Clôture Paris : le CAC40 remonte sur les 6.500 points !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est remonté sur les 6.500 points en clôture, en hausse de 1,27%. Le secteur du luxe a apporté à nouveau une contribution significative à cette remontée, grâce à l'assouplissement de certaines mesures sanitaires prises en Chine afin de lutter contre la pandémie de coronavirus...

Mais les deux moteurs du jour ont surtout été Remy Cointreau et Saint-Gobain, dont les comptes ont largement rassuré les analystes !

ECO ET DEVISES

D'après le dernier rapport d'ADP, les créations de postes dans le privé aux États-Unis pour le mois de mai 2022 sont ressorties au nombre de 128.000, contre 302.000 de consensus FactSet et 202.000 pour la lecture révisée (en baisse) du mois antérieur. La précédente lecture du mois d'avril était de 247.000. En mai, les petites entreprises américaines ont détruit 91.000 postes selon ADP, alors que les moyennes ont généré 97.000 postes et les grandes 122.000. Le secteur de la production de biens n'a créé que 24.000 emplois, contre 104.000 pour les services.

Selon le Département américain au Travail ce jeudi, les inscriptions au chômage pour la semaine close au 28 mai sont ressorties au nombre de 200.000, contre 205.000 de consensus FactSet et 211.000 pour la lecture révisée du mois antérieur.

Ces chiffres contrastés de l'emploi américain interviennent à la veille du rapport gouvernement mensuel sur la situation de l'emploi. Le consensus FactSet est actuellement optimiste, à 322.000 créations de postes dont 302.000 dans le privé, pour un taux de chômage anticipé à 3,5%.

Les débats du jour ont encore porté sur l'éventuel pic d'inflation, le niveau des prix de l'énergie, la normalisation en cours de la politique monétaire des banques centrales et la réouverture progressive de Shanghai...

Après une brève réunion, l'OPEP+ a accepté aujourd'hui de relever son objectif de production de 648 000 barils/jour en juillet et en août. L'augmentation de la production (par rapport à son rythme récent de +432 000 bpj) était largement attendue, le groupe cherchant à compenser les barils perdus en raison des sanctions internationales contre la Russie. L'Arabie saoudite s'attend à produire une grande partie de ce volume supplémentaire, après des mois de résistance à de tels appels. Cette décision fait suite à la pression constante des pays consommateurs de pétrole cherchant à se soulager des prix élevés du brut, et intervient avant une éventuelle visite prévue du président Biden en Arabie saoudite... Le baril revient à 117$, tandis que l'euro campe sur les 1,07/$.

VALEURS EN HAUSSE

Atos remonte de 8% sur un regain spéculatif, suivi de Eramet en hausse de 5%

Rémy Cointreau (+5%) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1.312,9 millions d'euros en 2021-22, en progression de +27,3% en organique1 (soit +29,4% par rapport à 2019-20). Le groupe a pleinement bénéficié de l'essor des nouvelles tendances de consommation, notamment la montée en gamme et le développement de la mixologie. Le Résultat Opérationnel Courant s'est établi à 334,4 millions d'euros, soulignant une croissance exceptionnelle de +39,9% en organique (soit +56,9% par rapport à 2019-20). La Marge Opérationnelle Courante (25,5%) a ainsi enregistré une forte progression de +2,3 points en organique (soit +4,6 points par rapport à 2019-20), atteignant son plus haut historique.

Saint-Gobain (+5%) a confirmé viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables. Au premier semestre 2022, le Groupe s'attend à ce que le résultat d'exploitation dépasse le niveau record du premier semestre 2021 et que la marge d'exploitation atteigne un niveau à deux chiffres. Les résultats du premier semestre 2022 seront publiés le mercredi 27 juillet 2022.

Alstom : +4,5% avec TFF, Akwel

Catana : +3,7% avec Rexel, Tikehau et Stedim

Manitou : +3% avec Danone

Séché : +2,5% avec Somfy, CGG, Nacon, Vivendi, SQLI

Legrand : +2% avec BioMerieux, Edenred, Wavestone, Voltalia, Pernod Ricard avec Xilam

Eurofins Scientific (+1,6%) a annoncé avoir conclu un partenariat avec les actionnaires de Saudi Ajal, la société mère, pour finaliser l'acquisition d'une participation majoritaire dans Ajal for Laboratories, laboratoire d'analyse des aliments, du tabac et des produits pharmaceutiques basé à Riyad en Arabie saoudite ("KSA").

LVMH (+1,7%), Kering (+2,1%) et Hermès remontent de 2,1% avec L'Oréal qui reprend 3,1%.

VALEURS EN BAISSE

Transgene : -4,5% avec ID LOgistics

Covivio : -3,5% suivi de LNA, Valneva, Nanobiotix et Klepierre

Savencia : -2,5% suivi de Gecina et d'Air France KLM avec Haulotte

Air France-KLM reperd 2,3% et continue d'évoluer en direction du prix de souscription à l'augmentation de capital (1,17 euro par action nouvelle). La période de négociation des droits préférentiels de souscription est ouverte jusqu'au 7 juin et la période de souscription jusqu'au 9 juin inclus.

Korian : -1,5% avec Boiron, Guerbet et Ubisoft