu de sa croissance au troisième trimestre et l'ajustement à la baisse de sa guidance annuelle. Le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a fait état d'une croissance organique de 1,8% sur les trois mois clos fin septembre, contre +3,6% de consensus. Tenant compte des réalisations sur les neuf premiers mois de l'année et des perspectives macroéconomiques mondiales à court terme, le management vise désormais pour l'année 2023 : une croissance de ses ventes hors effet de change et hors impacts de la Russie d'environ +5% (contre +5% et +8% précédemment) avec une croissance organique comprise entre +2,5% et +3,5% et un effet périmètre lié aux acquisitions proche de +2% ; et une marge opérationnelle ajustée de 20,5% à 21,0% des ventes avant acquisitions, à périmètre 2022, et hors Russie et impacts liés (contre environ 20,5% précédemment).

Capgemini (-0,5%). Les analystes sont nombreux à revoir leur copie sur la SSII après le point trimestriel de cette dernière. JP Morgan a par exemple abaissé sa cible de 210 à 205 euros mais reste à 'surpondérer' sur le dossier. Stifel d'attend à ce que la croissance de Capgemini rebondisse après ses points bas du 4T23/1T24 grâce à la capacité de l'entreprise à capter une plus grande part du portefeuille de dépenses des clients au cours des prochains trimestres grâce à la consolidation des fournisseurs et aux efforts continus de numérisation des clients malgré un environnement macroéconomique difficile. Ceci, couplé à une gestion active des coûts (via l'attrition naturelle, les recrutements sélectifs, l'optimisation des taux d'utilisation), donne au broker la certitude que Capgemini devrait connaître une amélioration constante de sa marge opérationnelle tout au long de l'exercice 2025.

CGG : -1% avec Vallourec, Esso, TotalEnergies, Engie et Xilam