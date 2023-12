Clôture Paris : le CAC40 remonte proche de ses records historiques !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le luxe qui rebondit et aucune baisse significative parmi les valeurs du CAC40 : voilà de quoi propulser l'indice en hausse de 1,32% à 7.526 points en clôture, non loin de ses records historiques d'avril dernier établis à 7.581 points. Depuis le 1er janvier, la hausse du CAC40 frôle désormais les 16%...

Très attendus, les derniers chiffres de l'emploi américain sont ressortis malgré tout plus solides que prévu, alors que les opérateurs anticipaient une confirmation de la détente sur le marché du travail, laissant plus de marge de manoeuvre à la Fed pour assouplir sa politique l'année prochaine... Les créations de postes demeurent toutefois assez conséquentes pour l'heure. La vision plus positive de la chose consiste à considérer que ce rapport éloigne le spectre d'un atterrissage économique douloureux. Entre ces deux interprétations, les opérateurs peinent pour l'instant à faire un choix ce jour...

Le Département US au Travail a fait état ce vendredi de créations de postes non-agricoles du mois de novembre au nombre de 199.000, contre un consensus d'environ 180.000 et une lecture antérieure de 150.000. Le taux de chômage américain s'est quant à lui tassé à 3,7% en novembre, contre 3,9% de consensus et 3,9% en octobre. Des gains d'emplois sont intervenus dans les soins de santé et sur le segment gouvernemental. L'emploi a également augmenté dans le secteur manufacturier, reflétant le retour des travailleurs d'une grève (syndicat automobile UAW). L'emploi dans le commerce de détail a diminué. Les créations de postes dans le privé ont été au nombre de 150.000 selon le rapport du jour, en ligne avec les attentes. Les créations d'emplois manufacturiers ont été de 28.000. Le taux de participation à la force de travail n'a pas vraiment évolué à 62,8%. Le salaire horaire moyen a augmenté un peu plus que prévu, de +0,4% en comparaison du mois antérieur et +4% sur un an.

L'euro termine en baisse à 1,0750/$. Le pétrole campe à 75,80$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Pierre & Vacances : +7,6% suivi de Plastic Omnium

Genfit grimpe de 6,6% après avoir annoncé des perspectives actualisées pour 2024 "en conséquence de récents progrès"... Concernant élafibranor dans la PBC, Genfit indique qu'Ipsen a fait d'importants progrès depuis l'annonce des données intermédiaires positives de l'essai pivot de phase 3 ELATIVE en juin 2023, avec une présence "importante et remarquée" lors du congrès 'AASLD The Liver Meeting' et la présentation de données complémentaires de dernière minute de l'essai ELATIVE démontrant en particulier une amélioration statistiquement significative de scores multidimensionnels pour l'évaluation du prurit, ainsi que la publication des résultats intermédiaires de l'essai de Phase 3 ELATIVE dans le New England Journal of Medicine et la validation du dépôt réglementaire obtenue aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni moins de 6 mois après la publication des résultats intermédiaires de Phase 3 - et obtention d'un examen prioritaire du dossier de NDA par la FDA américaine avec une date cible du PDUFA fixée au 10 juin 2024.

MdM : +5,5% avec CGG (+4,5%), Nacon, Claranova, Mersen, Nokia

Valeo : +3,5% suivi de OVH, Coface, Nexans, SES Imagotag

Les 3 acteurs du luxe présents dans le CAC40 sont en tête du palmarès aujourd'hui : Kering et LVMH gagnent près de 3% et Hermès 1,5%.

Interparfums : +2,5% avec GTT, Accor, Atos, Airbus

Vivendi gagne 2,5%. 6 petits mois : la durée de la courte période au cours de laquelle Vivendi aura évolué en dehors du CAC40. Euronext a en effet annoncé hier soir, à l'issue de la revue trimestrielle des indices de la famille CAC, le retour du groupe de média et de divertissement dans l'indice phare parisien. La société dirigée par Arnaud Roy de Puyfontaine remplacera Worldline à compter du 18 décembre. Une réintégration express saluée par le marché.

Thalès progresse de 2,5%, alors que la Deutsche Bank reste à l'achat sur le groupe de défense et ajuste sa cible de 158 à 166 euros dans un contexte géopolitique toujours aussi tendu.

Casino remonte de 2% avec Legrand, ADP, IPSOS

VALEURS EN BAISSE

Orpea recule de 4% suivi de LDC (-3%) et Rallye

Ubisoft (-3%) qui a annoncé hier soir la sortie d'Avatar : Frontiers of Pandora sur Ubisoft+, PlayStation5, Xbox Series XS et PC via Ubisoft Connect, cède 2% à 24,4 euros à la mi-journée à Paris. Du côté des analystes, la SocGen a réitéré son avis 'vendre' et sa cible de 19 euros. Le marché est partagé sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 11 analystes sont à l''achat', 8 à 'conserver' et 4 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 30,8 euros.

Claranova : -2,5% suivi de Guillemot, Antin, Teract (-2%) et Voltalia

Elior : -1,5% suivi de BigBen, Assystem, Aubay

Worldline (-1%) avec Sodexo, Neoen, Equasens