Clôture Paris : le CAC40 remonte proche des 5.800 pts

LA TENDANCE

Le CAC40 a regagné du terrain ce vendredi, en hausse de 0,79% à 5.773 points en clôture, de retour proche des 5.800 pts, alors que le point haut du marché a été atteint lundi dernier au-dessus de cette barre... Les nombreuses publications d'entreprises ont continué d'animer la cote parisienne avec aujourd'hui Hermes en vedette !

ECO ET DEVISES

Janet Yellen, la présidente de la réserve Fédérale, a déclaré qu'un important programme d'aide pour surmonter la crise liée au Covid-19 était toujours nécessaire pour une reprise économique complète aux États-Unis... La secrétaire au Trésor a ajouté qu'un plan de relance de 1.900 milliards de dollars pourrait aider le pays à retrouver le plein emploi d'ici un an.

Les cours du pétrole consolident à haut niveau après avoir aligné plusieurs séances de progression et engrangé près de 25% de gains depuis le début de l'année dans l'espoir d'une reprise économique vigoureuse. La vague de froid historique qui s'abat sur le Texas, paralyse le système électrique de l'Etat et perturbe fortement la production américaine de pétrole de schiste a aussi soutenu les cours ces derniers jours. Le brent pointe ce soir sur les 63,40$.

Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui reflète l'évolution du billet vert face à un panier de 6 devises de référence recule de 0,3% à 90,3 points. Le Bitcoin a gagné encore du terrain et se rapproche des 54.000$...

VALEURS EN HAUSSE

Balyo : +9% avec Ose et Metabolic (+8%)

SMCP : +7,7% avec Electro Power et Fermentalg

Groupe Gorgé : monte de 7% sur un gros contrat pour Eca suivi de Chargeurs (+6,5%) dans la foulée de ses résultats.

Gl Events : +5,5% avec Haulotte, Guerbet et Eramet qui poursuit sur sa lancée

McPhy : +5% avec Lysogène

Faurecia : +4% avec Plastic Omnium, Safran, Valneva, Showroomprivé

Hermès gagne 3% après avoir dépassé pour la première fois les 1 .000 euros ce matin. Hermès a vu son activité s'accélérer au quatrième trimestre grâce à la vigueur de la demande en Asie, qui a plus que compensé le recul observé dans les autres régions, et notamment en France. Lors des trois derniers mois de 2020, son chiffre d'affaires a progressé de 15,6% à taux de changes constants, à 2,1 milliards d'euros, soit une nette accélération par rapport à la hausse de 7% observée au troisième trimestre. L'Asie hors Japon a vu ses ventes bondir de 47,4%, tirées par la Grande Chine, la Corée et l'Australie. Mais le chiffre d'affaires a reculé de 18,2% en France et de 9,7% dans l'ensemble de l'Europe, des régions touchées en fin d'année par de nouvelles mesures de restrictions sanitaires pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Sur l'ensemble de 2020, Hermès voit son chiffre d'affaires consolidé reculer de 6% à changes constants, à 6,39 milliards d'euros. La marge opérationnelle courante luxe ressort à 31% en 2020 contre 34% l'année précédente.

Manitou : +3% suivi de Plastivaloire, Air France KLM et SG

Danone (+2,2%) estime qu'un retour à la croissance de son activité interviendra audeuxième trimestre et anticipe un retour à une "croissance rentable" au second semestre... La marge opérationnelle courante en 2021 sera en ligne avec celle de 2020. "Nous reconnaissons pleinement que le cours de notre action en bourse est en-deçà de nos attentes et sommes heureux, à l'occasion de la publication de nos résultats annuels, de retrouver notre capacité à dialoguer ouvertement avec nos actionnaires", a commenté le PDG Emmanuel Faber cité dans un communiqué.

Valeo (+2%) a publié ses résultats 2020 détaillés après avoir déjà annoncé ses comptes préliminaires à la mi-janvier. Le résultat net consolidé part du Groupe de l'exercice 2020 est une perte de -1.089 millions d'euros (-6,6 % du chiffre d'affaires). Ce résultat net est redevenu positif de 126 millions d'euros au deuxième semestre, soit 1,3% du chiffre d'affaires. Sur l'ensemble de l'année, la marge opérationnelle hors quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s'élève à -372 millions d'euros soit -2,3% du chiffre d'affaires. Le scenario de base retenu par Valeo pour l'année 2021, qui correspond à la borne haute de sa guidance, est une croissance de 10% de la production automobile mondiale. Ce scenario repose sur l'hypothèse que les pertes de production du 1er semestre résultant de la pénurie de composants électroniques seraient compensées au second semestre. Dans ce contexte, le groupe attend un chiffre d'affaires entre 17,6 et 18,2 milliards d'euros contre 16,2 milliards en 2020. L'EBITDA est prévu entre 2,25 et 2,45 milliards d'euros après 1,5 milliard d'euros en 2020.

VALEURS EN BAISSE

Tarkett plonge de 13,7%, alors que les comptes 2020, bien que pénalisés par la crise, sont ressortis supérieurs aux attentes des analystes. La prudence affichée par le management pour le nouvel exercice et le potentiel décalage d'un objectif de moyen terme semblent davantage retenir l'attention des investisseurs. Le groupe est parvenu à dégager un EBITDA ajusté 2020 de 277,9 ME, stable par rapport à 2019, et supérieur aux 249 ME anticipés par le consensus, alors que la marge d'EBITDA ajusté a atteint 10,6%, en hausse de 120 points de base grâce à des économies significatives et à des coûts d'achat moins élevés. La perte nette s'élève à -19,1 ME, incluant les dépréciations d'actifs du premier semestre, contre un profit de 39,6 ME en 2019.

GTT : -11% après ses comptes, suivi de Geci et de Lisi (-8%)

Genomic : -6% avec TFF (-5%) et BioMerieux

Renault chute de 4,4% après des pertes historiques en 2020. Malgré une seconde partie d'exercice mieux orientée, le constructeur a essuyé un déficit net record l'an passé à 8,05 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires en repli de 21,7% à 43,5 milliards d'euros (-18,2% à taux de change comparables). La contribution des entreprises associées, longtemps une des recettes du succès passé de Renault, a pesé pour 5,14 milliards d'euros, reflet pour l'essentiel des pertes du partenaire japonais Nissan. Le consensus tablait sur une perte de 7,85 MdsE pour des revenus de 43,8 MdsE. Le Groupe confirme les objectifs 2023 communiqués dans le cadre du plan stratégique "Renaulution" : une marge opérationnelle Groupe supérieure à 3% d'ici 2023, un free cash-flow opérationnel de l'Automobile cumulé de 2021 à 2023 de l'ordre de 3 milliards d'euros, et des investissements et dépenses de R&D à environ 8% du chiffre d'affaires d'ici 2023. Lors de la conférence de présentation des comptes, Luca de Meo a indiqué avoir choisi de ne pas donner de prévisions pour 2021 en raison du manque de visibilité et du maintien des mesures de confinement dans plusieurs pays. Le dirigeant a précisé que le groupe avait encore beaucoup de pain sur la planche avant de redresser sa performance financière de manière durable. Il a précisé que Renault avait atteint ses objectifs européens d'émissions 'relativement confortablement'.

Sartorius : -4% avec Klepierre et Gecina (-3,5%)

TF1 : -3% suivi de Technip Energies, Medincell

Virbac : -2,7% avec Nacon

Vivendi : -1,5% sur des prises de profits avec Eutelsat, Sanofi et Nexans

Vallourec : -1% suivi de Alstom, Bouygues et M6