Clôture Paris : le CAC40 remonte sur les 4.500 points

Clôture Paris : le CAC40 remonte sur les 4.500 points









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a terminé la séance de vendredi sur un rebond de 3,42% à 4.499 pts, de quoi gommer la baisse de la semaine malgré le dérochage de mercredi. Comme en Asie ce matin, les marchés ont salué les annonces du président américain Donald Trump qui a détaillé hier soir une stratégie de redémarrage de l'économie US en 3 étapes. Les gouverneurs des Etats seront chargés du calendrier de sortie de crise... L'espoir suscité par le traitement remdesivir de Gilead Sciences, qui pourrait se montrer efficace contre le nouveau coronavirus, soutient par ailleurs la tendance. Wall Street grimpe donc aussi ce soir, malgré le baril de brut WTI qui replonge de 9% à 18$ sur fond d'effondrement sans précédent de la demande de brut au niveau mondial.

ECO ET DEVISES

Le président américain Donald Trump a donc annoncé la nuit dernière les directives de l'Etat fédéral visant à faire redémarrer l'économie américaine, ce qui se fera en trois étapes. Donald Trump n'a pas fixé de date précise, laissant aux gouverneurs des 50 Etats la mission de piloter le calendrier de la levée des mesures de restrictions prises pour juguler la propagation du coronavirus...

Le président a ainsi renoncé à son projet évoqué en début de semaine de commencer à relâcher les mesures de restriction à partir du 1er mai dans de nombreux Etats. Les gouverneurs décideront du calendrier, mais ils devront se baser sur des données "vérifiables" requises par Washington pour franchir les 3 étapes en évitant le risque d'une nouvelle vague de contaminations.

En début de semaine, une polémique avait éclaté entre Donald Trump et les gouverneurs démocrates de 9 Etats, qui s'étaient regroupés pour planifier leur sortie de crise. Le président leur avait rappelé mardi que dans ce domaine, "l'autorité du président est totale". Jeudi soir, il a tempéré en affirmant lors d'une conférence de presse depuis la Maison Blanche que "les gouverneurs seront habilités à adapter leur approche aux circonstances qui dominent dans leur Etat".

"Sur la base des dernières données, notre équipe d'experts est désormais d'accord pour dire que nous pouvons entamer la prochaine phase de notre guerre, que nous appelons : Faire redémarrer l'Amérique", a-t-il ajouté.

Sur le front économique ce vendredi, l'indice des indicateurs avancés américains du Conference Board pour le mois de mars 2020 est ressorti en recul de 6,7%, contre un consensus de place de -7% et une baisse de 0,2% pour la lecture révisée du mois antérieur. La précédente lecture du mois de février était de +0,1%.

En attendant, les opérateurs prennent connaissance d'une contraction historique de l'économie chinoise au premier trimestre. Plombé par la pandémie de Covid-19, le PIB du géant asiatique a diminué de 6,8% sur un an, signant sa plus mauvaise performance depuis au moins 1992, lorsque les publications officielles du PIB ont commencé !... Le consensus tablait sur un repli d'environ 6% après une croissance de 6% au quatrième trimestre 2019. L'économie de l'ex-empire du Milieu ne s'était pas contractée en glissement annuel depuis la fin de l'ère Mao dans les années 1970. D'un trimestre sur l'autre, le PIB a décliné de 9,8%, contre une croissance de 1,5% au trimestre précédent. Alors que la Chine est parvenue à rouvrir une grande partie de l'économie après sa paralysie en février, les analystes estiment que les décideurs à Pékin ont devant eux un immense défi pour revigorer la croissance économique alors que l'épidémie de coronavirus pèse lourdement sur la demande mondiale. Les ventes au détail ont chuté de 15,8% en mars, les consommateurs restant prudents, tandis que les investissements ont diminué de 16,1% au cours des trois premiers mois de l'année. Le point positif vient de la contraction plus faible que prévu de la production industrielle en mars (1,1%), dans un contexte d'assouplissement des mesures de confinement...

Pour amortir le choc économique, la Chine a dévoilé une série de mesures fiscales et monétaires, mais pas à l'échelle d'autres nations. D'autres plans de soutien pourraient toutefois être annoncés dans les prochains jours lors de la réunion du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois.

Sur les devises, l'euro sa cale sur les 1,0880/$ entre banques.

VALEURS EN HAUSSE

Bio-UV Group : +47%. Début avril, le groupe expliquait que son bureau d'études était mobilisé sur le développement d'un système de désinfection des surfaces par UV-C simple, mobile et abordable à destination en priorité de tous les personnels soignants. La société se fend d'un communiqué de presse aujourd'hui pour expliquer que depuis le 6 avril, "des avancées ont été réalisées avec la réalisation d'un prototype dont les performances sont actuellement testées dans un laboratoire indépendant selon les normes internationales les plus strictes." Ce test doit ainsi permettre de valider la capacité du système à désinfecter et éliminer tout type de micro-organismes grâce à la technologie UV-C. A l'issue de ce test, un deuxième laboratoire évaluera au cours des prochaines semaines l'efficacité du système pour éliminer spécifiquement le Covid-19, explique Bio-UV.

Cet équipement a été conçu pour être simple d'utilisation, mobile, léger et adapté à une désinfection en quelques secondes de toutes les surfaces (lits, tables d'auscultation, salles d'attente...). Exploitant la technologie UV-C, il n'utilise aucun produit chimique. Parallèlement, au sein de la filiale TRIOGEN, un système de désinfection par ozone est en cours de développement pour les surfaces humides.

"Si l'efficacité du système UV-C est démontrée, sa mise sur le marché pourrait intervenir à compter de fin mai à un prix de vente qui se situerait aux alentours de 1300 Euros", annonce la société.

Il s'adresserait en priorité aux personnels évoluant dans l'univers médical (personnels hospitaliers, médecins de ville, EHPAD,...). Dans un second temps, une commercialisation plus large sera envisagée auprès des professionnels spécialisés dans la désinfection pour des secteurs aussi diversifiés que les transports, les établissements scolaires, les entreprises.... La mise sur le marché sera effectuée dès l'obtention du marquage CE.

Archos remonte de 35% avec Immersion (+17%) et Amoeba (+11%)

Accor : reprend 9% avec SES et Faurecia

Spie : +8% avec XPO, Elis, Neoen et Innate

Safran rebondit de 7,5%. Durement secoué, comme l'ensemble de l'industrie aéronautique, par la crise du Covid-19, le titre du groupe de défense et de haute technologie bénéficie enfin d'une bonne nouvelle sectorielle puisque Boeing a annoncé hier soir qu'il allait reprendre la semaine prochaine la production de ses appareils commerciaux dans l'Etat de Washington. Quelque 27.000 salariés vont ainsi recommencer à fabriquer des 747, 767, 777 et 787.

Airbus reprend également 7%.

Valeo : +7,5% avec Vinci, P&V, Nexans

IPSOS : +7% suivi de Rubis, Worldline, Airbus

Eurazeo : +6,5% suivi de Ingenico, Alstom, Solocal, TechnipFMC, Atos

Suez : +6% avec Bolloré, Ipsen, Arkema

Virbac : +5,5% avec Aubay, CGG, Devoteam, Kering

Crédit Agricole : +4% suivi de Rexel, SQLI, Sodexo et Vivendi

LVMH (+4,4%) affiche au premier trimestre 2020 des ventes de 10,596 milliards d'euros, en recul de 15%. A périmètre et devises comparables, les ventes sont en baisse de 17% par rapport à la même période de 2019. Le consensus FactSet était de 10,533 milliards d'euros de chiffre d'affaires. LVMH estime témoigner d'une bonne capacité de résistance dans un environnement économique perturbé par une grave crise sanitaire, entraînant la fermeture des boutiques et des sites de production dans la plupart des pays au cours des dernières semaines et l'arrêt des voyages internationaux. La priorité du groupe est d'assurer la sécurité de ses collaborateurs et clients. Un dividende réduit de 30% par rapport au montant annoncé le 28 janvier est proposé. Ainsi, le dividende de l'exercice 2019 serait de 4,80 euros par action. Compte tenu de l'acompte de 2,20 euros par action versé le 10 décembre dernier, le solde s'établirait à 2,60 euros par action

Lagardere +2%. Selon des indiscrétions obtenues par 'Les Echos', "Marc Ladreit de Lacharrière et sans doute Vincent Bolloré, sont en train de voler au secours d'Arnaud Lagardère". Si aucun des deux hommes d'affaires français n'a franchi le seuil des 5% du capital, niveau qui oblige les acquéreurs à révéler leurs positions auprès de l'AMF, "Marc Ladreit de Lacharrière a pris une participation dans Lagardère, de même que, probablement, Vincent Bolloré".

Orange (+1,8%) semble traverser la crise plutôt sereinement et confirme ses objectifs, ne décelant aucune "déviation significative" par rapport à sa feuille de route financière établie pour 2020. En revanche, les actionnaires du groupe ne couperont pas à la diminution de son dividende. Le Conseil d'administration propose de le réduire de 0,70 euro à 0,50 euro par action, ce qui se traduirait par un solde de dividende à verser de 0,20 euro au lieu de 0,40 euro, sa date de paiement restant inchangée au 4 juin 2020.

Rémy Cointreau (+1,6%) proposera à son assemblée générale d'accorder un dividende de 1 euro par action au titre de l'année 2019-2020, en baisse substantielle par rapport aux 2,65 euros versés l'année dernière et qui incluaient 1 euro de dividende exceptionnel.

L'Oréal (+1,2%) a publié jeudi soir un chiffre d'affaires de 7,22 milliards d'euros au premier trimestre, en repli de 4,3% en données publiées et en baisse de 4,8% à périmètre et taux de change constants. Le 30 mars dernier, le géant des cosmétiques avait indiqué s'attendre à une baisse de ses ventes d'environ 5% au premier trimestre par rapport à la même période de 2019. L'Oréal avait alors suspendu ses perspectives pour 2020 en raison du manque de visibilité causé par la crise du coronavirus.

Maisons du Monde (stable) : les ventes du groupe au premier trimestre 2020, globalement stables jusqu'au 15 mars, date à laquelle les fermetures de magasins européens se sont accélérées, ont diminué de 13 % d'une année sur l'autre (à taux de change courant) pour s'établir à 244 millions d'euros. Les ventes en ligne sont restées globalement stables malgré des défis persistants sur la chaîne logistique. Au global, les ventes en magasin pour le trimestre ont diminué par rapport au même trimestre de l'année dernière en raison de la fermeture du réseau de magasins.

VALEURS EN BAISSE

Chargeurs : -6,5% avec Prodways, suivi de Transgene (-5,5%)

K&B : -5% avec EOS Imaging

Bastide : -4% avec Mauna Kea

Elior : -3% avec Groupe Crit et AKKA

TF1 : -1,5% avec DS, suivi de Nicox, AST et GTT (-0,5%)